Beckham hoàn tất vụ chuyển nhượng gây sốc 19/10/2025 12:03

Salford City, đội bóng do hai huyền thoại của Manchester United là David Beckham và Gary Neville đồng sở hữu, đã ký hợp đồng với cựu tiền đạo Liverpool Fabio Borini. Beckham hoàn tất vụ chuyển nhượng gây sốc theo cách như thế nào?

David Beckham không ngần ngại mang về những cầu thủ có ảnh hưởng từ Liverpool cho cả hai CLB do ông đồng sở hữu gồm Inter Miami và Salford City, bất chấp vị thế là huyền thoại của Manchester United, cùng sự kình địch giữa "quỷ đỏ" và The Kop. Beckham một lần nữa lại ký hợp đồng với một cầu thủ có mối liên hệ mật thiết với đối thủ truyền kiếp của Manchester United. Cựu tiền vệ người Anh Beckham là chủ tịch kiêm đồng sở hữu của Inter Miami, đội bóng đang chơi ở giải MLS, đồng thời là đồng sở hữu của Salford City, đội bóng đang chơi ở League Two.

Inter Miami của Beckham đã bổ nhiệm cựu ngôi sao Liverpool Javier Mascherano làm HLV trưởng vào tháng 11 năm 2024, và HLV người Argentina đã dẫn dắt đội bóng giành một suất tham dự vòng play-off cuối mùa. Cựu ngôi sao Liverpool, Luis Suarez, là một trong những cầu thủ chủ chốt của Inter Miami - với 17 bàn thắng và 16 pha kiến ​​tạo trên mọi đấu trường mùa này.

Beckham hoàn tất vụ chuyển nhượng gây sốc chiêu mộ Borini. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở Inter Miami, khi Beckham hoàn tất vụ chuyển nhượng gây sốc đưa cựu cầu thủ của Liverpool Borini về Salford, dù Beckham và Neville đều là huyền thoại của MU. Cựu HLV đội trẻ Liverpool, Karl Robinson, hiện là HLV trưởng tại Salford, đảm nhận vai trò này vào tháng 1 năm 2024, trong khi Salford cũng chiêu mộ cựu thần đồng Liverpool Ben Woodburn vào đầu mùa giải trước.

Từng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Liverpool, tuyển thủ xứ Wales Ben Woodburn đa năng đã ghi được năm bàn thắng và chín pha kiến ​​tạo sau 50 lần ra sân kể từ khi gia nhập CLB. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Liverpool Fabio Borini giờ đây cũng đã bất ngờ gia nhập Salford City cùng Ben Woodburn, sau khi CLB đang chơi ở League Two công bố bản hợp đồng với anh vào cuối tuần này.

Cựu tuyển thủ Ý Borini đã ký hợp đồng ngắn hạn với Salford, sau một tháng tập luyện thành công cùng đội một. Anh không chơi cho CLB nào kể từ khi rời Sampdoria vào mùa hè năm ngoái. Từng chơi cho Chelsea, AS Roma, AC Milan và Liverpool, việc Borini chuyển đến một đội bóng hạng Hai khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, tiền đạo này đã tiết lộ lý do anh quyết định gia nhập Salford.

Phát biểu với giới truyền thông nội bộ của Salford, Borini chia sẻ: "Thật tuyệt vời. Tôi đến đây tập luyện để giữ gìn thể lực trong giai đoạn chuyển giao hợp đồng này. Và Salford, HLV Alex Bruce đã rất tốt bụng khi cho phép tôi sử dụng cơ sở vật chất và tập luyện tại đây.

Kinh nghiệm là một trong những thứ tôi có thể mang lại, nhưng không chỉ là kinh nghiệm trên sân cỏ, nó còn ở bên ngoài sân cỏ, ví dụ như trong tập luyện, cách quản lý trận đấu. Tôi chưa bao giờ chơi bóng ở League Two, vì vậy tôi cũng cần phải học hỏi từ các đồng đội của mình về những đặc điểm chính của giải đấu này.

Nhưng tôi sẽ coi mình như một cuốn sách mở để các đồng đội sử dụng, học hỏi từ tôi hoặc giúp đỡ tôi, vì vậy tôi rất cởi mở với thử thách này. Đây là thử thách mà tôi đang đón nhận và tôi chọn đón nhận vì tôi cần chơi bóng đá, thứ gì đó sưởi ấm trái tim tôi là bóng đá, chứ không phải bất cứ điều gì khác".

Borini (phải) đã gia nhập Salford. ẢNH: MIRROR

Borini, người trước đây tạo thành cặp tấn công với Suarez tại Liverpool, đã đến Anfield với mức phí chuyển nhượng 10,5 triệu bảng Anh từ AS Roma vào tháng 7 năm 2012. Tiền đạo này đã ghi bàn trong trận ra mắt tại Anfield ở Europa League, nhưng anh không thể khẳng định được vị trí của mình ở Liverpool.

Borini, 34 tuổi chỉ ghi được ba bàn thắng và ba pha kiến ​​tạo trong tổng cộng 38 lần ra sân cho Liverpool trước khi chuyển đến Sunderland với giá 10 triệu bảng vào tháng 8 năm 2014. Trước đó, Borini dành mùa giải 2013/14 chơi cho Sunderland theo dạng cho mượn vì không thể cạnh tranh vị trí với Daniel Sturridge và Iago Aspas tại Liverpool.