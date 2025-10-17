MU ra phán quyết rõ ràng trước cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi 17/10/2025 12:21

Các CLB của Premier League sẽ bỏ phiếu ủng hộ hoặc phản đối một quy định tài chính mới gây tranh cãi, dự kiến ​​sẽ là một trong những chủ đề thảo luận tại cuộc họp cổ đông vào tháng tới. Và MU ra phán quyết rõ ràng trước cuộc bỏ phiếu.

Đội bóng khổng lồ Ngoại hạng Anh Manchester United dự kiến ​​sẽ phản đối quy định "neo giữ" tài chính mới của Premier League, khi dự kiến "Quỷ Đỏ" và các CLB hàng đầu bỏ phiếu vào tháng tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ngoại hạng Anh đang nỗ lực cải tổ các quy định tài chính hiện hành.

Quy định về Lợi nhuận và Bền vững tài chính của Premier League (PSR), hiện đang có hiệu lực, cho phép các CLB ghi nhận khoản lỗ 105 triệu bảng Anh trong chu kỳ ba năm liên tục, với các khoản khấu trừ được thực hiện cho các chi phí như CLB nữ và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi vấn về tính "công bằng" của những quy định này .

Trong ba mùa giải gần đây, 3 CLB của Premier League đã bị buộc tội vi phạm PSR. Everton (hai lần) và Nottingham Forest đều bị Ngoại hạng Anh trừ điểm. Leicester City cũng bị buộc tội, nhưng được tuyên bố vô tội, do một vấn đề kỹ thuật sau khi họ xuống hạng Championship vào năm 2023.

Tuy nhiên, hiện tại, Leicester City phải đối mặt với một cáo buộc khác sau khi sửa đổi các quy tắc và quá trình chờ đợi xem liệu họ có bị tuyên bố vi phạm và phải chịu hình phạt tiềm tàng hay không vẫn tiếp tục.

Lãnh đạo MU ra phán quyết rõ ràng về cuộc bỏ phiếu thông qua mức lương trần của Premier League. ẢNH; EPA

Một khía cạnh quan trọng của luật mới được đề xuất là việc "neo giữ" tài chính, theo đó các CLB sẽ nhận được gấp năm lần số tiền mà CLB xếp cuối bảng kiếm được từ cả tiền thưởng và doanh thu phát sóng. Theo The Times (Anh), các kế hoạch ban đầu đã được xem xét vào tháng 3, khi các CLB lần đầu tiên bỏ phiếu về vấn đề này. Được biết, 16 CLB Premier League đã ủng hộ ý tưởng trên.

Tuy nhiên, MU ra phán quyết rõ ràng là phản đối quy định mới, cùng các đội bóng láng giềng Manchester City và Aston Villa đã bỏ phiếu chống lại đề xuất này, trong khi Chelsea bỏ phiếu trắng. Những người chỉ trích cho rằng hệ thống này về cơ bản sẽ hoạt động như một mức lương trần và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cạnh tranh của các CLB Premier League ở đấu trường châu Âu, điều này có thể gây tổn hại đến danh tiếng của Ngoại hạng Anh, một trong những giải đấu quốc nội mạnh nhất thế giới.

Dự kiến ​​sẽ có một cuộc bỏ phiếu khác về quy định "neo giữ" tài chính vào tháng tới tại cuộc họp cổ đông Premier League sắp tới. Cuộc bỏ phiếu sẽ được chia thành ba phần, quy định về tỷ lệ đội hình, dự kiến ​​được ấn định ở mức 85%, quy định "neo giữ" tài chính, và quy định liên quan đến cơ quan quản lý độc lập mới.

Trong đề xuất, giải Ngoại hạng Anh cũng đã đưa ra các hình phạt tiềm tàng đối với hành vi không tuân thủ quy định. Một trong những hình phạt đó là trừ tối thiểu sáu điểm cộng thêm một điểm cho mỗi 6,5 triệu bảng Anh vượt quá giới hạn.

Đồng sở hữu MU, Sir Jim Ratcliffe đã bày tỏ quan điểm của mình về những thay đổi được đề xuất. "Điều cuối cùng bạn muốn là các CLB hàng đầu Premier League không thể cạnh tranh với Real Madrid, Barcelona, ​​Bayern Munich và PSG, điều đó thật vô lý", ông nói, "Và nếu điều đó xảy ra, thì giải đấu này sẽ không còn là giải đấu hay nhất thế giới nữa".