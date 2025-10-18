Người hâm mộ Malaysia phẫn nộ vì FAM quanh co về nguồn gốc cầu thủ nhập tịch 18/10/2025 11:56

(PLO)- Làn sóng chỉ trích đang bùng nổ tại Malaysia bởi người hâm mộ, sau khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tỏ ra lúng túng khi bị báo chí chất vấn về nguồn gốc của 7 cầu thủ nhập tịch đang bị Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) trừng phạt do nghi ngờ làm giả giấy tờ.

Phó chủ tịch FAM Datuk Sivasundaram đã không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng khi được hỏi về gia phả và lý lịch của nhóm cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận thắng đội khách Việt Nam 4-0 hồi tháng 6 ở vòng loại Asian Cup 2027.

Khi bị phóng viên Malaysia yêu cầu làm rõ, ông Sivasundaram chỉ trả lời một cách dè dặt và quanh co: “Mọi người hỏi tại sao FAM chưa chứng minh được nguồn gốc của họ. Hiện tại, chúng tôi chưa thể công bố thông tin và mong dư luận cho phép quá trình điều tra diễn ra. Đồng thời, FAM đang thành lập một cơ quan độc lập để xử lý vụ việc”.

Câu trả lời thiếu quyết đoán của Phó chủ tịch FAM đã khiến cộng đồng mạng Malaysia giận dữ. Nhiều người hâm mộ cho rằng FAM đang cố tình né tránh trách nhiệm và không minh bạch trong việc giải trình nguồn gốc của các cầu thủ nhập tịch. Một người dùng mạng xã hội bức xúc: “FAM không có ai đủ năng lực, thuyết phục và thông minh hơn để đối diện với giới truyền thông sao?”. Một người khác mỉa mai: “Nghe như thể ông ấy chưa chuẩn bị trước câu trả lời. Tôi vẫn còn là sinh viên đại học mà còn biết cách trả lời mạch lạc hơn. Đây là một tổ chức quốc gia, không phải lớp học”.

Phó chủ tịch FAM Datuk Sivasundaram cùng các cộng sự chưa có câu trả lời thỏa đáng cho người hâm mộ Malaysia về nguồn gốc của 7 cầu thủ nhập tịch. Ảnh: TNST.

Nhiều bình luận khác của người hâm mộ Malaysia tỏ rõ sự thất vọng vì cách FAM tổ chức họp báo mà không đưa ra thông tin cụ thể. “Nếu không thể trả lời thì đừng họp báo! Đăng bài lên Facebook cho xong”, một cư dân mạng nói đầy châm biếm. Một người khác nêu quan điểm: “Tại sao FAM không thể nói đơn giản rằng họ đã xác minh giấy khai sinh của ông bà các cầu thủ, phỏng vấn cha mẹ để xác nhận nguồn gốc Malaysia của họ? Làm vậy có gì khó đâu?”.

Trước đó, ngày 27-9, FIFA chính thức công bố án phạt đối với FAM và bảy cầu thủ nhập tịch vì cáo buộc làm giả hồ sơ trong quá trình xin quốc tịch. Danh sách những người bị nêu tên gồm Facundo Garces, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Hector Hevel và Joao Figueiredo.

Theo quyết định của FIFA, cả bảy cầu thủ bị cấm thi đấu một năm và phải nộp phạt tiền, trong khi FAM cũng bị xử phạt tài chính. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho rằng FAM đã vi phạm quy định về đăng ký cầu thủ khi sử dụng tài liệu không hợp lệ để chứng minh nguồn gốc Malaysia.

Người hâm mộ Malaysia cổ vũ cuồng nhiệt cho đội tuyển quốc gia trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10-6. Ảnh: TNST.

Dẫu vậy, FIFA vẫn dành cho FAM quyền kháng cáo. Trong phản hồi chính thức, FAM thừa nhận có “lỗi kỹ thuật” xảy ra trong quá trình chuyển giao tài liệu, được cho là do sai sót của một nhân viên hành chính. Tổ chức này cũng khẳng định đang hợp tác với các cơ quan liên quan nhằm làm sáng tỏ vụ việc.

Tuy nhiên, lời giải thích này không làm dịu đi sự phẫn nộ của người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng FAM đã quá chủ quan và thiếu minh bạch trong việc tuyển chọn cầu thủ nhập tịch, một vấn đề vốn đã gây tranh cãi nhiều năm qua trong bóng đá Malaysia. Một số chuyên gia trong nước cũng kêu gọi FAM cần rà soát lại toàn bộ quy trình nhập tịch cầu thủ để tránh tái diễn những sai phạm tương tự.

Sự việc này đã khiến uy tín của FAM bị ảnh hưởng nghiêm trọng và còn làm dấy lên lo ngại về cách thức quản lý, kiểm tra hồ sơ cầu thủ trong hệ thống bóng đá Malaysia. Khi niềm tin của người hâm mộ đang lung lay, FAM buộc phải hành động cụ thể hơn nếu muốn lấy lại sự tin tưởng từ công chúng.