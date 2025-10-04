Antony gần như đã ký hợp đồng với Liverpool 04/10/2025 13:39

(PLO)- Antony gần như đã ký hợp đồng với Liverpool, đó là chia sẻ của chính tiền đạo chạy cánh người Brazil này, trước khi anh chọn gia nhập Manchester United.

Antony đã lên tiếng về thời gian của mình tại Manchester United sau khi chuyển từ Old Trafford sang Real Betis vào mùa hè này. Antony không hề hối tiếc về thời gian ở Manchester United, mặc dù phải trải qua một giai đoạn đầy thử thách cả trong và ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, có 1 chi tiết đáng chú ý, Antony gần như đã ký hợp đồng với Liverpool, trước khi chọn Manchester United.

Sau khi bị HLV Ruben Amorim của MU ruồng bỏ, Antony đã gia nhập Real Betis vào nửa sau mùa giải trước, đánh dấu một khởi đầu mới cho anh. Cầu thủ chạy cánh người Brazil đã ghi chín bàn sau 26 lần ra sân trong nửa sau mùa giải, giúp Real Betis lọt vào trận chung kết Conference League.

Khi trở về Anh, Antony vẫn bị MU bỏ rơi, tập luyện tách biệt với đội một. Anh cũng không tham gia các trận giao hữu tiền mùa giải của MU. Mãi đến những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, Antony mới chính thức chuyển đến Real Betis .

Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với ESPN Brasil, cầu thủ chạy cánh người Brazil này được hỏi liệu anh có muốn thay đổi bất cứ điều gì trong khoảng thời gian ở Manchester United hay không.

Antony gần như đã ký hợp đồng với Liverpool, nhưng anh chọn MU. ẢNH: EPA

"Tôi không nghĩ vậy, bởi vì, như tôi đã nói, mọi thứ đều có lý do và mục đích", Antony nói. Nếu tôi đến đó, đó là vì Chúa muốn tôi ở đó, để học hỏi và trải qua những điều tôi đã trải qua. Bây giờ, tôi cảm thấy mình là một người đàn ông tốt hơn nhiều, cũng như một người cha tốt hơn.

Trước khi ký hợp đồng với Manchester United, đúng vậy, tôi đã gần như ký hợp đồng với Liverpool. Mọi thứ đều có lý do và tôi không chỉ nhìn vào những khoảng thời gian tiêu cực ở đó, bởi vì tôi cũng đã giành được danh hiệu và có những trải nghiệm tuyệt vời. Vì vậy, tôi không hối hận".

Đến Old Trafford với mức giá 100 triệu euro (86 triệu bảng Anh) từ Ajax, Antony đã không đáp ứng được kỳ vọng và nhiều người đặt câu hỏi liệu mức phí này có ảnh hưởng đến màn trình diễn của anh tại MU hay không.

"Tôi biết mình phải chịu trách nhiệm vì mức giá đó, nhưng tôi cũng biết mình đã làm rất nhiều để xứng đáng với mức giá đó", Antony thú nhận, "Tôi đã cố gắng không nhìn hoặc tập trung vào điều đó nhưng như tôi đã nói trước đó, tôi nghĩ có rất nhiều thứ ngoài sân cỏ đã làm tôi tổn thương rất nhiều nên cuối cùng tôi đã không thể thi đấu tốt như mong đợi".

Antony cũng chỉ trích cách đối xử của MU, cáo buộc “quỷ đỏ” đã thể hiện "sự thiếu tôn trọng" và "thô lỗ" trong những ngày cuối cùng của anh tại Old Trafford.

Antony trải lòng về khoảng thời gian ở MU. Ảnh: Fran Santiago

"Này, tôi không phải kiểu người thích gây tranh cãi, thích nêu tên người khác, thực ra, tôi sẽ không nhắc đến tên ai ở đây đâu," Antony nói với ESPN Brasil khi được hỏi về những tuần cuối cùng anh khoác áo Manchester United, "Nhưng tôi nghĩ có chút thiếu tôn trọng, thậm chí là hơi thô lỗ, khi chẳng ai chào buổi sáng hay chào buổi chiều cả.

Cũng không hẳn vậy. Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện quá khứ rồi, tôi sẽ không bận tâm nhiều đến những chuyện này nữa. Giờ tôi đã ở đây, tại Real Betis, tôi đang sống ở đây, đó là điều quan trọng nhất đối với tôi”

Khi được hỏi tại sao anh tin rằng mọi chuyện không suôn sẻ ở MU, Antony trả lời: "Tôi là người biết nhận trách nhiệm của mình. Tôi nghĩ những vấn đề ngoài sân cỏ đã ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của tôi. Tôi biết rõ tiềm năng của mình, tôi biết rõ phẩm chất của mình, tôi không chơi ở World Cup một cách vô ích, tôi cũng không trở lại đội tuyển quốc gia Brazil một cách vô ích.

Tôi cũng chịu trách nhiệm vì mọi chuyện không diễn ra như mong muốn. Nhưng tôi luôn cố gắng nhìn vào mặt tích cực của mọi việc, trải qua toàn bộ quá trình này, lần này tại Manchester United, là điều cần thiết để nhìn nhận bản thân mình".