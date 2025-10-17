Solskjaer bí mật đàm phán công việc mới 17/10/2025 13:39

Ole Gunnar Solskjaer chỉ giữ một vị trí quản lý kể từ khi rời Manchester United vào tháng 11 năm 2021 nhưng chiến lược gia người Na Uy có thể sẽ sớm trở lại băng ghế huấn luyện. Bây giờ, Solskjaer bí mật đàm phán công việc mới.

Ole Gunnar Solskjaer hiện đã đàm phán với Rangers về vị trí HLV còn bỏ trống tại đội chủ sân Ibrox, trong khi gã khổng lồ bóng đá Scotland này vẫn chưa quyết định ai sẽ thay thế HLV Russell Martin.

Rangers đã phải tìm kiếm một HLV trưởng mới kể từ khi Martin phải trả giá cho khởi đầu mùa giải 2025 - 2026 đầy khó khăn của CLB vào đầu tháng. Martin bị Rangers sa thải sau khi chỉ thắng một trong bảy trận đấu tại giải Scotland. Ông phải nhờ cảnh sát hộ tống sau trận đấu cuối cùng cùng Rangers, trận hòa 1-1 trên sân khách trước Falkirk, sau khi người hâm mộ cố gắng ngăn xe buýt của đội rời đi.

Steven Gerrard dường như ở vị trí dẫn đầu để thay thế Martin, nhưng cựu HLV của chính Rangers này sau đó rút lui. Và với việc HLV Danny Rohl cũng từ chối Rangers, tờ Sky Sports xác nhận rằng Solskjaer đã gặp gỡ lãnh đạo Rangers.

Ole Gunnar Solskjaer bí mật đàm phán công việc mới, đó là giữ chức HLV trưởng Rangers. ẢNH: EPA

Solskjaer hiện không có việc làm sau khi bị Besiktas sa thải hồi đầu năm nay, và cựu HLV Manchester United đang tìm kiếm công việc tiếp theo. Rangers vẫn chưa ra quyết định về việc ai sẽ trở thành HLV trưởng mới, trong lúc cựu hậu vệ của Rangers là Kevin Muscat, cũng đang trong cuộc đua.

Tin đồn về khả năng Solskjaer trở lại băng ghế huấn luyện xuất hiện sau bình luận của cựu đồng đội tại MU là Paul Scholes. Đầu tuần này, Paul Scholes bóng gió rằng Solskjaer đã gặp gỡ Rangers, mặc dù không nhắc đến tên Solskjaer.

Solskjaer đã bị Manchester United sa thải vào tháng 11 năm 2021 và được thay thế bởi Erik ten Hag sau khi Ralf Rangnick có một thời gian ngắn làm HLV tạm quyền. Và trong một diễn biến bất thường, đầu tháng này, có thông tin cho biết Manchester United đã cân nhắc việc đưa Solskjaer trở lại, sau khi sa thải Ten Hag vào năm ngoái.

Tờ The Sun (Anh) đưa tin rằng MU đã cân nhắc ít nhất là... một chút đến việc bổ nhiệm Solskjaer làm HLV tạm quyền nếu họ không thể lôi kéo HLV Ruben Amorim rời khỏi Sporting Lisbon.

Cuối cùng, Amorim đã đồng ý chia tay Sporting vào giữa mùa giải để trở thành HLV trưởng mới của MU, nhưng ông cũng đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn như bao HLV khác tại Old Trafford thời hậu Sir Alex Ferguson.