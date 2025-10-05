Brentford - Man City: Thắng để áp sát ngôi đầu bảng 05/10/2025 12:08

(PLO)- Hành quân làm khách trên sân nhà của Brentford ở vòng 7 Premier League, Man City được dự đoán sẽ khó khăn trong việc tìm kiếm 3 điểm nhưng thầy trò HLV Pep Guardiola cần thắng để áp sát ngôi đầu bảng.

Hồi giữa tuần, Man City vừa trải qua trận hòa khá đáng tiếc trước AS Monaco ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, Erling Haaland giúp Man City vươn lên dẫn trước 2-1 nhưng bàn thắng ở phút bù giờ của Eric Dier trên chấm 11m giúp đại diện nước Pháp mang về 1 điểm.

Vẫn như thường lệ, Erling Haaland vẫn nổ súng đều đặn từ giải đấu quốc nội đến cúp châu Âu. Ở Premier League, tiền đạo của Man City vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 8 bàn thắng sau 6 vòng đấu. Ở vòng 6 vừa qua, chân sút người Na Uy đã có cú đúp vào lưới Burnley trong chiến thắng tưng bừng 5-1.

Chưa thể nói Man City đã lấy lại phong độ vốn có hay chưa nhưng nhìn vào cách chơi của The Citizens hiện tại thì CĐV hoàn toàn có thể tin tưởng vào một hành trình tươi sáng phía trước. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, cách top 4 chỉ 4 điểm và cách ngôi đầu bảng của Arsenal 6 điểm. Đây là khoảng cách này có thể san lấp trong 2 vòng đấu tới nếu Man City giữ được mạch bất bại của mình.

Erling Haaland đang có phong độ ghi bàn ấn tượng với 8 bàn thắng ở Premier League, Man City cần thắng để áp sát ngôi đầu bảng. Ảnh: EPA

Ở vòng 7 này, Man City sẽ hành quân làm khách trên sân Gtech Community của Brentford, đây là thử thách khó khăn cho Man City dù đội chủ nhà không có phong độ ấn tượng, tuy nhiên lợi thế sân nhà vẫn mang lại cho “Bầy ong” nhiều điểm tựa. Nếu giành được 3 điểm ở vòng đấu này thì khả năng chen chân vào top 4 của Man City sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Về phía chủ nhà Brentford, đoàn quân của HLV Keith Andrews vừa trải qua chiến thắng ấn tượng trước MU với tỷ số 3-1, chiến thắng này giúp “Bầy ong” ngắt được mạch trận toàn hòa và thua của mình.

Chỉ giành được 7 điểm sau 6 vòng đấu và đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng là vị trí chưa an toàn cho Brentford, những đối thủ phía sau hoàn toàn có thể vượt mặt khi khoảng cách chỉ là 1 điểm.

Brentford ngắt được mạch toàn hòa và thua sau chiến thắng 3-1 trước MU. Ảnh: EPL

Tuy vừa chiến thắng trước MU nhưng phong độ của Brentford không được đánh giá cao, tiếp đón Man City trên sân nhà ở vòng 7 này là một thử thách cam go cho học trò HLV Keith Andrews. Brentford trắng tay ở vòng đấu này hoàn toàn có thể xảy ra.

Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ thì Man City áp đảo hoàn toàn, nếu chỉ tính 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường thì Man City thắng 5 hòa 1 và thua 2. Trận đấu gần nhất diễn ra trên sân Gtech Community hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2.

Thông tin lực lượng, hành quân làm khách trước Brentford, Man City không có sự phục vụ của Abdukodir Khusanov, Rayan Ait-Nouri, Omar Marmoush và Rayan Cherki vì chấn thương. Còn “Bầy ong” có trong tay đội hình mạnh nhất, trận đấu giữa Brentford và Man City sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30, ngày 5-10.