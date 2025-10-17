FAM tiết lộ VFF và Nepal đồng khiếu nại 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' của Malaysia 17/10/2025 11:39

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không hề hoảng sợ trước đơn khiếu nại của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn bóng đá Nepal (ANFA) yêu cầu FIFA hủy bỏ chiến thắng của đội tuyển Malaysia trong hai trận vòng loại Asian Cup 2027 bị cho là sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ.

Quyền Chủ tịch FAM, Mohd Yusoff Mahadi, cho biết FAM đã biết về việc Nepal đã đưa đơn kháng nghị lên FIFA. Tuy nhiên, ông Yusoff thừa nhận FAM không hề hoảng sợ trước lời kêu gọi này. Ông Yusoff cũng tiết lộ Nepal không phải là nước duy nhất phản đối cáo buộc cho rằng chiến thắng của đội tuyển Malaysia đến từ việc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch bất hợp pháp. Việt Nam, cụ thể là VFF, cũng đã nộp đơn khiếu nại lên FIFA, yêu cầu hủy bỏ kết quả hai trận thắng của họ tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, Quyền Chủ tịch FAM không lo lắng, mà ngược lại, ông tỏ ra bình tĩnh khi tự tin mọi việc sẽ được giải quyết theo hướng có lợi cho bóng đá Malaysia.

Theo tờ New Straits Times, ông Mohd Yusoff Mahadi xác nhận FAM đã nhận được thông tin về việc Nepal chính thức nộp đơn kháng nghị lên FIFA. Tuy vậy, ông khẳng định FAM “không hề hoảng sợ”, bởi họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các tình huống pháp lý có thể xảy ra. Vị lãnh đạo này cũng tiết lộ VFF tham gia phản đối, sau khi đưa ra cáo buộc rằng đội tuyển Malaysia đã sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong hai trận thắng tại vòng loại.

FIFA đã phạt FAM và 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia vì sử dụng giấy tờ giả mạo, gây xôn xao làng bóng Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Ông Yusoff cho rằng việc bóng đá Nepal và Việt Nam cùng khiếu nại là điều dễ hiểu trong bối cảnh vụ việc vẫn đang được FIFA xem xét. “Tình hình của họ cũng giống nhau, và đơn kháng cáo của Nepal liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch. Kết quả kháng nghị của chúng tôi, dù thắng hay thua, sẽ ảnh hưởng đến cả hai trận đấu với Việt Nam và Nepal. Vì vậy, chúng ta cần chờ phán quyết cuối cùng”, ông nhấn mạnh.

Theo quy định của FIFA, nếu một đội tuyển bị phát hiện sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, toàn bộ kết quả các trận có liên quan có thể bị hủy bỏ. Trong trường hợp FAM không thành công trong kháng cáo, Malaysia có nguy cơ mất hai chiến thắng quan trọng trước Việt Nam và Nepal, đồng nghĩa với việc cả hai đối thủ này sẽ được xử thắng 3-0.

Trước đó, FIFA đã đưa ra án phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia sau khi phát hiện họ sử dụng giấy tờ giả trong quá trình xin nhập quốc tịch. Nguồn tin từ Malay Mail cho biết một số cầu thủ này từng mang quốc tịch châu Phi và Nam Mỹ, được nhập tịch Malaysia chỉ vài tháng trước vòng loại. Việc kiểm tra lý lịch cho thấy một số giấy tờ cư trú và hồ sơ thi đấu của họ có dấu hiệu bị sửa đổi.

Quyền Chủ tịch FAM, Mohd Yusoff Mahadi tiết lộ VFF và ANFA đều đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA. Ảnh: NST.

Trong bối cảnh đó, truyền thông Malaysia cũng có những phản ứng trái chiều. Một bộ phận dư luận bày tỏ lo ngại rằng vụ việc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của bóng đá nước này, đặc biệt khi Malaysia đang hướng tới mục tiêu lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2027. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ vẫn tin FAM sẽ bảo vệ thành công quyền lợi của mình, nhất là khi có sự tham gia của đội ngũ luật sư quốc tế giàu kinh nghiệm.

Ông Yusoff bật mí FAM “không xem nhẹ” các cáo buộc từ phía Việt Nam và Nepal, nhưng toàn bộ nguồn lực hiện tại được tập trung cho quá trình kháng cáo chính thức. “Chúng tôi không phớt lờ khiếu nại, nhưng điều quan trọng nhất là kết quả từ FIFA. Nếu chúng tôi thắng trong kháng cáo, mọi vấn đề sẽ tự động được giải quyết”, ông nói.

Một nguồn tin nội bộ từ FAM cũng tiết lộ hồ sơ kháng cáo của họ cũng đã được gửi lên cả FIFA lẫn Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ở Thụy Sĩ, với bằng chứng chứng minh các cầu thủ nhập tịch đều được xét duyệt hợp lệ bởi Bộ Nội vụ Malaysia. FAM cho rằng lỗi, nếu có, xuất phát từ sai sót trong quy trình hành chính chứ không phải gian lận có chủ đích.

Nếu FAM kháng cáo lên FIFA thành công, đội tuyển Malaysia có nhiều cơ hội giành vé duy nhất ở bảng F chơi vòng chung kết Asian Cup 2027 và ngược lại, Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, dư luận từ Việt Nam và Nepal tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến vụ việc. Một số chuyên gia khu vực Đông Nam Á nhận định nếu FIFA tuyên hủy kết quả, đây là tiền lệ hiếm có trong lịch sử bóng đá châu Á liên quan đến nhiều phía, có thể ảnh hưởng đến cách thức quản lý cầu thủ nhập tịch trong tương lai.

Vụ việc giữa FAM, VFF và ANFA đang trở thành tâm điểm chú ý của giới thể thao khu vực. Dù kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố, rõ ràng đây là một bước ngoặt lớn đối với năng lực quản trị và tính minh bạch trong bóng đá Malaysia, nơi những nỗ lực cải thiện hình ảnh và thành tích đang bị thử thách nghiêm trọng bởi chính những cầu thủ mà họ đặt kỳ vọng lớn.