Báo động Liverpool thua trận thứ ba liên tiếp 05/10/2025 06:57

(PLO)- Liverpool thua trận thứ ba liên tiếp, lần này là với tỉ số 1-2 trước Chelsea ở vòng 7 Premier League, đây cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp của The Kop ở giải đấu quốc nội.

Bước vào trận đấu ở vòng 7 Premier League, hai đội đẩy nhanh nhịp độ trận đấu ngay khi có tiếng còi khai cuộc, Liverpool muốn tìm kiếm bàn thắng sớm để dễ dàng triển khai thế trận theo ý muốn của mình.

Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra ở những phút đầu khi Chelsea mới là đội có bàn thắng mở tỷ số trước. Phút 14, Moises Caicedo tung cú nã đại bác từ xa ngoài vòng cấm, bóng đi thẳng vào góc hiểm khung thành, thủ thành Liverpool bất lực cản phá, tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea.

Nhận bàn thua sớm, Liverpool đẩy cao đội hình tấn công, phút 18, Gakpo có pha thoát xuống rồi căng ngang vào trong cho Szoboszlai, tiếc là cú dứt điểm của tiền vệ Liverpool đã bị hậu vệ Chelsea ngăn cản.

Liverpool thua trận thứ ba liên tiếp bế tắc hoàn toàn trước lối chơi phòng ngự phản công của Chelsea. Ảnh: EPA

Liverpool tỏ ra bế tắc khi không tạo ra được cơ hội nào ngon ăn, trong khi đó Chelsea vẫn kiên trì chơi phòng ngự phản công để chờ thời cơ. Phút 38, suýt chút nữa Liveprool phải nhận bàn thua thứ 2 khi Chelsea phản công, Garnacho có pha đặt lòng đẹp mắt, tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sang hiệp 2, Liveprool chủ động kiểm soát bóng, Mohamed Salah thử sức bằng pha dứt điểm nhanh sau đường kiến tạo của Florian Wirtz, tuy nhiên bóng vẫn chưa thể vào lưới Chelsea.

Phút 51, Liverpool mới có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên, người thực hiện là Gravenberch, bóng đi căng nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Sanchez, The Kop vẫn chơi mờ nhạt dù có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn Chelsea.

Phút 63, từ pha lộn xộn trong vòng cấm, Gakpo tận dụng thời cơ rất nhanh khi ập vào dứt điểm tung lưới Chelsea, quân bình tỷ số 1-1.

Thế trận ở những phút cuối khá căng thẳng khi cả hai đội đều quyết tâm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 79, suýt chút nữa Chelsea đã có bàn thắng khi Enzo Fernandez có pha căng ngang khó chịu vào vòng cấm, Gravenberch nỗ lực phá bóng vô tình đưa bóng đi sát cột dọc.

Tài năng trẻ Estevao giúp Chelsea giành chiến thắng kịch tính ở những phút cuối trận. Ảnh: EPA

Phút 83, Chelsea vây hãm trước khung thành Liverpool, Gittens và Estevao thay nhau dứt điểm nhưng thủ thành dự bị Mamardashvili lại chơi xuất sắc hơn khi bay người cứu thua.

Tưởng chừng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 thì sóng gió mới bắt đầu xảy ra với Liverpool. Phút 90+1, từ tình huống treo bóng vào vòng cấm, Enzo Fernandez bật cao đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành ra ngoài.

Phút 90+5, từ pha phát động tấn công, Cucurella phá bẫy việt vị thông minh để căng ngang thuận lợi cho Estevao dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.

Kết thúc trận đấu, Chelsea giành chiến thắng với tỷ số 2-1, còn với Liverpool đây là trận thua thứ 2 ở Premier League, và là trận thua thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường. Với kết quả này, The Kop chính thức mất vị trí dẫn đầu Premier League vào tay Arsenal, khi chỉ có 15 điểm, kém pháo thủ 1 điểm.