Brighton lên tiếng về việc bán Baleba cho MU 15/10/2025 12:39

(PLO)- Chủ tịch của Brighton lên tiếng về việc bán Baleba cho MU - "Họ đã bỏ đi".

MU đã được liên hệ chặt chẽ với ngôi sao Carlos Baleba của Brighton trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng không thể đạt được thỏa thuận với Seagulls và anh đã chọn ở lại đội chủ sân Amex. Bây giờ, chủ tịch của Brighton lên tiếng về việc bán Baleba cho MU, lần đầu thừa nhận "quỷ đỏ" đã hỏi mua ngôi sao người Cameroon này.

Theo đó, chủ tịch của Brighton, Tony Bloom, tiết lộ rằng ông đã nói rõ ràng với Manchester United rằng Carlos Baleba không phải để bán. Quỷ đỏ đã được đồn đoán sẽ chiêu mộ cầu thủ người Cameroon vào mùa hè này khi HLV Ruben Amorim cố gắng bổ sung lực lượng cho hàng tiền vệ.

Brighton được cho là muốn MU bỏ ra khoảng 120 triệu euro (104,6 triệu bảng Anh) để bán Baleba, một mức giá mà "quỷ đỏ" không muốn chấp nhận. Chủ tịch Brighton Tony Bloom, vừa tiết lộ thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán và khẳng định MU đã nhanh chóng từ bỏ sự quan tâm sau khi được thông báo rằng tiền vệ này không phải để bán.

Trả lời phỏng vấn The Argus, chủ tịch của Brighton Tony Bloom cho biết: “Tôi không nghĩ Baleba là một thương vụ đình đám. Manchester United đã quan tâm đến cậu ấy, nhưng chúng tôi đã nói rằng cậu ấy không có mặt trên thị trường chuyển nhượng trong mùa hè này và họ đã rút lui.

Chủ tịch của Brighton lên tiếng về việc bán Baleba cho MU. ẢNH: EPA

Chúng tôi đã có nhiều câu chuyện lớn hơn trong quá khứ. Nhưng về Carlos Baleba, sự tiến bộ của cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Cậu ấy là một cầu thủ cực kỳ quan trọng đối với CLB bóng đá này, và tôi rất vui mừng khi cậu ấy ở lại với chúng tôi trong mùa giải này".

Baleba, 21 tuổi, cuối cùng đã ở lại Brighton và vẫn còn hợp đồng đến năm 2028. Nếu ra đi, Baleba sẽ nối gót một loạt cầu thủ rời CLB, bao gồm Moises Caicedo, Marc Cucurella, Alexis Mac Allister, Leandro Trossard và Robert Sanchez, cùng nhiều người khác.

Tuy nhiên, Bloom khẳng định Seagulls sẽ không bị gán cho cái mác CLB chuyên bán cầu thủ. Ông nói thêm: “Tôi không coi mình là một CLB bán cầu thủ, bởi vì tôi nghĩ rằng mọi CLB, hầu như mọi CLB, đều là CLB bán cầu thủ. Khi nói vậy, tôi đang nói đến việc những cầu thủ giỏi nhất của họ sẽ ra đi, bởi vì đó là hệ sinh thái bóng đá.

Và chúng tôi biết rằng các CLB khác trả lương cao hơn nhiều so với chúng tôi. Chúng tôi không thể làm vậy. Vì vậy, khi một cầu thủ có cơ hội đến một CLB thực sự lớn và họ đưa ra mức lương rất cao, thì đó phải là thời điểm thích hợp cho CLB đó.

Phải có mức phí chuyển nhượng phù hợp. Nhưng dĩ nhiên, chúng tôi cũng cho phép cầu thủ ra đi. Điều đó xảy ra trên mọi phương diện. Đôi khi khó khăn hơn. Việc đàm phán khó khăn hơn những lần khác. Nhưng, một lần nữa, chúng tôi không khác gì bất kỳ CLB nào khác".

Brighton đã có khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ dưới thời HLV Fabian Hurzeler. Họ đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League, với chỉ hai chiến thắng sau bảy trận mở màn. Trong khi đó, Manchester United dường như đã chuyển hướng tập trung vào các mục tiêu tiền vệ thay thế bao gồm ngôi sao Jobe Bellingham của Borussia Dortmund.