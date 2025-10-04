Chelsea - Liverpool: Ngắt mạch toàn thua 04/10/2025 11:37

(PLO)- Tâm điểm của vòng 7 Premier League chính là trận thư hùng giữa Chelsea và Liverpool, hai đối thủ đầy duyên nợ và cả hai đều đều khao khát giành 3 điểm để ngắt mạch toàn thua của mình.

Liverpool đã gây sốc khi để thua Crystal Palace 1-2 ở những phút bù giờ cuối cùng ở vòng 6 Premier League vừa qua, thất bại của Liverpool giúp Arsenal rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm.

Tính đến thời điểm hiện tại, lối chơi của The Kop chưa thể làm an lòng CĐV, trước đối thủ thua xa đẳng cấp như Burnley, Liverpool rất vất vả mới có thể giành 3 điểm bằng quả phạt 11m cuối trận, hay ở vòng 5 gặp Everton, dù ghi trước 2 bàn thắng nhưng khi để Everton rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 thì CĐV Liverpool sống trong lo sợ bị gỡ hòa.

Chưa quên thất bại ở giải đấu quốc nội thì ở đấu trường Champions League, CĐV Liverpool tiếp tục đón tin sốc khi đội bóng của mình nhận thất bại tiếp theo trước Galatasaray với tỷ số 0-1, người lập công là Osimhen trên chấm 11m. Đánh mất 3 điểm ở lượt trận thứ 2, đẩy The Kop tụt xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng.

Liverpool đang cần một chiến thắng để ngắt mạch toàn thua của mình. Ảnh: EPL

Phong độ của Liverpool đang bị đặt dấu hỏi, một chiến thắng là cách tốt nhất để đoàn quân của HLV Arne Slot tạm xua tan đi không khí u ám trong phòng thay đồ ở Anfield.

Đối thủ tiếp theo của Liverpool là Chelsea, phong độ của The Blues cũng không mấy khả quan, thua 2 trận liên tiếp ở Premier League trước MU và Brighton đã đẩy Chelsea xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Hồi giữa tuần, Chelsea cứu vớt lại tình thế bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Benfica ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League.

Đoàn quân của HLV Enzo Maresca đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm khi tiếp đón Liverpool trên sân nhà Stamford Brigde, tuy nhiên với tình hình lực lượng hiện tại rất khó cho Chelsea có điểm trên sân nhà.

Phong độ của Chelsea thiếu ổn định và vắng khá nhiều trụ cột ở vòng 7 này. Ảnh: EPL

Trong quá khứ 2 đội từng gặp nhau tổng cộng 199 trận, trong đó Liverpool thắng 87, hòa 46 và thua 66. Nếu chỉ tính 5 trận gần nhất hai đội gặp nhau trên mọi đấu trường thì Liverpool thắng 3 hòa 1 và thua 1. Trận đấu gần nhất diễn ra trên sân Stamford Brigde, Chelsea thắng với tỷ số 3-1.

Thông tin lực lượng, Chelsea vắng Chalobah, Mykhaylo Mudryk, Dario Essugo, Tosin Adarabioyo, Cole Palmer, Liam Delap và Levi Colwill vì chấn thương. Khả năng ra sân của Wesley Fofana và Andrey Santos còn bỏ ngỏ. Về phía đội khách Liverpool, HLV Arne Slot không có sự phục vụ của thủ thành Alisson, ngoài ra tiền đạo Hugo Ekitike cũng chưa rõ khả năng ra sân. Trận đấu giữa Chelsea và Liverpool sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ 30, ngày 4-10.