Southgate đưa ra hai yêu cầu để thay thế Amorim dẫn dắt MU 04/10/2025 11:52

Khi áp lực ngày càng tăng lên đối với Ruben Amorim sau thành tích tệ hại của MU vào đầu mùa giải, Gareth Southgate đã được liên kết như một người kế nhiệm tiềm năng - nhưng việc có được ông sẽ phải trả giá. Southgate đưa ra hai yêu cầu để thay thế Amorim dẫn dắt MU.

Gareth Southgate sẽ yêu cầu Manchester United dành thời gian và sự kiên nhẫn nếu họ muốn ông kế nhiệm Ruben Amorim. Cựu HLV trưởng đội tuyển Anh được cho là đang cân nhắc liệu có nên tham gia ứng cử vị trí HLV trưởng của Quỷ Đỏ nếu Amorim bị sa thải hay không.

Tuy nhiên, có ý kiến ​​cho rằng Southgate sẽ e ngại việc tiếp quản vị trí HLV trưởng MU và sẽ yêu cầu bốn năm để xoay chuyển tình thế tại Old Trafford, điều mà ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford không sẵn lòng đáp ứng. Theo tờ The Sun (Anh), các nguồn tin cho rằng người hâm mộ MU từ nhỏ Southgate sẽ cần sự đảm bảo rằng ban lãnh đạo cấp cao của MU sẽ kiên định với bất kỳ mục tiêu dài hạn nào được đề ra.

Bài báo cũng cho rằng Southgate lo ngại ban lãnh đạo sẽ đòi hỏi ông thành công ngay lập tức, trong khi ông lại theo đuổi chiến lược tập trung vào thành công dần dần trong một thời gian dài. Vị HLV 55 tuổi người Anh này đã thất nghiệp kể từ khi từ chức HLV trưởng đội tuyển Anh vào mùa hè năm ngoái, sau khi dẫn dắt Tam Sư giành vị trí á quân tại Euro 2024, thua Tây Ban Nha 1-2 trong trận chung kết.

Southgate đưa ra hai yêu cầu để thay thế Amorim dẫn dắt MU. ẢNH: EPA

Southgate từng được liên kết với MU nhiều lần kể từ khi Sir Jim Ratcliffe mua lại một phần cổ phần của "quỷ đỏ" vào tháng 2 năm ngoái. Tờ Mirror Football (Anh) cho biết, Southgate có những nghi ngại nghiêm trọng về việc nhận công việc dẫn dắt MU.

Southgate không phải là HLV duy nhất được đồn đoán sẽ kế nhiệm Amorim. HLV của Crystal Palace Oliver Glasner và Fabian Hurzeler của Brighton được cho là những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này trong trường hợp Amorim ra đi, trong khi huyền thoại của Real Madrid, Zinedine Zidane và biểu tượng của Barcelona, ​​Xavi Hernandez cũng được nhắc đến.

Điều này xảy ra bất chấp việc MU vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ chia tay Amorim, khi ông sắp tròn 1 năm nắm quyền tại Old Trafford. Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha tiếp quản MU sau khi Erik ten Hag bị sa thải vào tháng 10 năm ngoái, nhưng chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 15 tại Premier League mùa giải trước.

Mặc dù Amorim cuối cùng vẫn tồn tại ở MU, bởi ông làm việc phần lớn với đội hình được thừa hưởng từ Ten Hag, nhưng lần này, vị HLV 40 tuổi sẽ không còn có thể đưa ra những lời bào chữa tương tự. Lý do là vì ban lãnh đạo MU đã hỗ trợ Amorim rất nhiều trong mùa hè này để thực hiện những thương vụ chuyển nhượng phù hợp với lối chơi 3-4-3 đặc trưng của mình, cũng như một chuyến du đấu tiền mùa giải đầy đủ để tinh chỉnh đội hình.

Tuy nhiên, dường như mọi thứ vẫn chưa có gì hiệu quả cho đến nay, khi MU hiện đang chật vật ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau sáu trận đấu, chỉ với hai chiến thắng và một trận hòa. Thêm vào đó, với việc Sunderland đang có phong độ cao sẽ đến Old Trafford đấu MU vào đêm này 4-10 ở vòng 7 Premier League, cùng với các trận đấu với Liverpool, Brighton và Tottenham sắp tới, viễn cảnh có thể còn tồi tệ hơn nhiều đối với Amorim trong những tuần tới.

Southgate đã không huấn luyện ở Giải Premier League kể từ khi Middlesbrough xuống hạng khỏi giải đấu hàng đầu nước Anh vào năm 2009. Thay vào đó, Southgate chuyển sự chú ý sang công tác huấn luyện quốc tế với đội tuyển Anh vào năm 2013, đầu tiên là dẫn dắt đội U-21 Anh, trước khi lên đội tuyển ba năm sau đó.

Mặc dù không giành được danh hiệu lớn nào cùng Tam Sư, Southgate vẫn dẫn dắt đội tuyển này giành vị trí á quân tại Euro 2020 và Euro 2024, cũng như vị trí thứ ba tại UEFA Nations League mùa giải 2018 - 2019.