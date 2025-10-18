Amorim ám chỉ chấn thương nghiêm trọng của ngôi sao MU 18/10/2025 12:19

Manchester United sẽ trở lại thi đấu tại Premier League vào Chủ Nhật và đối đầu với kình địch Liverpool tại Anfield ở vòng 8, nhưng HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha Ruben Amorim có thể sẽ không có hậu vệ Noussair Mazraoui vì chấn thương.

Ngôi sao MU Mazraoui, 27 tuổi, vẫn chưa bình phục chấn thương. Phát biểu tại buổi họp báo hôm thứ Sáu, HLV Ruben Amorim của MU giải thích: "Licha (Martinez) sắp trở lại tập luyện cùng đội rồi. Mazraoui, tôi không biết nữa".

Trung vệ Lisandro Martinez đã phải ngồi ngoài từ tháng Hai sau khi bị đứt dây chằng chéo trước. Cầu thủ người Argentina gần đây đã đẩy nhanh quá trình hồi phục và đặt mục tiêu trở lại vào tháng 11.

HLV Ruben Amorim sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao MU Mazraoui trong trận đấu với Liverpool. ẢNH: EPA

Về phần ngôi sao MU Mazraoui, anh đã không ra sân trong hai trận đấu gần nhất của MU và lỡ cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuyển thủ Morocco đã rời sân trong chiến thắng 2-1 của MU trước Chelsea trên sân nhà Old Trafford hồi tháng 9.

Tin tức tích cực hơn, Amorim kỳ vọng tất cả các ngôi sao MU đang làm nhiệm vụ quốc tế vừa qua sẽ có mặt trong trận đấu với Liverpool, đội đang trải qua chuỗi ba trận thua liên tiếp. "Những cầu thủ còn lại trong đội tuyển quốc gia đều đã sẵn sàng", HLV Amorim khẳng định.

Nhưng nếu bạn xem các trận đấu, một số cầu thủ đã ở Nhật Bản, vì vậy chúng tôi cần phải cẩn thận và cho họ thêm thời gian. Diogo Dalot đã không chơi trận trước, anh ấy đã ở đây, Bruno Fernandes đã chơi 62 phút, chúng tôi đã cố gắng cho thêm một ngày. Chúng tôi đã cố gắng cân bằng mọi thứ để các cầu thủ sẵn sàng, nhưng các cầu thủ trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế, họ đã sẵn sàng”.

Một người gần như chắc chắn sẽ ra sân ngay từ đầu là thủ môn người Bỉ Senne Lammens, sau màn ra mắt ấn tượng trong chiến thắng 2-0 trên sân nhà Old Trafford của MU trước Sunderland hồi đầu tháng.

Ngôi sao MU Mazraoui đã không ra sân thi đấu trong 2 trận gần nhất của MU. ẢNH: EPA

"Lammens đã làm rất tốt và có thể sẽ ra sân ngay từ đầu trận đấu", Amorim nhận xét, "Ấn tượng trong trận đấu đầu tiên thực sự rất quan trọng. Việc duy trì phong độ còn khó hơn. Cậu ấy chưa phải là Peter Schmeichel, cậu ấy là một chàng trai trẻ có tài năng và đã thể hiện rất nhiều sự điềm tĩnh".

Trong khi đó, Liverpool sẽ không thể có thủ môn số một của mình. HLV Arne Slot của Liverpool đã xác nhận Alisson Becker vẫn chưa thể ra sân trong trận đấu với MU, vì vậy Giorgi Mamardashvili sẽ tiếp tục giữ khung thành.

"Ryan Gravenberch đã hoàn toàn khỏe mạnh, mặc dù chúng tôi vẫn phải tập luyện hai buổi. Nhưng nếu bạn hỏi tôi bây giờ thì cậu ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh", HLV Slot nói thêm, "Ibou (Konate) đã trở lại với chúng tôi, bắt đầu tập luyện trở lại và dự kiến ​​sẽ tập luyện cùng chúng tôi hôm nay”.

Amorim mới chỉ đối đầu Liverpool một lần kể từ khi trở thành HLV trưởng của Manchester United, với trận hòa 2-2 đầy kịch tính tại Anfield hồi tháng 1. Ông có cơ hội giành chiến thắng hai trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 11 tháng dẫn dắt "quỷ đỏ" thành Manchester.