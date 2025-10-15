7 ngôi sao vắng mặt trong trận cầu tâm điểm giữa Liverpool và MU 15/10/2025 13:08

(PLO)- Có thể có 7 ngôi sao vắng mặt trong trận cầu tâm điểm giữa Liverpool và MU khi HLV Arne Slot có thêm hai mối lo ngại về chấn thương.

Liverpool sẽ đối đầu với kình địch lớn nhất của mình là MU ở vòng 8 Premier League trên sân Anfield vào cuối tuần này sau kỳ nghỉ quốc tế. Tuy nhiên, có thể có 7 ngôi sao vắng mặt trong trận cầu tâm điểm giữa Liverpool và MU.

Theo đó, tờ Mirror (Anh) đưa tin, 7 cầu thủ có thể vắng mặt trong trận Liverpool và Manchester United vào Chủ nhật khi Ngoại hạng Anh trở lại. HLV trưởng Ruben Amorim của Manchester United thấy những lo ngại về chấn thương của đội giảm bớt trong những tuần gần đây, với việc Matheus Cunha, Diogo Dalot và Mason Mount đều đã trở lại.

Mount đánh dấu lần đầu tiên ra sân kể từ tháng 8 bằng bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của MU trước Sunderland trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 10. Sau thành công đó, Amorim đang hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ khi nắm quyền.

Một tin vui lớn cho Quỷ Đỏ là họ có thể đến Merseyside với một đội hình hoàn toàn sung sức. Lisandro Martinez đang tiến gần hơn đến ngày trở lại sau khi trở lại tập luyện, mặc dù anh có thể sẽ dần được ra sân trở lại sau chấn thương dây chằng chéo trước hồi tháng Hai.

Noussair Mazraoui đã vắng mặt trong trận đấu gần nhất của MU nhưng có thể sẽ cạnh tranh suất đá chính trước Liverpool. Trong khi đó, HLV Arne Slot của Liverpool đang có những lo ngại đáng kể về một số cầu thủ chủ chốt.

7 ngôi sao vắng mặt trong trận cầu tâm điểm giữa Liverpool và MU, trong đó HLV Arne Slot lo lắng về chấn thương của Gravenberch. ẢNH: UEFA

Ibrahima Konate buộc phải rời sân trong trận thua Chelsea vì chấn thương ở đùi. Sau đó, đội tuyển Pháp phải trả Konate đã trở lại Liverpool, tờ Manchester Evening News (Anh) đưa tin.

Ryan Gravenberch đã vào sân thay Konate ở vị trí trung vệ cuối tuần trước, nhưng Slot có thể sẽ không có lựa chọn đó nếu Konate vẫn phải ngồi ngoài. Lý do là vì Gravenberch vừa bị thay ra giữa hiệp trong trận thắng của Hà Lan trước Phần Lan ở vòng loại World Cup 2026.

"Ryan Gravenberch cho biết cậu ấy gặp một số vấn đề nhỏ về gân kheo", HLV đội tuyển Hà Lan Ronald Koeman cho biết, "Tất nhiên, chúng tôi không mạo hiểm với điều đó". Sau trận đấu, Gravenberch tiết lộ: "Một phần là do thể lực. Mùa giải còn dài, nên đây chỉ là biện pháp phòng ngừa. Tôi cảm thấy ổn và được HLV tin tưởng".

Trước đó, có thông tin xác nhận rằng Alisson sẽ phải ngồi ngoài trong vài tuần do vấn đề ở gân kheo, trong khi tân binh của Liverpool Giovanni Leoni đã bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào tháng trước. Ngoài ra, Liverpool còn có những lo ngại về thể lực của Waturu Endo sau khi anh rút lui khỏi đội tuyển Nhật Bản vào phút chót do chấn thương.