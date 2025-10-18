Đội tuyển Nga thắng Iran, Bolivia vươn lên tốp 30, Việt Nam tăng 4 bậc 18/10/2025 23:02

Trong đợt tập trung giữa tháng 10 vừa qua, đội tuyển Nga thắng Iran 2-1 và Bolivia 3-0 vươn lên vị trí thứ 30 thế giới, còn tuyển Việt Nam với hai trận toàn thắng trước Nepal cải thiện 3 bậc.

Đội tuyển Nga (đỏ) trận thắng Bolivia 3-0, trước đó thắng Iran 2-1. Ảnh: RFS

Đội tuyển Nga ba năm qua bị UEFA và FIFA trừng phạt nhưng vẫn tập trung theo lịch của FIFA và tìm các đội ngoài châu Âu để thi đấu.

Ở đợt tập trung giữa tháng 10 qua, đội tuyển Nga tiếp Iran trên sân CLB Dinamo Moscow ngày 9-10 và đánh bại đại diện châu Á - Iran, đội có suất dự World Cup 2026, với tỉ số 2-1.

Sau đó 5 ngày, tuyển Nga tiếp đại diện Nam Mỹ Bolivia tại Volgograd và tiếp tục chiến thắng 3-0.

Với 2 chiến thắng này, đội tuyển Nga nhảy ba bậc lên vị trí thứ 30 của FIFA. Đây là thành tích tốt nhất của bóng đá Nga có được trên bảng xếp hạng FIFA trong 9 năm qua.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam vừa qua có hai chiến thắng trước Nepal (3-1 và 1-0) trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 và 4 bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 và 1-0 cải thiện 3 bậc trên bảng xếp hạng. Ảnh:AFC

Với thành tích này, tuyển Việt Nam cải thiện 3 bậc trên bảng xếp hạng, từ hạng 114 nay vươn lên hạng 111 thế giới.

Thái Lan vẫn là đại diện duy nhất Đông Nam Á trong tốp 100 FIFA, cụ thể là hạng 96.

Như vậy khu vực Đông Nam Á, Thái Lan xếp thứ nhất, kế đến là Việt Nam, thứ ba thuộc về Malaysia với thứ hạng 118 thế giới), Indonesia xếp thứ tư Đông Nam Á với thứ hạng 122 thế giới.

Ở bóng đá nữ, Việt Nam không tăng cũng không giảm với vị thứ 37 thế giới. Philippines thứ 39 thế giới, thứ nhì Đông Nam Á, Thái Lan xếp 3 ở vị trí 53 thế giới.