Sir Alex Ferguson nghỉ hưu khiến MU mất hàng chục triệu bảng Anh 04/10/2025 07:29

Chiến lược gia huyền thoại người Scotland Sir Alex Ferguson đã nghỉ hưu vào năm 2013 sau 26 năm dẫn dắt Manchester United. Ngay sau khi Sir Alex Ferguson rời đi, "quỷ đỏ" đã thiệt hại hơn 2 triệu bảng Anh.

Huyền thoại người Scotland đã kết thúc 26 năm trị vì đáng kinh ngạc của mình tại Old Trafford hơn một thập kỷ trước sau khi giành được 13 chức vô địch Premier League. Sir Alex Ferguson cũng giành được chín danh hiệu quốc nội và hai danh hiệu Champions League khi trở thành HLV thành công nhất trong lịch sử MU.

Sir Alex Ferguson đã đích thân chọn David Moyes là người kế nhiệm mình sau khi kết thúc sự nghiệp HLV lừng lẫy. Nhưng MU buộc phải chi ra 2,4 triệu bảng Anh để bồi thường cho đội ngũ nhân viên lâu năm của Fergie mà Moyes không muốn làm việc cùng. Moyes đã có khởi đầu thảm họa tại MU khi hợp đồng sáu năm của ông bị hủy bỏ chỉ sau 10 tháng nắm quyền.

Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013 và giờ chỉ theo dõi MU thi đấu từ trên khán đài. ẢNH: EPA

Sau đó, MU phải trả 5,2 triệu bảng Anh để bồi thường cho HLV hiện tại của Everton Moyes và đội ngũ nhân viên của ông. MU tiếp tục gặp khó khăn trên sân cỏ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu sau khi phải chi ra số tiền khổng lồ 70 triệu bảng Anh cho các vụ sa thải HLV tiếp theo.

Việc MU sa thải Louis van Gaal vào năm 2016 đã dẫn đến khoản bồi thường 8,4 triệu bảng Anh, trong khi Jose Mourinho được trả số tiền khổng lồ 19,6 triệu bảng Anh vào năm 2018 khi ra đi.

Ole Gunnar Solskjaer đã thu về 9,1 triệu bảng Anh sau khi bị đẩy khỏi Old Trafford vào năm 2021 và việc Erik ten Hag bị "trảm" vào năm ngoái khiến MU mất 10,4 triệu bảng Anh. Điều đó khiến tổng chi phí mà MU phải bỏ ra để sa thải HLV lên tới con số khổng lồ 69,8 triệu bảng Anh kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Và nếu HLV hiện tại Ruben Amorim bị MU sa thải trước lễ kỷ niệm dẫn dắt "quỷ đỏ" tròn một năm của ông vào tháng 11, thì tổng số tiền sẽ tăng thêm tới 12 triệu bảng Anh. Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha vẫn chịu áp lực rất lớn trong mùa giải này sau khi MU chỉ giành được hai chiến thắng trong sáu trận đấu tại Premier League.

Đội MU của Amorim đã thua 3-1 trước Brentford vào cuối tuần trước và đã phải chịu trận thua đáng xấu hổ trước Grimsby, đội bóng đang chơi ở League Two, ở Carabao Cup.

Hy vọng của Amorim về việc lật sang một trang mới sau chiến dịch thảm họa 2024 - 2025 khiến MU chỉ kết thúc ở vị trí thứ 15 Premier League, đã tan thành mây khói. Tờ Sun Sport (Anh) cho rằng Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo CLB, nhưng MU đang để mắt đến những người thay thế tiềm năng trong bối cảnh họ có phong độ vô cùng kém cỏi.

Ba HLV của Premier League - Oliver Glasner, Fabian Hurzeler và Andoni Iraola - đều đang được MU cân nhắc. Huyền thoại của MU, Michael Carrick cũng nằm trong danh sách ứng cử viên tiềm năng cho vị trí tạm quyền, nếu Amorim ra đi.

Amorim ký hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi trị giá khoảng 6,5 triệu bảng Anh mỗi mùa giải vào năm ngoái sau khi chuyển đến MU từ Sporting Lisbon. Nhưng ông không thể ngăn chặn được sự sa sút của MU kể từ khi thay thế Ten Hag. Tinh thần của cả đội MU đang xuống thấp sau trận thua mới nhất trước Brentford, trận thua thứ ba của họ trong mùa giải này.

Trận đấu tiếp theo của Manchester United là trận đấu phải thắng trên sân nhà trước đội mới thăng hạng Sunderland vào hôm nay 4-10 ở vòng 7 Premier League, trước khi hành quân đến sân của nhà vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool sau kỳ nghỉ quốc tế.