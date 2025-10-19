Vòng loại Futsal Asian Cup 2026: Những đợt “mưa bàn thắng” 19/10/2025 10:34

(PLO)-Cơn "mưa bàn thắng" được hai đội Saudi Arabia và Iraq tạo ra trước những Đài Loan và Pakistan.

Bảng D vòng loại futsal Asian Cup 2026 khởi tranh ngày 18-10, bảng đấu vòng loại muộn nhất tạo nên "mưa bàn thắng".

Theo đó, Iraq thắng Pakistan 8-1, Saudi Arabia thắng Đài Loan 5-0. Ở bảng này hai đội Iraq và Saudi Arabia vượt đẳng cấp so với Pakistan và Đài Loan nên việc họ tạo "mưa bàn thắng" vào lưới các đối thủ kèo dưới cũng là điều dễ hiểu.

Pakistan hứng chịu cơn mưa bàn thắng từ Saudi Arabia. Ảnh: AFC

Iraq và Saudi Arabia là những đối thủ từng chạm trán với tuyển Việt Nam và họ thua, tuy nhiên trình độ futsal của hai đội này rất mạnh. Hồi mùa hè vừa qua, tuyển Saudi Arabia từng đến TP.HCM đá giao hữu với tuyển Việt Nam và toàn thua hai trận, nhưng đó là đều là những trận thắng khó khăn của tuyển Việt Nam.

Iraq tạo mưa bàn thắng vào lưới Đài Loan (áo trắng). Ảnh:AFC

Tương tự, Iraq cũng có đội tuyển futsal rất mạnh. Như vậy sau lượt trận đầu, tuyển Iraq đang chiếm ngôi nhất bảng D.

Lượt trận thứ nhì sẽ diễn ra ngày 20-10 với 2 cặp đấu Đài Loan - Iraq (19 giờ), Saudi Arabia - Pakistan (22 giờ).

Bảng D là bảng đấu diễn ra muộn so với 7 bảng khác đã hoàn tất. Trong đó, tuyển Futsal Việt Nam đã đoạt ngôi nhất bảng khi thi đấu ở Trung Quốc.

VCK Futsal Asian Cup 2026 diễn ra tại Indonesia vào tháng 1.