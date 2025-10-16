HLV Carlo Ancelotti lên tiếng sau khi tuyển Brazil thua Nhật Bản 16/10/2025 13:43

Năm ngày sau khi thắng đậm tuyển Hàn Quốc 5-0 ngay trên sân Seoul World Cup 2002, HLV Carlo Ancelotti dẫn tuyển Brazil sang Tokyo và thua ngược tuyển Nhật Bản 2-3 trong thế dẫn trước 2-0.

HLV Carlo Ancelotti đã nói gì với báo chí khi đội tuyển Brazil lần đầu tiên trong lịch sử thua một đội tuyển thuộc khu vực châu Á? Chiến lược gia Ý của tuyển Brazil khuyên học trò coi đó là bài học quý giá, bài học để trưởng thành từ chính lỗi lầm của mình để qua đó rèn giũa, tôi luyện tâm lý thi đấu tốt hơn nhằm hướng đến World Cup 2026.

Tuyển Nhật Bản "dạy" cho tuyển Brazil một bài học, HLV Carlo Ancelotti tin rằng, tâm lý của đội còn kém. Ảnh: JFA

HLV Carlo Ancelotti khen ngợi tuyển Nhật Bản ở hiệp 2 quật khởi cực tốt và là một đội tuyển hoàn toàn khác ở hiệp 1. Thật vậy, tuyển Brazil có hai bàn thắng trong hiệp 1 do công Paulo Henrique (phút 26) và Gabriel Martinelli (phút 32). Sang hiệp 2, tuyển Nhật Bản vùng dậy ghi liền ba bàn thực hiện cuộc ngược dòng ngoạn mục do công Minamino, Keito và Ueda lần lượt ghi vào các phút 52, 62 và 71.

HLV Carlo Ancelotti thừa nhận rằng, kể từ khi ông lên ngồi ghế HLV tuyển Brazil hồi tháng 5 đến nay, đội đã có những cải thiện đáng kể, có những trận thắng ấn tượng, tuy nhiên trận thua ngược 2-3 trước Nhật Bản có thể để lại “di chứng” cho nhiều tuyển thủ Brazil còn trẻ.

HLV Carlo Ancelotti còn giải thích rằng, ông xoay tua đội hình trong hai trận giao hữu ở Đông Á, nhiều cầu thủ cần cọ xát, học tập trong lỗi lầm của mình để tiến bộ.

HLV Carlo Ancelotti nói tiếp: “Không có gì là hoàn hảo cả, khi đội thua chúng ta lại thấy lộ ra nhiều lỗi, nhưng khi đội thắng thì ngược lại, đó là chuyện bình thường trong bóng đá. Ai cũng muốn thắng, tôi cũng thế, nhưng không phải muốn là được. Tuyển Brazil cần rút ra những bài học quý giá từ trận thua này để trưởng thành”.

Cũng theo nhà cầm quân người Ý, từ Fabricio Bruno mắc lỗi dẫn đến bàn thua đầu tiên của Brazil thì tinh thần toàn đội bị lung lay và thua thêm hai bàn nữa, điều này cho thấy tâm lý thi đấu của toàn đội có vấn đề. Đó là cái lỗi lớn nhất sau lỗi cá nhân của Fabricio. Hiệp 2, tuyển Nhật Bản tận dụng sai lầm và trừng phạt Brazil rất tốt. Đó là bài học quý dành cho Brazil.

HLV Carlo Ancelotti làm công tác tư tưởng cho học trò khi lần đầu Brazil thua một đội bóng châu Á. Ảnh: Globe

HLV Carlo Ancelotti thừa nhận rằng, đội cần tiếp tục cải thiện, nhất là về tâm lý. Khi một cá nhân mắc lỗi dẫn đến bàn thua, nếu một tập thể già dặn kinh nghiệm phải biết đoàn kết hơn, tỉnh táo hơn. Đằng này, sau bàn thua đầu tiên, cả đội xuống tâm lý dẫn đến hai bàn thua nữa. Đó là điều rất tệ hại.

Vào tháng 11 tới, tuyển Brazil tiếp tục đá giao hữu với 2 đại diện châu Phi gồm Senegal và Tunisia. HLV Carlo Ancelotti là thầy ngoại đầu tiên của tuyển Brazil. Trong cuộc họp báo trước trận gặp tuyển Nhật Bản ông không giấu giấc mơ của mình là HLV ngoại đầu tiên trên thế giới đưa một đội tuyển quốc gia vô địch World Cup.