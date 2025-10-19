Đội Công an TP.HCM lên ngôi giải bóng đá quy mô nhất Việt Nam 19/10/2025 12:01

Sau gần bốn tháng tranh tài quyết liệt và lôi cuốn, giải bóng đá Cộng đồng Tập đoàn Becamex - Cup Becamex Group lần thứ 18 năm 2025 đã chính thức khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Trải qua hàng trăm trận cầu hấp dẫn, những pha bóng đẹp, những khoảnh khắc thăng hoa và tinh thần thể thao cao thượng đã làm nên một mùa giải trọn vẹn, ý nghĩa và đáng nhớ.

Đội bóng Công an TP.HCM đã lên ngôi xứng đáng, đánh dấu lần đầu tiên vô địch tại giải đấu phong trào sân 11 người lớn nhất Việt Nam, một đấu trường quy tụ hàng trăm đội bóng mạnh trên khắp cả nước.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đội hình được đánh giá là hùng hậu, bao gồm nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm, đội Công an TP.HCM đã được xếp vào nhóm ứng cử viên hàng đầu cho chiếc cúp vô địch năm nay. HLV Bảo Tiến đã xây dựng một lối chơi tấn công hiệu quả, với sự góp mặt của hai cựu tuyển thủ quốc gia nổi bật là Lê Tấn Tài và Đào Văn Phong. Cặp đôi kỳ cựu này đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt và tạo nên sức mạnh đáng kể cho toàn đội.

Bước vào trận chung kết với đối thủ Nhất Trung chiều 18-10, đội Công an TP.HCM nhanh chóng thể hiện thế trận áp đảo. Ngay trong 45 phút đầu tiên, sức ép liên tục đã được chuyển hóa thành năm bàn thắng. Cầu thủ Quốc Bảo tỏa sáng rực rỡ với một cú hat trick, trong khi Lê Tấn Tài và Văn Duy cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số, mỗi người đóng góp một bàn.

Sang hiệp hai, HLV Bảo Tiến có những điều chỉnh chiến thuật, tạo cơ hội cho các tài năng trẻ vào sân. Sự xuất hiện của tuyển thủ U-17 Việt Nam Nguyễn Lê Minh Khôi cùng với Hồ Minh Khôi đã thổi thêm luồng sinh khí mới, đồng thời duy trì áp lực tấn công liên tục. Cả hai cầu thủ trẻ này đều nhanh chóng ghi được bàn thắng, nâng cao cách biệt. Cùng với đó, Tấn Tài và Văn Duy tiếp tục thể hiện phong độ cao khi hoàn tất cú đúp bàn thắng cho riêng mình. Chung cuộc, Công an TP.HCM giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số đậm 9-2, chính thức chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

Chiến thắng này mang một ý nghĩa đặc biệt, khép lại một hành trình chinh phục đầy ấn tượng của đội Công an TP.HCM. Sau khi về nhì ở mùa giải 2023, đội bóng đã thể hiện sự quyết tâm cao độ để hiện thực hóa giấc mơ vàng tại Cúp Becamex Group lần thứ 18, phiên bản 2025.

Nhìn lại toàn bộ giải đấu, đội bóng Công an TP.HCM đã thể hiện một màn trình diễn ổn định, từ chiến thuật đến sự ăn ý giữa các tuyến, xứng đáng với danh hiệu vô địch. Thành công này là niềm tự hào, khẳng định vị thế mới của đội Công an TP.HCM và góp phần lan tỏa tinh thần thể thao tích cực trong làng bóng đá phong trào Việt Nam.

Giải bóng đá cộng đồng tập đoàn Becamex - Cúp Becamex Group do Tập đoàn Becamex - đơn vị sáng lập và cũng là nhà tài trợ chính đồng hành xuyên suốt, tính đến nay đã hoàn thành mùa giải thứ 18. Giải được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tạo sân chơi bổ ích và giải trí lành mạnh cho lực lượng công nhân và người lao động của các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP.HCM cùng nhiều khu vực khác.