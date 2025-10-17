Man City chiêu mộ Haaland mới với điều khoản giải phóng hợp đồng 87 triệu bảng 17/10/2025 12:50

(PLO)- Có thể Man City chiêu mộ Haaland mới người Brazil khi điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 87 triệu bảng Anh được hé lộ.

Man City có rất nhiều cầu thủ tấn công nhưng đội của Pep Guardiola đã để mắt đến người kế nhiệm tiềm năng của Erling Haaland tại một trong những CLB chị em của họ. Có thể Man City chiêu mộ Haaland mới có giá lên tới 87 triệu bảng Anh.

Cụ thể, theo tờ Mirror (Anh) Manchester City đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với cầu thủ được mệnh danh là 'Erling Haaland người Brazil". Tiền đạo 17 tuổi Wendeson Wanderley Santos de Melo - biệt danh Dell - đã tỏa sáng trong đội trẻ của Bahia hiện tại. Melo đã ghi 40 bàn sau 34 trận cho đội U-17 Brazil vào năm 2023. Thành tích ghi bàn ấn tượng đã giúp Melo có trận ra mắt đội một Bahia ở tuổi 16, đồng thời được mệnh danh là "Haaland của Sertao".

Và hóa ra Melo có thể sớm gia nhập đội bóng của Haaland khi ESPN khẳng định rằng Man City đang theo dõi sát sao màn trình diễn của Melo, bên cạnh đó CLB khổng lồ của Ý là AC Milan cũng quan tâm đến Melo.

Erling Haaland đã có truyền nhân của mình. ẢNH: EPA

ESPN cho biết thêm rằng Melo có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 87 triệu bảng Anh được ghi trong hợp đồng với Bahia. Tuy nhiên, chủ sở hữu của Man City, City Football Group, nắm giữ 90% cổ phần của đội bóng Brazil, đồng nghĩa với việc các cuộc đàm phán có thể diễn ra dễ dàng hơn đối với họ so với các bên khác.

Nói về tương lai của mình, Melo chia sẻ: “Mọi cầu thủ đều mơ ước được chơi bóng ở đẳng cấp cao tại châu Âu. Tôi mơ ước được chơi cho một CLB như Manchester City, đối với tôi đó là CLB tuyệt vời nhất thế giới. Nhưng tôi tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra một cách tự nhiên.

Trước đó, tôi muốn chơi ở Bahia, giành danh hiệu, trở thành thần tượng, rồi tiếp tục phát triển sự nghiệp ở châu Âu. Biết đâu đấy, tôi có thể giành danh hiệu và trở thành thần tượng ở Manchester City nữa".

Về biệt danh Haaland mới của mình, cầu thủ trẻ Melo chia sẻ thêm: “Tôi rất vui khi nhận được biệt danh này. Haaland là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người. Anh ấy là một chàng trai mà tôi rất thích xem video, cả trong lẫn ngoài vòng cấm địa.

Tôi nghĩ cách di chuyển của tôi khá giống anh ấy. Tôi có một vài hình mẫu khác, nhưng ngoài Haaland, một tiền đạo mà tôi yêu thích và luôn theo dõi từ khi còn ở học viện trẻ là (tiền đạo Al-Hilal) Marcos Leonardo, người đã trưởng thành từ Santos. Tôi thích xem anh ấy thi đấu".

Có thể Man City chiêu mộ Haaland mới là Melo với giá 87 triệu bảng Anh. ẢNH: INSTAGRAM/BAHIA

Hiện tại, dù đang sở hữu hàng công mạnh mẽ, có thể Man City chiêu mộ Haaland mới. Trong khi đó, Haaland "đích thực" đã ký hợp đồng kỷ lục chín năm rưỡi với Man City hồi đầu năm nay, mặc dù Barcelona vẫn được đồn đoán sẽ chiêu mộ tiền đạo người Na Uy này trong tương lai.

Nói về tương lai của Erling Haaland, HLV Pep Guardiola của Man City cho biết: "Tôi nghĩ Erling Haaland không đến nỗi ngu ngốc đến mức ký hợp đồng mà cậu ấy không muốn. Chắc chắn là vậy. Nhưng bóng đá mà, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không ai biết trước được".

Erling Haaland tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong mùa giải này khi ghi được 12 bàn thắng chỉ sau 9 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Man City.