MU - Sunderland: Khó giành 3 điểm 04/10/2025 05:53

(PLO)- Tiếp đón tân binh Sunderland trên sân nhà Old Trafford ở vòng 7 Premier League, MU được dự đoán sẽ khó giành 3 điểm vì đối thủ đang có phong độ ổn định.

Sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Chelsea ở vòng 5 Premier League, tưởng chừng mọi chuyện đang tốt dần lên cho MU thì bất ngờ xảy ra ở vòng 6, trong một ngày thi đấu bạc nhược, Quỷ đỏ bị Brentford hạ gục với tỷ số 1-3 trên sân khách.

Thất bại cay đắng này đẩy tình cảnh của HLV Amorim trong tình trạng báo động, chiếc ghế HLV trưởng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang lung lay dữ dội. Nếu thêm một thất bại nữa thì khả năng BLĐ MU lên kế hoạch thay tướng hoàn toàn có thể diễn ra.

Trận đấu ở vòng 7 này kỷ niệm HLV Amorim dẫn dắt MU 50 trận, một trận thắng sẽ là kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên đối thủ tiếp theo của Quỷ đỏ ở vòng đấu này là Sunderland, dù chỉ là tân binh của Premier League nhưng hiện tại Sunderland đang bay cao trên bảng xếp hạng với 11 điểm sau 6 vòng đấu.

MU đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng ở tất cả các tuyến, khó giành 3 điểm trước Sunderland. Ảnh: MUFC

Đoàn quân của của HLV Régis Le Bris đang có khởi đầu mùa giải như mơ khi liên tiếp mang về nhiều điểm số quan trọng. Ở vòng 6, Sunderland xuất sắc giành 3 điểm ngay trên sân của Nottingham, trước đó là trận hòa 1-1 với Aston Villa.

Lối chơi của Sunderland không có quá nhiều khác biệt so với thời ở Championship, với việc ưu tiên sử dụng phòng ngự số đông để chờ cơ hội đã giúp “Mèo đen” gây ra rất nhiều bất ngờ cho đối thủ. Từ tâm thế chạy đua cho tấm vé trụ hạng, thì hiện tại Sunderland đang chễm chệ ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, xếp trên cả Man City, MU hay Chelsea.

Tính tới thời điểm hiện tại, Sunderland được ví như “hiện tượng” của Premier League, chưa thể biết kết quả cuối mùa ra sao nhưng với những gì “Mèo đen” đang thể hiện thì CĐV đang rất hài lòng.

Hành quân làm khách trên sân Old Trafford của MU ở vòng 7 là một thử thách khó chịu cho đoàn quân của HLV Régis Le Bris. Tuy nhiên, với phong độ đang cao cộng với việc MU đang khủng hoảng thì CĐV Sunderland hoàn toàn có thể nghĩ đến 3 điểm ở vòng đấu này.

Sunderland đang bay cao với thành tích ấn tượng. Ảnh: EPL

Nếu xét về thành tích đối đầu trong quá khứ thì Sunderland không thể so sánh với MU, trong lịch sử đối đầu, 2 đội từng gặp nhau tổng cộng 145 lần, trong đó MU thắng 66 trận, hòa 37, thua 42. Tính 5 trận gần nhất, thì MU thắng 4, thua 1. Trận đấu gần nhất diễn ra trên sân Old Trafford, MU thắng với tỷ số 3-1.

Thông tin lực lượng, HLV Amorim vắng Noussair Mazraoui, Lisandro Martinez vì chấn thương. Trong khi đó, Sunderland vắng Ajibola Alese, Dennis Cirkin, Leo Hjelde, Romaine Mundle, Habib Diarra vì chấn thương, còn Reinildo vắng mặt vì án treo giò. Trận đấu giữa MU và Sunderland sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ, ngày 4-10.