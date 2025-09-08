Thú vị những ngày hội bóng đá đường phố cuồng nhiệt trở lại 08/09/2025 13:28

(PLO)- Sau hai ngày tranh tài sôi động, Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM như bùng nổ trong không khí lễ hội bóng đá đường phố khi Tiger Cup 2025 khép lại với những trận cầu quyến rũ.

6 năm vắng bóng đã khiến người hâm mộ bóng đá đường phố càng thêm khát khao, và lần trở lại này quả thực là một cú hích lớn cho cộng đồng “phủi” TP.HCM. Có đến 64 đội bóng tranh tài ở hai hạng A và B đã mang đến những trận cầu nảy lửa và tái hiện tinh thần “bóng đá đường phố” đúng nghĩa, nơi đam mê, máu lửa và sự gắn kết hòa quyện cùng nhau.

Điểm nhấn của giải đấu là những trận cầu kịch tính hơn cả mong đợi của các nhà làm giải. Tiger Cup 2025 mang đến một không khí của một lễ hội thể thao thực thụ. Các hoạt động bên lề như mini game, bốc thăm trúng thưởng, tương tác cùng khán giả và đặc biệt là sự xuất hiện của “Mãnh hổ – Tiger” đã khuấy động bầu không khí.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng tiếp lửa đam mê cho các cầu thủ.

Hơn thế nữa, sự góp mặt của trung vệ Bùi Tiến Dũng, đội trưởng CLB Thể Công Viettel và biểu tượng của “Thế hệ vàng” bóng đá Việt Nam, càng khiến ngày hội trở nên đặc biệt. Những màn giao lưu gần gũi, chân thành của “Dũng tư” khiến khán giả phủi như được tiếp thêm lửa đam mê.

Về chuyên môn, chung kết hạng A là cuộc trình diễn mãn nhãn của Tony Bình Dương. Đội bóng đất Thủ vượt qua Công đoàn Cấp nước với tỷ số 3-0, trong đó Vũ Quốc Hưng, Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2018, tỏa sáng rực rỡ. Sau chức vô địch, Tony Bình Dương tiếp tục thể hiện sự vượt trội trong trận Siêu cúp khi đánh bại Blockchain Hub (đội vô địch hạng B) cũng với cách biệt 3-0, hoàn tất cú đúp danh hiệu.

Niềm hạnh phúc của các nhà vô địch giải bóng đá đường phố.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Louis Nguyễn đầy nhiệt huyết với chiếc áo đẫm mồ hôi và gào thét chỉ đạo lạc cả giọng bên ngoài chiếc lồng, đội bóng này còn thâu tóm gần như toàn bộ giải thưởng cá nhân quan trọng, từ Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc đến Cầu thủ hay nhất.

Nếu hạng A chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Tony Bình Dương thì hạng B lại đem đến bất ngờ với Blockchain Hub. Đội bóng trẻ trung này đã vượt qua nhiều đối thủ để đăng quang và khẳng định chất lượng ngày càng cao của các đội phủi mới nổi. Họ cùng những cái tên giàu kinh nghiệm như Hổ Phủi, Đức Thắng GPRS hay Icorn FC đã góp phần làm nên sự hấp dẫn ở hạng đấu vốn được xem là “bệ phóng” cho những tài năng bóng đá đường phố.

Thủ lĩnh Hoàng "cao" của đội hạng A Tony Bình Dương tả xung hữu đột giữa vòng vây của Công đoàn Cấp nước trong trận chung kết.

Lễ bế mạc trở thành thời khắc đầy cảm xúc khi ThS, Luật sư Võ Đan Mạch, Trưởng ban tổ chức gửi lời tri ân đến các đội bóng, khán giả và nhà tài trợ chính. Ông khẳng định Tiger Cup là một giải đấu bóng đá đường phố phong trào hấp dẫn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển cộng đồng tại TP.HCM. “Giải đấu vừa mang hơi thở mới mẻ với hình thức thi đấu trong lồng hấp dẫn, vừa giữ nguyên tinh thần gần gũi của bóng đá đường phố. Đây là nơi để các đội bóng cọ xát, giao lưu và gắn kết”, ông Mạch chia sẻ chân tình.

Tiger Cup 2025 cũng được xem là bước khởi động hoàn hảo cho Tiger Street Football 2025, giải đấu bóng đá đường phố mang tầm vóc quốc tế sẽ diễn ra trên toàn quốc vào cuối tháng 9 và tháng 10. Tại đó, những huyền thoại bóng đá thế giới dự kiến góp mặt, biến sân chơi phủi trở thành một sự kiện lớn.

Chủ giải Võ Đan Mạch hào hứng với chiếc cúp cho nhà vô địch ở trận chung kết hạng A.