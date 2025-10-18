Tin tức về MU: Vụ chuyển nhượng bí mật trị giá 100 triệu bảng, Rooney phản pháo Rashford 18/10/2025 12:40

Tờ Mirror (Anh) đã đưa ra tin tức về MU mới nhất trước trận đấu quan trọng tại Premier League với kình địch Liverpool trên sân Anfield vào ngày mai 19-10. Mặc dù MU đang ở giữa bảng xếp hạng Premier League, đội bóng của Ruben Amorim bước vào trận đấu với phong độ tốt hơn đối thủ.

Quỷ Đỏ đã thắng trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ quốc tế, chiến thắng 2-0 trước Sunderland và cũng đã vượt qua Chelsea hai tuần trước đó. Xen kẽ giữa những kết quả đó là trận thua đáng thất vọng 3-1 trước Brentford .

Ngược lại, Liverpool đã thua ba trận liên tiếp dưới thời HLV Arne Slot và đang hy vọng sẽ thắp lại ngọn lửa chiến thắng trên hành trình chinh phục danh hiệu Ngoại hạng Anh tại Anfield. Trước khi hai CLB lâu đời lừng danh đối đầu vào Chủ nhật, đã có rất nhiều chuyện xảy ra tại Old Trafford, bao gồm cả việc Bryan Mbeumo được cho là đã cố gắng thuyết phục một đồng đội ở tuyển Cameroon gia nhập MU, cùng với phản ứng cứng rắn của Wayne Rooney trước những bình luận gần đây của Marcus Rashford.

Dưới đây, Mirror Football sẽ điểm qua những tin tức về MU mới nhất, bắt đầu với Rooney và Rashford.

Rashford nói môi trường ở MU là không tốt. ẢNH: EPA

Rooney phản pháo Rashford

Rashford đã rời MU chuyển sang Barcelona dưới dạng cho mượn vì không còn được HLV Ruben Amorim trọng dụng. Đầu tuần này, cầu thủ 27 tuổi người Anh Rashford đã chia sẻ về việc ở trong "một môi trường không ổn định trong một thời gian rất dài" tại Old Trafford đã góp phần vào màn trình diễn đáng thất vọng của anh trên sân cỏ.

Nhưng Rooney, người từng chơi cùng Rashford tại MU, lại không đồng tình với điều đó. Huyền thoại MU Rooney đáp trả những bình luận của ngôi sao Barcelona trên chương trình Wayne Rooney Show của chính mình: "Tôi nghĩ môi trường hiện tại không ổn, nhưng đó là do anh thôi.

Nếu anh chơi không tốt hoặc bị loại khỏi đội thì tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn khi đổ lỗi cho môi trường và liệu điều đó đúng hay sai. Tôi nghĩ điều đó đến từ cách bạn nỗ lực hết mình. Trong những trận đấu mà chúng tôi đã xem, chúng tôi biết Rashford có thể làm được nhiều hơn, chúng tôi biết cậu ấy có thể chạy nhiều hơn - điều đó không liên quan gì đến môi trường. Tôi có thể sai ở đây, tôi thực sự thích Marcus Rashford với tư cách là một chàng trai và một con người, nhưng tôi nghĩ họ quá dễ dàng chỉ trích và đổ lỗi cho mọi người".

Bình luận của Ruben Amorim

Amorim đã bình luận về ông chủ Ratcliffe. ẢNH: EPA

Đầu tháng này, đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe đã bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng dành cho HLV Amorim, tuyên bố rằng vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cần ba năm dẫn dắt MU để chứng minh mình là một HLV "tuyệt vời". Bất chấp sự ủng hộ đó, Amorim dường như đang ở trong một tình thế khá bấp bênh sau khởi đầu khó khăn trong cả nhiệm kỳ dẫn dắt MU nói chung và mùa giải này.

Amorim đã trả lời những bình luận của Ratcliffe trước trận đấu giữa MU với Liverpool ở vòng 8 Premier League vào ngày mai 19-11, thể hiện sự trân trọng những lời nói của Ratcliffe và quyết tâm tiếp tục đưa MU tiến về phía trước theo đúng hướng.

"Ông ấy (Ratcliffe) luôn nói với tôi, đôi khi là một tin nhắn sau trận đấu, nhưng bạn biết đấy, tôi và Sir Jim Ratcliffe đều biết bóng đá không phải như vậy", Amorim giải thích, "Điều quan trọng nhất là trận đấu tiếp theo. Bạn không thể kiểm soát ngày hôm sau trong bóng đá, bạn không thể kiểm soát những ồn ào bên ngoài. Tôi biết điều đó, nhưng thật tuyệt khi được nghe điều đó. Omar (giám đốc điều hành MU) và Jason (giám đốc bóng đá của MU) luôn nói với tôi điều đó”.

Nói về tầm nhìn cho MU, Amorim cho biết thêm: "Trước hết, tôi có thể cảm nhận được điều đó, nó không chỉ là điều mọi người vẫn nói. Tôi cảm nhận được sự ủng hộ mỗi ngày. Đôi khi, áp lực tôi đặt lên bản thân và đội bóng thường lớn hơn rất nhiều. Tôi biết điều này sẽ mất một thời gian, nhưng tôi không muốn nghĩ như vậy, tôi đã nói điều đó vào năm ngoái.

Thật tuyệt khi nghe điều đó, tôi nghĩ điều này giúp người hâm mộ hiểu rằng ban lãnh đạo biết rằng sẽ mất một thời gian, nhưng đồng thời, tôi không thích điều đó vì nó sẽ tạo cảm giác như chúng tôi còn thời gian để giải quyết mọi việc, nên tôi không muốn cảm giác đó xảy ra ở CLB của mình. Cảm nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo CLB là điều tốt, nhưng chúng tôi cần cho mọi người thấy rằng, tại một CLB lớn, chúng tôi đã sẵn sàng để giành chiến thắng".

Động thái của Bryan Mbeumo

Tin tức về MU cho thấy Mbeumo đang cố gắng thuyết phục Baleba gia nhập "quỷ đỏ" thành Manchester. ẢNH: EPA

Việc các cầu thủ cố gắng thuyết phục đồng đội ở đội tuyển quốc gia gia nhập một CLB cụ thể không phải là điều mới mẻ. Giờ đây, có vẻ như Bryan Mbeumo đang cố gắng làm điều đó với ngôi sao Carlos Baleba của Brighton & Hove Albion.

Manchester United không hề giấu giếm mong muốn chiêu mộ Baleba hồi mùa hè, mặc dù cuối cùng họ đã không thể đạt được thỏa thuận với The Seagulls. Chủ tịch Brighton, Tony Bloom, gần đây đã xác nhận điều này: "Manchester United đã quan tâm , nhưng chúng tôi đã nói rằng Baleba không có mặt trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này và họ đã rút lui".

Tuy nhiên, theo tờ The Sun (Anh), MU có thể nắm trong tay một quân át chủ bài trong nỗ lực chiêu mộ Baleba trị giá 100 triệu bảng Anh trong tương lai. Tờ báo này khẳng định Baleba và Mbeumo đã dành nhiều thời gian nói chuyện với nhau khi họ tập trung cùng tuyển Cameroon và Mbeumo đang nỗ lực hết sức để thuyết phục Baleba chuyển đến Old Trafford.

Mbeumo đóng vai trò "anh cả" trong mối quan hệ với Baleba và anh đã kể cho Baleba nghe mọi chuyện về việc chơi cho một CLB lớn như Manchester United. Liệu điều đó có ảnh hưởng gì đến kỳ chuyển nhượng tới hay không vẫn còn phải chờ xem.