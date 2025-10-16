Bị Indonesia sa thải, HLV Patrick Kluivert nhận bao nhiêu tiền bồi thường? 16/10/2025 20:16

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Patrick Kluivert vào ngày 16-10, khép lại một nhiệm kỳ ngắn ngủi nhưng đầy áp lực của nhà cầm quân người Hà Lan trên ghế nóng đội tuyển quốc gia.

Quyết định sa thải HLV Patrick Kluivert của PSSI đến chỉ bốn ngày sau thất bại của đội tuyển trước Iraq ở vòng loại thứ tư World Cup 2026, một đòn giáng nối tiếp cú trượt chân trước Saudi Arabia, khiến chiếc ghế của ông thầy Hà Lan rơi vào tâm bão chỉ trích và thảo luận. PSSI cũng chấm dứt hợp tác với hai HLV người Hà Lan dẫn dắt đội tuyển quốc gia U-23 và U-20: Gerald Vanenburg và Frank van Kempen.

Câu hỏi được người hâm mộ quan tâm nhất lúc này là HLV Patrick Kluivert sẽ nhận bao nhiêu tiền bồi thường khi hợp đồng bị chấm dứt sớm? Về nguyên tắc, một HLV chuyên nghiệp luôn làm việc trên cơ sở hợp đồng, với các điều khoản về thời hạn, chỉ tiêu, cơ chế đánh giá và đáng chú ý nhất là điều khoản chấm dứt.

Khi được PSSI giới thiệu vào tháng 1-2025 để thay thế HLV Shin Tae-yong, cựu tiền đạo Ajax ký hợp đồng có thời hạn hai năm. Điều đó đồng nghĩa nếu “hôn ước” kết thúc trước hạn, hai bên sẽ phải tính đến nghĩa vụ tài chính theo những gì đã cam kết, bao gồm lương cơ bản, thưởng, và phần bồi thường (nếu có) sau khi khấu trừ các nghĩa vụ tương ứng.

Vài ngày sau trận thua Iraq và tan vỡ giấc mơ cúp thế giới, HLV Patrick Kluivert bị sa thải. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, con số cụ thể giữa PSSI và Kluivert chưa được công bố rộng rãi vào thời điểm hiện tại. Nhưng thật ra, giới quan sát bóng đá Indonesia thường nhìn về các tiền lệ. Cũng cần biết đây không phải lần đầu tiên, bản hợp đồng của HLV Kluivert bị dừng giữa chừng. Trước khi đến Indonesia, ông từng có quãng làm việc ngắn ngủi tại Thổ Nhĩ Kỳ với CLB Adana Demirspor.

Theo hồ sơ tại Tòa án bóng đá FIFA, trong vụ kiện năm 2024 liên quan đến CLB này, Kluivert được tuyên nhận khoản bồi thường 150.000 euro, sau khi bị sa thải ngày 4-12-2023, chưa đầy sáu tháng kể từ lúc nhậm chức. Ngoài ra, hồ sơ còn nêu một khoản thù lao 142.666 euro. Những con số này giúp hình dung khung bồi thường mà một HLV tên tuổi có thể đòi hỏi dựa trên hợp đồng, dù mỗi vụ việc đều có điều khoản riêng và diễn biến pháp lý khác nhau.

Quay trở lại trường hợp Indonesia, việc PSSI đi đến quyết định chia tay HLV Patrick Kluivert phần nhiều xuất phát từ lăng kính thành tích, thước đo khắt khe nhất ở cấp đội tuyển. Đội tuyển Indonesia dưới thời nhà cầm quân 48 tuổi có những điểm sáng về tổ chức, pressing và tinh thần chiến đấu, nhưng rốt cuộc vẫn không vượt qua được “cửa ải” vòng loại thứ tư.

HLV Patrick Kluivert đã chính thức chia tay làng bóng Indonesia. Ảnh: EPA.

Và khi mục tiêu tối thượng là World Cup 2026 đã không đạt, việc rà soát lại dự án huấn luyện và đưa ra lựa chọn nhân sự mới là bước đi dễ hiểu, cho dù chưa bao giờ là quyết định nhẹ nhàng.

Vậy Kluivert có thể nhận mức bồi thường có giống tiền lệ Adana Demirspor không? Câu trả lời phụ thuộc vào các điều khoản cụ thể trong hợp đồng đã ký hồi tháng 1-2025: cơ chế chấm dứt (do bên nào khởi xướng), mức lương còn lại đến hết kỳ hạn, các điều kiện giảm trừ nếu HLV có công việc mới, cũng như bất kỳ điều khoản thưởng - phạt gắn với thành tích ở vòng loại.

Nếu PSSI đơn phương chấm dứt mà không chứng minh được vi phạm trọng yếu của HLV, thông lệ buộc họ phải thanh toán một phần đáng kể nghĩa vụ còn lại. Ngược lại, nếu có cơ sở pháp lý rõ ràng kích hoạt điều khoản chấm dứt với chi phí thấp, gánh nặng tài chính của PSSI có thể giảm đi.

Đội tuyển Indonesia ngậm ngùi nhìn Saudi Arabia qua mặt ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Ảnh: CCT.

Dù vậy, ở góc độ truyền thông, đối thoại tôn trọng và cách ứng xử chuyên nghiệp của đôi bên sẽ quyết định “độ êm” của cuộc chia tay. HLV Kluivert thể hiện trong phát biểu cảm ơn người hâm mộ Indonesia, cầu thủ, ê-kíp trợ lý và Chủ tịch Erick Thohir,… cho thấy một thái độ văn minh, giúp giảm nhiệt dư luận và tạo không gian để PSSI tập trung vào bước tiếp theo, bên cạnh việc chốt thỏa thuận tài chính hợp lý.

Trong lúc chờ thông tin chính thức về chi tiết bồi thường được công bố, điều chắc chắn là câu chuyện HLV Patrick Kluivert với bóng đá Indonesia khép lại với một bài học đắt giá về quản trị kỳ vọng ở cấp đội tuyển. Ở đó, thành tích là tối hậu thư, còn hợp đồng với những con số khô khan lại là cái kết mềm mại nhất cho một cuộc chia tay không trọn vẹn.