MU hoàn tất chiêu mộ một tiền vệ tài năng 03/10/2025 13:27

(PLO)- MU hoàn tất chiêu mộ một tiền vệ tài năng khi mức phí chuyển nhượng được công bố và thời gian cầu thủ này đến Old Trafford được ấn định.

Manchester United được cho là đã đồng ý một thỏa thuận ký hợp đồng với tiền vệ 17 tuổi Cristian Orozco từ đội bóng Colombia Fortaleza CEIF, với mục tiêu trở thành ngôi sao của đội một. Theo báo cáo, Manchester United đã hoàn tất việc ký hợp đồng với tiền vệ 17 tuổi người Colombia Cristian Orozco, hiện đang chơi cho Fortaleza CEIF và là đội trưởng đội tuyển U-17 Colombia.

Tờ Manchester Evening News (Anh) trước đó đưa tin rằng MU đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để ký hợp đồng với tài năng trẻ đầy triển vọng này, người dự kiến ​​sẽ trở thành cầu thủ trong đội một của Amorim. Tuy nhiên, người ta hiểu rằng Orozco sẽ không chuyển đến Old Trafford cho đến khi anh tròn 18 tuổi vào năm sau.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tuyên bố rằng mọi chi tiết đã được chốt và ký kết để hoàn tất thỏa thuận với Orozco, với mức phí chuyển nhượng được ấn định là 1 triệu đô la (741.000 bảng Anh). Romano cũng tuyên bố rằng đội ngũ pháp lý của MU đã chấp thuận thủ tục giấy tờ và tiền vệ trẻ này sẽ chuyển đến Anh vào mùa hè tới.

Orozco dự kiến ​​sẽ đến Old Trafford với hồ sơ tương tự Sekou Kone, người được MU chiêu mộ từ CLB Mali Guidars FC với giá khoảng 1 triệu bảng Anh vào năm 2024 sau khi gây ấn tượng với các tuyển trạch viên tại Giải vô địch U-17 thế giới. Người ta tin rằng màn trình diễn của Orozco tại Giải vô địch U-17 Nam Mỹ gần đây là rất xuất sắc.

MU hoàn tất chiêu mộ một tiền vệ tài năng là Orozco. ẢNH: SUN SPORTS

Việc MU hoàn tất chiêu mộ một tiền vệ tài năng cho thấy sự tập trung của họ vào việc ký hợp đồng với các ngôi sao Nam Mỹ trong những năm gần đây. Điều này được cho là do các quy định liên quan đến Brexit, ngăn cản MU ký hợp đồng với các cầu thủ từ các CLB châu Âu, dẫn đến việc tăng cường nỗ lực tuyển trạch ở các châu lục khác.

Đầu năm nay, một thỏa thuận trị giá 3,3 triệu bảng Anh, có khả năng tăng lên 7 triệu bảng Anh kèm theo các điều khoản bổ sung, đã được ký kết với Cerro Porteno để MU ký hợp đồng với Diego Leon.

Leon gia nhập đội hình MU vào mùa hè và đã gây ấn tượng mạnh mẽ với những màn trình diễn ấn tượng. Leon đã có cơ hội tập luyện cùng đội 1 MU của HLV Ruben Amorim và trong giai đoạn tiền mùa giải, nhưng vẫn chưa có trận ra mắt.

MU sẽ đối đầu với Sunderland tại Old Trafford trong trận đấu tiếp theo tại Ngoại hạng Anh vào thứ Bảy tuần này. Quỷ đỏ đang tìm cách vực dậy sau thất bại bất ngờ 1-3 trước Brentford cuối tuần trước.

Đưa ra đánh giá của mình về trận thua của MU trước Brentford, khi cú đúp của Igor Thiago và bàn thắng muộn của Mathias Jensen khiến Quỷ đỏ phải nhận thất bại, HLV Ruben Amorim cho biết: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi theo đúng lối chơi mà họ muốn chúng tôi chơi, còn chúng tôi thì thực sự bối rối từ bóng một, bóng hai.

Nếu chúng tôi chơi theo lối chơi của đối thủ, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Chúng tôi không bao giờ giữ được thế trận. Chúng tôi đã phải nhận hai bàn thua dù biết rằng họ rất mạnh về khoản bóng dài. Sau đó, chúng tôi cố gắng lấy lại thế trận. Chúng tôi bỏ lỡ một quả phạt đền, và tất cả những khoảnh khắc này đều có phần bất lợi cho chúng tôi. Điều đó có thể thay đổi cục diện trận đấu, nhưng cuối cùng, chúng tôi cần và chúng tôi nên làm tốt hơn".