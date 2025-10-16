Ấn định thời điểm hoàn thành kế hoạch trị giá 2 tỉ bảng Anh của MU 16/10/2025 13:39

Trong khi người hâm mộ Manchester United vẫn đang suy ngẫm về việc sân vận động mới trị giá 2 tỉ bảng Anh của họ sẽ trông như thế nào, thì đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe và các cộng sự đã được tiếp thêm sức mạnh bởi một tin tức tích cực.

Manchester United đã công bố kế hoạch xây dựng một sân vận động mới có sức chứa 100.000 chỗ ngồi như là trung tâm của việc tái thiết khu vực. Manchester United tự tin sẽ đạt được thỏa thuận mua đất xung quanh Old Trafford, mở đường cho tham vọng to lớn của họ. Quỷ đỏ đang tìm cách xây dựng một sân vận động hoàn toàn mới trị giá 2 tỉ bảng Anh, thay thế cho sân nhà Old Trafford dột nát hiện tại của họ.

Đồng sở hữu MU, Sir Jim Ratcliffe, lần đầu tiên vạch ra những tham vọng này bằng cách mô tả tầm nhìn về một sân "Wembley của phương Bắc". Một sân với sức chứa 100.000 chỗ ngồi sẽ giúp MU sở hữu sân vận động lớn nhất nước Anh, trong khi sân vận động Wembley hiện tại chỉ có sức chứa 90.000 khán giả.

Tuy nhiên, tham vọng của MU gần đây đã bị ảnh hưởng bởi một vấn đề đang diễn ra liên quan đến một khu đất quan trọng gần Stretford End. MU không sở hữu khu đất cụ thể này, mà thuộc về Freightliner. Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin đội bóng 13 lần vô địch Ngoại hạng Anh đã đề nghị mua lại khu đất với giá 50 triệu bảng Anh. Đáng tiếc cho Quỷ đỏ, Freightliner đang tìm kiếm mức giá lên đến 400 triệu bảng Anh.

Kế hoạch trị giá 2 tỉ bảng Anh của MU xây sân mới dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa giải 2030 - 2031. ẢNH: SWNS

MU tin rằng chính phủ Anh có thể can thiệp để thiết lập một mức giá hợp lý bằng cách ban hành lệnh mua bắt buộc. Tuy nhiên, điều này có thể không cần thiết, vì cũng tờ Daily Mail cho biết các quan chức của MU đã tham gia vào các cuộc đàm phán "mang tính xây dựng" với Freightliner và tin tưởng rằng thỏa thuận đạt được sẽ chỉ còn vài tháng nữa.

Nếu MU có thể mua được đất, họ có thể tiến xa hơn trong tham vọng xây dựng sân Old Trafford mới. Vào tháng 3, Lord Norman Foster đã trình làng thiết kế mang tính tương lai của sân vận động trị giá 2 tỉ bảng Anh của MU, với mái vòm khổng lồ. Các báo cáo trước đây cho biết chi phí xây dựng sân vận động vào khoảng 2 tỉ bảng Anh. Khu đất do Freightliner sở hữu được cho là một phần của khuôn viên sân vận động mới, bao gồm 17.000 ngôi nhà.

Dự án đã nhận được sự ủng hộ của thị trưởng Manchester, Andy Burnham, người đã đề xuất ông có thể ký lệnh mua đất bắt buộc. Vào tháng 8, ông Andy Burnham nói: "Cơ quan Quản lý Liên hợp Greater Manchester đã phê duyệt việc thành lập một công ty phát triển do thị trưởng chỉ định (MDC) để giám sát quy hoạch tổng thể của khu vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập kết đất đai. Nhưng vẫn còn nhiều việc có thể làm nếu không đạt được thỏa thuận. Hành động thực sự sẽ chỉ bắt đầu vào mùa thu với MDC".

Hơn nữa, MU được cho là tự bỏ tiền xây dựng sân vận động, nhưng cũng rất mong muốn chính phủ Anh hỗ trợ thêm cho cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn xung quanh dự án. MU hy vọng sân Old Trafford mới sẽ được khánh thành vào mùa giải 2030 - 2031.

Các báo cáo từ tờ Athletic (Anh) cũng cho biết MU đang cân nhắc việc áp dụng "Giấy phép chỗ ngồi cá nhân", điều này có thể khiến người hâm mộ phải trả tới 4.000 bảng Anh để có quyền mua vé cả mùa tại sân mới. Chương trình này, vốn phổ biến tại các sự kiện thể thao ở Mỹ, chủ yếu áp dụng cho các chỗ ngồi ở khu vực cao cấp của sân vận động.