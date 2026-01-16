Clip: Giá trị tuyệt phẩm của Đình Bắc 16/01/2026 11:51

Tuyệt phẩm của Đình Bắc trong trận U-23 Việt Nam đánh bại chủ nhà Saudi Arabia được đề xuất tranh bàn thắng đẹp của vòng bảng.

AFC đề xuất tổng cộng tám bàn thắng đẹp của các trận vòng bảng U-23 châu Á, trong đó gồm có bàn thắng làm nên nhiều “giá trị lịch sử” của Đình Bắc cạnh tranh.

Tuyệt phẩm của Đình Bắc ghi vào lưới Saudi Arabia phút 65 đã nói thay rất nhiều phẩm chất của một tay săn bàn giỏi. Nguồn Clip: AFC.

Nếu xét về khía cạnh giá trị, bàn thắng của Đình Bắc ẩn sâu nhiều ý nghĩa mang tính cột mốc lịch sử. Bởi đây là pha dứt điểm duy nhất của tiền đạo CLB Công an Hà Nội tạo ra dấu ấn lần đầu tiên một đội tuyển U-23 Việt Nam hoàn tất 3 trận vòng bảng toàn thắng.

Bàn thắng còn có tính quyết định ở chỗ đánh bại chủ nhà của vòng chung kết U-23 châu Á khiến Saudi Arabia cay đắng rời cuộc chơi. Nên nhớ trong 9 năm qua, các đội tuyển Việt Nam chỉ từ hòa tới thua đối thủ lớn này. Ngoài ra, siêu phẩm này cũng giúp U-23 Việt Nam tự quyết số phận của mình.

Nhớ lại khoảng khắc ấy diễn ra trong bối cảnh Đình Bắc đang chấn thương nhẹ và chỉ ra sân đầu hiệp 2. Trong một nỗ lực vượt trội, anh vô cùng tự tin đột phá tốc độ rồi ra chân một cách rất quyết đoán và đầy toan tính chỉ trong giây lát. Bóng từ cái chân trái của anh đi căng như kẽ chỉ, vạch một đường thẳng xuyên qua góc hẹp.