Amorim thắng trong cuộc chiến giành quyền lực tại MU 16/10/2025 12:42

HLV Ruben Amorim của MU vẫn hy vọng cải thiện các lựa chọn ở hàng tiền vệ vào mùa hè tới, nhưng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Casemiro đối với đội hình hiện tại của mình. Tờ Mirror (Anh) bình luận, Amorim có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến giành quyền lực tại MU.

Theo đó, Manchester United không loại trừ khả năng giữ chân Casemiro nếu cầu thủ người Brazil này đồng ý giảm lương. Ngôi sao 33 tuổi này đã gắn bó với Old Trafford từ năm 2022 và vẫn là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất của "quỷ đỏ". Hợp đồng hiện tại của Casemiro sẽ hết hạn vào cuối mùa giải hiện tại, với điều khoản gia hạn thêm 12 tháng.

Dường như chắc chắn Casemiro sẽ rời Ngoại hạng Anh vào mùa hè sang năm trước sự quan tâm của các CLB Saudi Arabia. Tuy nhiên, ESPN hiện đưa tin khả năng Casemiro ở lại MU vẫn chưa bị loại trừ, mặc dù mức lương hiện tại của anh không được như mong đợi.

Điều đó cũng có nghĩa là MU không muốn kích hoạt điều khoản trong hợp đồng của Casemiro, điều khoản này sẽ đảm bảo anh giữ nguyên mức lương được cho là khoảng 300.000 bảng mỗi tuần. Việc Casemiro ở lại MU sau năm 2026 là một minh chứng rõ ràng cho niềm tin của Ruben Amorim, bất chấp những chỉ trích từ cấp trên.

Tờ Mirror bình luận "Amorim thắng trong cuộc chiến giành quyền lực tại MU". ẢNH: EPA

Đồng sở hữu MU, Sir Jim Ratcliffe đã chỉ trích Casemiro rất gay gắt và ám chỉ rằng nếu ông ở MU vào thời điểm đó, ông sẽ không ký hợp đồng với ngôi sao người Brazil.

Phát biểu vào tháng 3 năm 2025, Sir Jim Ratcliffe cho biết: "Nếu bạn nhìn vào những cầu thủ mà chúng tôi mua vào mùa hè này, những cầu thủ mà chúng tôi không mua, chúng tôi mua Antony, chúng tôi mua Casemiro, chúng tôi mua Onana, chúng tôi mua Hojlund, chúng tôi mua Sancho".

Ratcliffe nói thêm: "Một số cầu thủ chưa đủ giỏi và một số có thể được trả lương quá cao, nhưng để chúng tôi có thể xây dựng một đội hình mà nhóm của chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, sẽ cần thời gian. Chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển đổi, từ quá khứ đến tương lai".

Trước khi cuộc phỏng vấn đó được thực hiện, có ý kiến ​​cho rằng Ratcliffe phản đối thỏa thuận này đến mức sẵn sàng hủy bỏ hợp đồng của Casemiro trước thời hạn. Nhưng mặc dù không được Amorim sử dụng trong giai đoạn đầu, Casemiro đã nổi lên như một phần quan trọng trong đội hình của MU hiện tại. Casemiro đã đá chính năm trong số bảy trận tại Premier League mùa này, bỏ lỡ một trận vì án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trong trận gặp Chelsea.

Amorim đã nhiều lần khen ngợi cựu binh Casemiro và tiết lộ rằng ông đã thay đổi cấu trúc pressing để phát huy tối đa khả năng của anh. “Chúng tôi hiểu rằng Casemiro không thể lúc nào cũng dâng cao để pressing", HLV Ruben Amorim của MU giải thích, "Chúng tôi cần cho Casemiro hiểu, và đôi khi tốt hơn là bố trí ba hậu vệ, để cậu ấy là hậu vệ thứ tư, rồi để các wing-back pressing cao. Đây là tất cả những điều chúng tôi đang thấu hiểu và cố gắng đối phó với mọi lời chỉ trích nhắm vào đội bóng. Nhưng công lao thuộc về Casemiro".

Quá "say mê" Casemiro, có thông tin cho rằng Ruben Amorim đã nhắn tin riêng cho Sir Jim Ratcliffe để nhắc đến tiền vệ này sau khi Casemiro tỏa sáng ở giai đoạn sau của Europa League mùa trước. Tờ Mirror (Anh) đưa tin, trong một nhóm bao gồm nhiều nhân vật quyền lực của MU, Amorim chia nhỏ suy nghĩ của mình trong một báo cáo ngắn, đồng thời cung cấp thêm dữ liệu vào cuộc trò chuyện. Và Amorim đã thắng trong cuộc chiến giành quyền lực tại MU.

Casemiro đã ghi bàn ở cả hai lượt trận bán kết Europa League với Athletic Bilbao, và Amorim nhanh chóng chứng minh với các ông chủ của MU rằng Casemiro quan trọng như thế nào đối với đội hình của họ.

Nếu Amorim vẫn ở lại Manchester, ông vẫn sẵn sàng tham gia thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm một tiền vệ mới. Carlos Baleba của Brighton và Adam Wharton của Crystal Palace đã được liên hệ rất nhiều với Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và một thỏa thuận có thể được xem xét lại vào năm 2026.