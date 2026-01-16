Platini lại "bóc phốt" những mảng tối của Chủ tịch FIFA 16/01/2026 12:03

(PLO)- Theo huyền thoại bóng đá Platini người Pháp, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino rất thích làm thân những người giàu có và quyền lực.

Đây được coi là lần thứ ba, huyền thoại Pháp, Michel Platini, cựu Chủ tịch UEFA xúc phạm người đứng đầu bóng đá thế giới, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini nói: “Ông ấy (Gianni Infantino) ngày một tỏ ra độc tài, chuyên chế hơn”.

Huyền thoại Pháp Michel Platini cho rằng, Chủ tịch FIFA Infantino thích làm thân với những người giàu có và nhiều quyền lực chỉ vì tiền. Ảnh: IT.

Người đứng đầu FIFA hiện nay từng làm phó cho Platini, tức Phó Chủ tịch UEFA từ năm 2009 đến 2015. Cựu danh thủ người Pháp nói tiếp: "Gianni Infantini rất tốt, rất tuyệt vời trong vai trò số 2, nhưng ông ấy không phải là người tốt ở vị trí số 1. Thời ở UEFA, ông ấy làm việc cực tốt, nhưng ông ta có một vấn đề rất lớn là thích gần gũi với những người giàu có, đầy quyền lực. Một trong những lý do là vì... tiền, đó là tính cách của ông ấy. Tôi khẳng định lại Infantino chỉ giỏi ở vị trí số 2 chứ không thể số 1".

Platini còn nói nhiều sau đại dịch COVID-19 đến nay, Infantino ngày càng tỏ ra độc tài và chuyên chế. Ông ví dụ World Cup 2026 với ba nước Bắc Mỹ đồng chủ nhà, Infantino tìm mọi cách gần gũi với Tổng thống Donald Trump rồi trao cho người đứng đầu nước Mỹ giải thưởng Hòa bình FIFA trong buổi lễ bốc thăm World Cup 2025 hồi cuối tháng 12-2025.

Cần biết Chủ tịch Infantino vốn là một luật sư mang trong mình hai dòng máu Ý - Thụy Sĩ. Ông Infantino tiếp quản ghế Chủ tịch từ Sepp Blatter năm 2016 sau những vụ tai tiếng của tiền nhiệm. "Nhiều người cứ tưởng FIFA bây giờ dân chủ hơn thời Blatter, nhưng bạn đã nhầm, thiếu dân chủ hơn thời Blatter rất nhiều", Platini khẳng định.

Nhận xét về hai vị Chủ tịch Blatter và Infantino với báo Guardian, Platini nói: “Bạn có thể nói về Blatter thế nào cũng được, nhưng ông ấy là một người tuyệt vời trong bóng đá. Ông ấy muốn làm chủ tịch FIFA cho đến chết. Còn FIFA hiện nay ư? Họ làm vì cuộc sống của mình nhưng thiếu đi một tình yêu”.

Platini không ngần ngại chỉ trích phó tướng cũ Gianni Infantino. Ảnh: EPA.

Huyền thoại bóng đá Pháp Platini từng bị gạt khỏi làng bóng đá qua vụ nhận thù lao của Chủ tịch Blatter 2,8 triệu franc Thụy Sĩ gọi là tiền công tư vấn, nhưng nó được quy kết là tiền hối lộ.

Hai lần trước, Platini từng xúc phạm FIFA (thời Gianni Infantino làm chủ tịch), rằng tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới này là một đại gia đình nhưng được điều hành bởi nhóm nhỏ người Thụy Sĩ hầu hết là những luật sư thiếu hiểu biết bóng đá.

Sau đó Platini cũng chê trách Gianni Infantino là một lái buôn bóng đá, với ngụ ý FIFA tổ chức quá nhiều giải, quá nhiều đội, rồi còn ý định tổ chức World Cup 2 năm một lần.