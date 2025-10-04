MU thắng ấn tượng, Arsenal lên đỉnh Premier League 04/10/2025 23:10

(PLO)- Trong ngày thi đấu thăng hoa, MU thắng ấn tượng 2-0 trước Sunderland ở vòng 7 Premier League. Trong khi đó, Arsenal cũng dễ dàng giành 3 điểm trước West Ham.

Bước vào trận đấu, Sunderland chủ động dâng cao đội hình tấn công, lối chơi áp sát của đối thủ làm cho MU có phần lúng túng. Ngay phút thứ 4, từ pha căng ngang bên cánh trái, Traore băng vào dứt điểm, tiếc là tiền đạo của Sunderland sút không trúng bóng, sau đó trọng tài cũng thổi còi việt vị.



Sau ít phút bị ép sân, MU đã lấy lại thế trận, phút thứ 8, từ pha chuyền bóng vào vòng cấm của Mbeumo, Mason Mount khống chế bóng kỹ thuật rồi tung cú sút chìm vào góc xa khung thành, làm bó tay thủ thành của Sunderland, 1-0 nghiêng về MU.



Có được bàn thắng dẫn trước, MU lên tinh thần rất cao, khung thành của Sunderland liên tiếp chao đảo sau các pha bắn phá của hàng công Quỷ đỏ. Phút 21, từ pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải, Amad Diallo tung cú sút bằng chân trái, bóng đi căng nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Roefs.

Trong ngày thi đấu thăng hoa, MU thắng ấn tượng trước Sunderland trên sân nhà. Ảnh: EPA

Chỉ 1 phút sau, Mbeumo thử sức bằng cú xa nhưng một lần nữa thủ thành Roefs chơi xuất sắc hơn khi bay người cứu thua rất hay.

Phút 25, từ pha phối hợp tấn công bên cánh trái, Bruno Fernandes đặt lòng đưa bóng về góc xa khung thành, thủ thành Roefs chạm bóng bằng các đầu ngón tay, bóng trúng cột dọc và đến vị trí của Amad Diallo, khung thành đã bỏ trống nhưng tiền đạo trẻ MU lại đánh đầu ra ngoài.

Phút 31, sau nhiều cố gắng thì cuối cùng MU cũng có bàn thắng nhân đôi cách biệt, từ pha ném biên xa của Mbeumo, hậu vệ Sunderland cố gắng phá bóng vô tình đến đúng vị trí của Sesko, tiền đạo MU dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, 2-0 nghiêng về MU.

Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi MU nắm thế chủ động, trong khi đó Sunderland chủ động dâng cao đội hình tấn công.

Phút 54, từ pha pressing tầm cao của MU, Sesko cướp được bóng từ khu vực giữa sân đi bóng thẳng vào vòng 16m50 rồi chuyền cho Mbeumo, tiếc là pha xử lý và dứt điểm của Mbeumo thiếu chính xác. MU có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, Sunderland bế tắc hoàn toàn trước lối chơi phòng ngự phản công của Quỷ đỏ.

Với 3 điểm có được ở vòng 7, MU tạm thời leo lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Ảnh: EPA

MU vận hành lối chơi rất tốt khi chiếm ưu thế ở khu vực giữa sân, Sunderland tỏ ra nóng vội trong các pha tấn công nên các cú sút thường không chính xác.

Ở trận đấu cùng giờ, Arsenal dễ dàng hạ gục West Ham với tỷ số 2-0, với 3 điểm có được ở vòng 7 này, Pháo thủ tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 16 điểm. Kết quả các trận đấu khác, Leeds United thua Tottenham 1-2, Bournemouth thắng Fulham 3-1.