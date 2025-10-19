Lợi và hại khi bóng đá Nhật Bản rời khỏi AFC 19/10/2025 13:16

Nếu bóng đá Nhật Bản quyết tâm biến điều này trở thành hiện thực, đây là một bước ngoặt có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện bóng đá châu Á, vốn đã ổn định trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Theo các nguồn tin, JFA tỏ ra không hài lòng với một số quyết định gần đây của AFC, đặc biệt là việc các trận tứ kết trở đi của AFC Champions League được tổ chức tập trung tại khu vực Trung Đông. Bóng đá Nhật Bản cho rằng điều này làm mất đi tính công bằng và bản sắc khu vực, đồng thời gây bất lợi cho các CLB ở Đông Á về di chuyển và thể lực. Chính những bất cập này khiến JFA bắt đầu xem xét khả năng tách ra để tự mình tổ chức một hệ thống giải riêng cho các quốc gia Đông Á, nơi có nền bóng đá phát triển và thị trường rộng lớn.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa ý tưởng “ly khai AFC” là điều không hề đơn giản. Hiện AFC có 47 thành viên trải dài từ Trung Đông, Nam Á, Đông Nam Á đến tận Úc. Khoảng cách địa lý, văn hóa và kinh tế giữa các khu vực trong cùng một châu lục vốn đã rất lớn, khiến việc điều hành chung đã gặp nhiều thách thức.

Bóng đá Nhật Bản đang có ý định "ly khai AFC" vì bất đồng một số quan điểm với tổ chức này. Ảnh: EPA.

Nhưng để chia châu Á thành hai liên đoàn riêng biệt, một cho Đông Á và một cho Tây Á, sẽ đặt ra hàng loạt vấn đề về pháp lý, tư cách thành viên của FIFA, và đặc biệt là quyền tham dự World Cup cũng như các giải đấu quốc tế khác.

Nếu xét về mô hình, việc chia tách châu Á không phải không có tiền lệ. Ở châu Mỹ, bóng đá được chia thành hai liên đoàn: CONCACAF - đại diện cho khu vực Bắc và Trung Mỹ với 41 quốc gia, và CONMEBOL - tổ chức của Nam Mỹ gồm 10 thành viên. Nếu châu Á thực sự tách đôi, mỗi liên đoàn mới có thể có khoảng 20 đến 25 thành viên, con số vẫn cao hơn nhiều so với hầu hết các liên đoàn khác trên thế giới.

Tuy nhiên, xét trong bối cảnh hiện nay, khả năng châu Á “phân đôi” gần như bất khả thi. Các liên đoàn lớn như UEFA (châu Âu) với 55 quốc gia hay CAF (châu Phi) với 53 thành viên vẫn hoạt động ổn định dưới cùng một mái nhà, dù cũng tồn tại nhiều khác biệt về trình độ và địa lý. AFC, dù còn nhiều tranh cãi, vẫn đóng vai trò then chốt trong việc kết nối bóng đá khu vực và là cầu nối để các đội tuyển châu Á góp mặt ở sân chơi thế giới.

Thời gian sẽ trả lời cho ý tưởng lớn của bóng đá Nhật Bản. Ảnh: EPA.

Do đó, việc bóng đá Nhật Bản tách khỏi AFC, nếu có, sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy về chính trị thể thao, tài chính, và quan hệ quốc tế. Nhiều chuyên gia nhận định khả năng này hiện chỉ dừng lại ở mức “tin đồn” hoặc là động thái thể hiện sự không hài lòng của JFA nhằm gây sức ép buộc AFC cải cách.

Dù vậy, câu chuyện này vẫn gióng lên hồi chuông cảnh báo: bóng đá châu Á cần sự minh bạch, công bằng và cân bằng lợi ích hơn để tránh những rạn nứt có thể làm lung lay cấu trúc của cả một châu lục.