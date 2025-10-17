“Chiếc giày nhỏ” của Nhật, chuyện bóng đá Việt Nam tiếc, Singapore ước 17/10/2025 12:08

(PLO)-Người Nhật từng ví mình là "chiếc giày nhỏ" so với nhiều đội tuyển khu vực Đông Nam Á, trong đó có tuyển Việt Nam...

Tờ Straits Times ra ngày 17-10, nói về bóng đá Nhật và lại...ước. Những năm 1980, tuyển Nhật Bản mà gặp tuyển Singapore, Thái Lan là xác định thua. Bóng đá Nhật khiêm tốn tự gọi mình là "chiếc giày nhỏ".

Fan Việt Nam chắc còn nhớ câu chuyện người Nhật từng tặng “chiếc giày nhỏ” khi sang Sài Gòn đá giao hữu với tuyển Việt Nam (Miền Nam Việt Nam trước giải phóng) những năm 1960. Người Nhật ví bóng đá của mình chỉ là “chiếc giày nhỏ” so với đội tuyển Việt Nam lúc bấy giờ là “chiếc giày lớn”. Người Nhật khiêm tốn biết nền bóng đá của mình nhỏ bé chẳng là gì so với bóng đá Việt Nam lúc bấy giờ.

Nhật Bản từng coi mình là "chiếc giày nhỏ" nhưng nay tuyển Việt Nam không phải là đối thủ của tuyển Nhật Bản. Ảnh:AFC

Còn bài báo trên Straits Times lại chỉ ra những năm 1980, khi tuyển Nhật đá với tuyển Singapore, Malaysia, tuyển Thái Lan thì phải xác định là kèo dưới và thua liên tục.

Nay thì họ trở thành thế lực hàng đầu châu Á. Kể từ năm 1998 đến nay, Nhật Bản luôn có mặt ở World Cup, vô địch châu Á nhiều lần, còn nay thì đội tuyển Singapore chưa thể một lần góp mặt ở Asian Cup chứ chưa nói gì đến World Cup. Cho đến Asian Cup 1988, tuyển Nhật Bản lần đầu góp mặt và liền một mạch lên ngôi vô địch, sau đó bốn lần vô địch châu Á. Tuyển Nhật Bản cũng lần đầu góp mặt ở World Cup 1998 trên đất Pháp, đến nay thì cứ 4 năm 1 lần tuyển Nhật Bản luôn góp mặt.

Tuyển Singapore đang mơ cách làm bóng đá của người Nhật, những năm 1980, bóng đá Nhật vẫn là "chiếc giày nhỏ". Ảnh:ST

Trong cuộc hành trình từ vô danh ở châu Á những năm 1980 đến nay, tuyển Nhật Bản làm nên những trận đấu oanh liệt, trong đó từng đánh bại Tây Ban Nha, Đức và mới đây nhất đánh bại tuyển Brazil. Bóng đá Nhật Bản tiến bộ rất nhanh và rất bền vững trong một thời gian cực ngắn.

Trong khi đó, bóng đá Singapore, từng bốn lần vô địch AFF Cup, với lần đầu vào năm 1998 đến nay, không chỉ đang giẫm chân tại chỗ mà còn đi xuống.

Bóng đá Singapore đi xuống không phải kém đầu tư, thậm chí họ còn làm quyết liệt hơn nhưng lại tụt hậu vì cách làm thiếu kiên định và “tư duy nhiệm kỳ” của các lãnh đạo. Bóng đá Singapore cũng từng có đề án khủng “Goal 2010” nhưng thất bại.

Cựu HLV tuyển Singapore Tsutomu Oruga, nay trở về Nhật Bản làm Phó Chủ tịch Tiểu ban kỹ thuật LĐBĐ Nhật (JFA), ông nói với Straits Times: “Từ con số 0 đến số 1 là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng người Nhật chúng tôi làm việc cật lực và kiên định để cải thiện trong vòng 30 năm qua. Bây giờ, chúng tôi cũng không ngưng nghỉ mà tiếp tục cải thiện. Chúng tôi không được phép chờ đợi, nếu chờ đợi những nền bóng đá khác sẽ vươn lên thay thế ngay”.

Cũng theo cựu HLV tuyển Singapore này, việc thành công trong bóng đá không phải ngày một, ngày hai. Theo quan điểm của cá nhân vị HLV này, Singapore có thể làm được điều như bóng đá Nhật, điều quan trọng là sự đồng lòng và kiên định trong sự thách thức tột độ. Càng thách thức càng kiên định để vượt qua và đạt thành tích, đó là chìa khóa quan trọng nhất.

Bóng đá Đông Nam Á có một lịch sử phát triển rất sớm, bóng đá Nhật Bản chẳng là gì, còn bây giờ thì ngược lại, bóng đá Đông Nam Á thiếu kiên định, thiếu chiều sâu học hỏi, đi đủ đường, tốn công tốn của rất nhiều nhưng vẫn không có lối ra.

Nhìn hai đội tuyển Indonesia, Malaysia và sự tuột dốc của bóng đá Singapore hiện nay đủ thấy bóng đá Đông Nam Á cứ loay hoay mãi. Nhưng có một mẫu số chung là họ thiếu kiên định, cùng tư duy nhiệm kỳ nơi thượng tầng kiến trúc.