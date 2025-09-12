Nảy lửa vòng chung kết giải bóng đá Becamex Group 2025 12/09/2025 23:12

(PLO)- Giải bóng đá Becamex Group 2025 đã chính thức khép lại vòng loại tại bốn cụm sân với nhiều trận cầu hấp dẫn, gay cấn và đầy cảm xúc để chọn ra 16 đội mạnh nhất chơi vòng chung kết từ ngày 14-9.

Sau hơn một tháng tranh tài, 16 đội bóng xuất sắc nhất Giải bóng đá Becamex Group 2025 đã lộ diện, góp mặt tại vòng chung kết. Sân chơi lớn quy tụ những cái tên quen thuộc trong làng bóng đá phong trào và mùa này còn xuất hiện nhiều gương mặt mới, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc cho mùa giải thứ 18.

Sau lễ bốc thăm chia bảng, kết quả đưa đến những bảng đấu vừa cân bằng vừa kịch tính. Bảng A trở thành tâm điểm khi quy tụ hai ứng viên sáng giá là VTP FC – nhà vô địch cụm sân VSIP TP.HCM – cùng Bamboo, đương kim vô địch giải đấu. Bên cạnh đó, Sacombank và Khánh Huy cũng là hai cái tên nặng ký hứa hẹn gây bất ngờ. Mỗi trận đấu ở bảng này đều có thể coi là chung kết sớm bởi sự chạm trán giữa những tập thể giàu kinh nghiệm, kỹ thuật và bản lĩnh.

Ở bảng B, khán giả lại có nhiều cơ hội dõi theo những cuộc đọ sức nảy lửa giữa Công an TP.HCM, Miền Đông FC, Kim Châu Trân và Đức Phong. Bóng đá phong trào Công an TP.HCM vốn là gương mặt quen thuộc, năm nay càng đáng gờm hơn khi có sự phục vụ của cựu tuyển thủ quốc gia Lê Tấn Tài, một nhân tố từng tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, Kim Châu Trân lại sở hữu dàn cầu thủ phủi nổi tiếng đất Sài thành, đủ sức tạo nên những màn đôi công sòng phẳng. Trong khi đó, Miền Đông FC là nhà vô địch cụm Mỹ Phước, còn Đức Phong dù mới nổi nhưng lại thể hiện tinh thần quyết tâm không dễ bị xem thường.

Các trận đấu ở vòng loại giải bóng đá Becamex Group 2025 diễn ra kịch tính và khó lường.

Bảng C tạo cảm giác khó đoán hơn. Bốn đội gồm STP Food, Song Long, Đại Hưng Phú và Tư Nhớ FC (đương kim á quân, vô địch cụm Thành phố Mới Bình Dương) đều có thực lực đáng kể. Đặc biệt, Tư Nhớ FC với lối chơi đồng đội, kỷ luật cao được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng ba đối thủ còn lại đều sở hữu những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Bảng đấu này sẽ rất gay cấn bởi khả năng chia điểm giữa các đội lẫn sự bất ngờ luôn rình rập.

Trong khi đó, bảng D lại mang dáng dấp “dễ thở” hơn khi nhà vô địch cụm Gò Đậu là Đại Thành chỉ phải gặp Hướng Dương, Nhất Trung và Nam Tiến (á quân cụm Mỹ Phước). Tuy nhiên, dễ thở không đồng nghĩa với an toàn. Đại Thành vẫn cần giữ phong độ ổn định nếu không muốn trả giá trước những đối thủ khát khao thể hiện. Nam Tiến được xem là ẩn số đáng chú ý khi sở hữu lực lượng trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng tạo bất ngờ trước các đội mạnh.

Vòng bảng sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 14-9 tại cụm sân TP Mới Bình Dương, sân số 2 và sân số 3. Ban tổ chức cũng công bố rõ quy định: các đội có quyền khiếu nại nhân sự đến hết ngày 30-9, sau mốc thời gian này sẽ không giải quyết thêm thắc mắc. Ngoài ra, những cầu thủ đã nhận thẻ đỏ từ vòng bán kết và chung kết tại các cụm trước đó vẫn bị treo giò. Quy định này nhằm bảo đảm sự công bằng, kỷ luật và tinh thần thể thao.

16 đội mạnh nhất sẽ góp mặt ở vòng chung kết giải bóng đá Becamex Group 2025 hứa hẹn gay cấn đến trận cuối cùng.

Becamex Group 2025 tiếp nối truyền thống hơn 17 năm của giải đấu, mang đến một sân chơi không chỉ dừng lại ở những bàn thắng đẹp mắt hay khoảnh khắc thăng hoa. Giải còn là cầu nối thắt chặt tinh thần đoàn kết, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ở địa phương. Các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương đều hào hứng tham gia, biến giải đấu thành ngày hội thể thao đúng nghĩa.

Vòng chung kết hứa hẹn mang đến những trận đấu đỉnh cao và khó quên. Từ sự kịch tính của bảng A, sự khốc liệt của bảng B, đến sự cân bằng ở bảng C và tính bất ngờ của bảng D, giải bóng đá Becamex Group 2025 chắc chắn sẽ cống hiến cho khán giả những giây phút thăng hoa, tạo thêm một dấu ấn mới trong lịch sử phong trào bóng đá doanh nghiệp và địa phương.