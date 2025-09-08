Thú vị những ngày hội bóng đá đường phố cuồng nhiệt trở lại

6 năm vắng bóng đã khiến người hâm mộ bóng đá đường phố càng thêm khát khao, và lần trở lại này quả thực là một cú hích lớn cho cộng đồng “phủi” TP.HCM. Có đến 64 đội bóng tranh tài ở hai hạng A và B đã mang đến những trận cầu nảy lửa và tái hiện tinh thần “bóng đá đường phố” đúng nghĩa, nơi đam mê, máu lửa và sự gắn kết hòa quyện cùng nhau.
Điểm nhấn của giải đấu là những trận cầu kịch tính hơn cả mong đợi của các nhà làm giải. Tiger Cup 2025 mang đến một không khí của một lễ hội thể thao thực thụ. Các hoạt động bên lề như mini game, bốc thăm trúng thưởng, tương tác cùng khán giả và đặc biệt là sự xuất hiện của “Mãnh hổ – Tiger” đã khuấy động bầu không khí.
Hơn thế nữa, sự góp mặt của trung vệ Bùi Tiến Dũng, đội trưởng CLB Thể Công Viettel và biểu tượng của “Thế hệ vàng” bóng đá Việt Nam, càng khiến ngày hội trở nên đặc biệt. Những màn giao lưu gần gũi, chân thành của “Dũng tư” khiến khán giả phủi như được tiếp thêm lửa đam mê.
Về chuyên môn, chung kết hạng A là cuộc trình diễn mãn nhãn của Tony Bình Dương. Đội bóng đất Thủ vượt qua Công đoàn Cấp nước với tỷ số 3-0, trong đó Vũ Quốc Hưng, Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2018, tỏa sáng rực rỡ. Sau chức vô địch, Tony Bình Dương tiếp tục thể hiện sự vượt trội trong trận Siêu cúp khi đánh bại Blockchain Hub (đội vô địch hạng B) cũng với cách biệt 3-0, hoàn tất cú đúp danh hiệu.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Louis Nguyễn đầy nhiệt huyết với chiếc áo đẫm mồ hôi và gào thét chỉ đạo lạc cả giọng bên ngoài chiếc lồng, đội bóng này còn thâu tóm gần như toàn bộ giải thưởng cá nhân quan trọng, từ Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc đến Cầu thủ hay nhất.
Nếu hạng A chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Tony Bình Dương thì hạng B lại đem đến bất ngờ với Blockchain Hub. Đội bóng trẻ trung này đã vượt qua nhiều đối thủ để đăng quang và khẳng định chất lượng ngày càng cao của các đội phủi mới nổi. Họ cùng những cái tên giàu kinh nghiệm như Hổ Phủi, Đức Thắng GPRS hay Icorn FC đã góp phần làm nên sự hấp dẫn ở hạng đấu vốn được xem là “bệ phóng” cho những tài năng bóng đá đường phố.
Lễ bế mạc trở thành thời khắc đầy cảm xúc khi ThS, Luật sư Võ Đan Mạch, Trưởng ban tổ chức gửi lời tri ân đến các đội bóng, khán giả và nhà tài trợ chính. Ông khẳng định Tiger Cup là một giải đấu bóng đá đường phố phong trào hấp dẫn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển cộng đồng tại TP.HCM. “Giải đấu vừa mang hơi thở mới mẻ với hình thức thi đấu trong lồng hấp dẫn, vừa giữ nguyên tinh thần gần gũi của bóng đá đường phố. Đây là nơi để các đội bóng cọ xát, giao lưu và gắn kết”, ông Mạch chia sẻ chân tình.
Tiger Cup 2025 cũng được xem là bước khởi động hoàn hảo cho Tiger Street Football 2025, giải đấu bóng đá đường phố mang tầm vóc quốc tế sẽ diễn ra trên toàn quốc vào cuối tháng 9 và tháng 10. Tại đó, những huyền thoại bóng đá thế giới dự kiến góp mặt, biến sân chơi phủi trở thành một sự kiện lớn.
Sức hút của bóng đá đường phố
Kết quả cuối cùng của Tiger Cup 2025 khẳng định tính cạnh tranh và sức hút lan tỏa mạnh mẽ. Tony Bình Dương lên ngôi vô địch hạng A, Công đoàn Cấp nước giành ngôi á quân, trong khi Thanh Hùng Futsal và Xây dựng Phúc Trí chia sẻ hạng Ba.
Ở hạng B, Blockchain Hub bước lên bục cao nhất, Icorn FC xếp thứ hai, còn Hổ Phủi cùng Đức Thắng GPRS lần lượt về Ba. Về giải cá nhân, Nguyễn Hải Đăng (Tony Bình Dương) và Đinh Văn Tú (Blockchain Hub) lần lượt được vinh danh thủ môn, cầu thủ xuất sắc nhất của mỗi hạng, còn Đỗ Công Đại và Nguyễn Nhật Hào để lại dấu ấn mạnh mẽ trong mắt giới phủi.
Nhìn chung, Tiger Cup 2025 đón nhận cuồng nhiệt sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá đường phố sau nhiều năm vắng bóng, là dịp để người hâm mộ TP.HCM tận hưởng bầu không khí tranh tài hấp dẫn.