Amorim lên tiếng về lỗi hệ thống của MU 04/10/2025 12:39

HLV Ruben Amorim đáp trả các huyền thoại của MU khi Wayne Rooney và Gary Neville chỉ trích chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau khi Quỷ đỏ thua 3-1 trước Brentford, trận thua thứ tư của họ trong bảy trận đấu mùa này. Bây giờ, Amorim lên tiếng về lỗi hệ thống của MU, khẳng định sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của ông không phải là nguyên nhân khiến đội liên tục thất bại.

Ruben Amorim đã lên tiếng bảo vệ hệ thống chiến thuật vốn bị chỉ trích dữ dội của mình sau khi nó bị một số cựu cầu thủ nổi tiếng của Manchester United chỉ trích. Đội bóng của Amorim đã thua bốn trong bảy trận trên mọi đấu trường mùa này, khiến Quỷ đỏ tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League và bị loại khỏi Carabao Cup.

Những khó khăn của MU đã gây áp lực lên Amorim, với nhiều người tin rằng ông sẽ bị sa thải nếu họ thua trên sân nhà Old Trafford trước đội bóng mới lên hạng Sunderland vào đêm nay 4-10. Chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của MU, Wayne Rooney, thừa nhận rằng anh "không tin tưởng" vào khả năng xoay chuyển tình thế của Amorim. Cựu đội trưởng MU Gary Neville cũng "lo ngại", trong khi 2 huyền thoại khác của "quỷ đỏ" là Paul Scholes và Nicky Butt thúc giục chiến lược gia người Bồ Đào Nha từ bỏ sơ đồ ba trung vệ của mình.

Amorim không ngại bị chỉ trích từ các huyền thoại của MU, nhưng ông không cho rằng hệ thống của mình là vấn đề. "Điều đó là bình thường, chúng tôi không thể trốn tránh kết quả, và rồi lại phải gánh chịu hậu quả từ mùa giải trước", HLV Ruben Amorim của MU nói với các phóng viên trong buổi họp báo trước trận đấu với Sunderland.

Amorim lên tiếng về lỗi hệ thống của MU. ẢNH: EPA

HLV Ruben Amorim của MU tiếp tục, "Mùa giải trước không quan trọng với tôi, liên quan đến hệ thống, chúng ta đã nói về điều đó rồi. Chúng tôi đã có sáu trận đấu mùa này và thua ba. Còn nếu chúng tôi thua Arsenal vì hệ thống thì sao?

Nhiệm vụ của các anh là đưa ra ý kiến. Khi xem trận đấu với Manchester City, điều đầu tiên anh nghĩ đến khi trận đấu bắt đầu có phải là hệ thống không? Tôi không nghĩ anh nghĩ đến hệ thống vào lúc đó. Còn trận với Brentford thì sao? Cách chúng tôi để thủng lưới, hay tạo ra cơ hội, chẳng liên quan gì đến hệ thống cả, đó là ý kiến ​​của tôi.

Tôi không nói rằng đội bóng này sẽ chơi tốt hơn trong một hệ thống khác, đó không phải là quan điểm của tôi. Ý tôi là nếu tôi nhìn vào những trận đấu mà chúng tôi không thắng, điều quan trọng nhất khi tôi xem trận đấu đó không phải là chúng tôi thua vì hệ thống. Đó là ý kiến ​​của tôi, sau đó mọi người có ý kiến ​​khác nhau và điều đó không sao cả".

Sau đó, Amorim được hỏi liệu các cầu thủ MU có hiểu cách vận hành hệ thống của ông hay không, 11 tháng sau khi ông được bổ nhiệm. "Nó (trận đấu với Brentford) khá rời rạc, nhưng bạn không thể nói một điều gì đó không hiệu quả, khi nó đã hiệu quả trong một tuần", vị HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha Amorim lập luận.

Khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ vào một ngày nào đó, còn ngày khác thì không, vấn đề nằm ở cách chúng ta làm cùng một việc. Chúng ta cần phải làm cùng một việc, theo cùng một cách, mọi lúc. Chúng tôi không làm giống nhau mỗi ngày nên kết quả là như vậy. Một số người trong các bạn có ý kiến ​​khác, nhưng điều đó không sao cả".