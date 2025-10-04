Bellingham bị loại khỏi đội tuyển Anh 04/10/2025 12:13

Tuyển Anh sẽ đối đầu với Wales và Latvia trong kỳ nghỉ quốc tế sắp tới và Thomas Tuchel đã chọn đội hình mới nhất của mình, nhưng một lần nữa không có chỗ cho Jude Bellingham. Bellingham bị loại khỏi đội tuyển Anh trong đợt tập trung sắp tới.

Jude Bellingham đã bị loại khỏi đội hình tuyển Anh đối đầu với Wales và Latvia. HLV Thomas Tuchel của Tam Sư đã không gọi ngôi sao Real Madrid vào đội hình mặc dù anh đã trở lại tập luyện và cũng có tên trong đội hình xuất phát của Real Madrid tại Champions League.

Sự kiện này cũng diễn ra chỉ hai ngày sau khi Bellingham được người hâm mộ Anh bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm, và chắc chắn phải được xem là một sự kiện quan trọng, bất chấp việc anh rõ ràng vừa trở lại sau chấn thương. Căng thẳng đã gia tăng kể từ khi Tuchel hồi tháng Sáu nói rằng chính mẹ của ông thấy một số hành vi của Bellingham trên sân cỏ là "đáng ghét".

Tuchel cũng loại Phil Foden hay Jack Grealish nhưng sẽ có sự trở lại của Bukayo Saka sau khi ngôi sao của Arsenal này bình phục chấn thương.

ẢNH: EPA

Bellingham đã phải phẫu thuật vào mùa hè này để chữa trị chấn thương vai nhưng đội tuyển Anh không hề ngôi sao trong những trận gần nhất, khi họ giành chiến thắng thuyết phục 5-0 trên sân khách trước Serbia.

Và Tuchel thừa nhận rằng màn trình diễn của những cá nhân được ông chọn trong đội hình gần nhất đã ảnh hưởng rất lớn đến ông khi quyết định ai sẽ được gọi vào các trận đấu với Wales và Latvia. "Mới chỉ ba tuần kể từ đợt tập huấn gần nhất, chiến thắng gần nhất, màn trình diễn gần nhất", HLV Tuchel của tuyển Anh nói, "Đó là một kết quả tuyệt vời và quan trọng hơn, nó hoàn toàn xứng đáng với màn trình diễn của chúng tôi.

Vì vậy chúng tôi đã quyết định rất nhanh rằng chúng tôi muốn khen thưởng tất cả mọi người và đưa nhóm đó trở lại trong đợt tập trung này. Tinh thần đồng đội và nỗ lực của toàn đội đã đạt đến đỉnh cao trong suốt tuần. Tôi rất vui vì đội đã chứng minh được điều đó trong trận đấu.

Chúng tôi đã giành chiến thắng lớn trước một đối thủ mạnh trong một trận đấu khó khăn trên sân khách, vậy nên câu hỏi đặt ra là tại sao không đưa cùng một nhóm vào vì họ đã thiết lập các tiêu chuẩn?”.

Dưới đây là danh sách tập trung đội tuyển Anh:

Thủ môn: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City).

Hậu vệ: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City).

Tiền vệ: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Ruben Loftus-Cheek (AC Milan), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa).

Tiền đạo: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Marcus Rashford (Barcelona, ​​mượn từ Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa).