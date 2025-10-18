Man City – Everton: Nhiệm vụ phải thắng 18/10/2025 11:02

(PLO)- Tiếp đón Everton trên sân nhà Etihad ở vòng 8 Premier League, Man City có nhiệm vụ phải thắng để rút ngắn khoảng cách với các đội top đầu.

Sau thời gian nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, Premier League chính thức trở lại với trận đấu đáng chú ý giữa Man City và Everton ở vòng 8. Sau khi khởi đầu không mấy thuận lợi, Man City gần như đã lấy lại được phong độ vốn có của mình.

Hiện tại, The Citizens đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League với 13 điểm, cách vị trí số 1 của Arsenal chỉ 3 điểm. Một chiến thắng tưng bừng có thể giúp Man City lần đầu tiên đứng trên đỉnh bảng xếp hạng mùa này.

Erling Haaland đang có phong độ cao và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 9 bàn thắng, có thể giúp Man City hoàn tất nhiệm vụ phải thắng. Ảnh: EPL

Nhiệm vụ của Man City ở vòng 8 này không gì khác ngoài 3 điểm khi chỉ phải tiếp đón Everton. Với phong độ đang cao, đặc biệt là chân sút Erling Haaland đang có tỷ lệ ghi bàn hàng đầu giải đấu, cùng lợi thế sân Etihad – nơi trong 10 trận gần nhất The Citizens có 7 thắng, 1 hòa và 2 thua – Man City hoàn toàn tự tin hướng đến chiến thắng.

Ở vòng đấu này, Man City sẽ tiếp đón Everton – đối thủ ưa thích trong những mùa giải gần đây. Thành tích đang nghiêng hoàn toàn về phía đội bóng thành Manchester. Ra sân với đội hình mạnh nhất, một kết quả có lợi đang nghiêng về phía Man City.

Về phía Everton, đoàn quân của HLV David Moyes đang có mùa giải tương đối thành công tính đến thời điểm hiện tại, đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 11 điểm – một vị trí an toàn cho tấm vé trụ hạng. Điều này có thể còn quá sớm để khẳng định, nhưng nếu nhìn vào những đội bóng nằm cuối bảng như Burnley, West Ham hay Wolves thì Everton được đánh giá cao hơn.

Vắng Jack Grealish (phải) là một tổn thất lớn cho Everton. Ảnh: EPL

Thành tích của Everton phần lớn có công của Jack Grealish – ngôi sao được chính Man City cho Everton mượn – người đã đóng góp rất nhiều trong lối chơi tấn công biên của HLV David Moyes. Tuy nhiên, trong trận đấu tối nay, Jack Grealish không thể ra sân vì tiền đạo người Anh đang được Man City cho Everton mượn. Đây là một bất lợi rất lớn cho HLV David Moyes, bởi vắng chân sút người Anh, hàng công của Everton sẽ giảm sức mạnh đáng kể.

So sánh về phong độ và sức mạnh hiện tại, Everton không thể so với Man City. Một kết quả bất lợi gần như đã được báo trước cho Everton. Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, Man City đang áp đảo. Cụ thể, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 199 trận, trong đó Man City thắng 82, hòa 49 và thua 69. Trong 5 trận gần nhất hai đội gặp nhau, Man City bất bại với 4 thắng và 1 hòa. Trận đấu gần nhất diễn ra trên sân Etihad, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Về thông tin lực lượng, Man City sẽ không có sự phục vụ của Rodri và Khusanov vì chấn thương. Omar Marmoush và Rayan Ait-Nouri đã bình phục và có thể ra sân ngay từ đầu. Về phía đội khách Everton, HLV David Moyes sẽ không có sự phục vụ của Jack Grealish (do điều khoản cho mượn), Michael Keane, Jarrad Branthwaite và Merlin Rohl đều không thể ra sân vì chấn thương.

Trận đấu giữa Man City và Everton sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 18/10.