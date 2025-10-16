MU đột ngột thay đổi về Baleba 16/10/2025 12:10

Manchester United được cho là đã thay đổi quyết định về Carlos Baleba sau khi đưa ra đề nghị chuyển nhượng với Brighton vào mùa hè. Manchester United hiện được cho là đang nhắm đến tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace, đẩy Carlos Baleba của Brighton xuống cuối danh sách chuyển nhượng. HLV Ruben Amorim đang ráo riết tìm kiếm sự bổ sung cho hàng tiền vệ "quỷ đỏ" trong tương lai.

Mùa hè năm ngoái, MU đã được đồn đoán rất nhiều về Baleba của Brighton, nhưng thương vụ đã không thành công sau khi phần lớn ngân sách chuyển nhượng của họ được chi cho việc tăng cường hàng công. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đều được bổ sung vào đội hình.

Chủ tịch Brighton, Tony Bloom, đã xác nhận sự quan tâm của MU dành cho Baleba. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa MU và Brighton chưa bao giờ có bước đột phá, vì The Seagulls được cho là đòi hỏi khoản phí chuyển nhượng khổng lồ lên đến 115 triệu bảng. Đó là con số được đưa ra khi Brighton so sánh với thỏa thuận bán Moises Caicedo cho Chelsea.

MU đột ngột thay đổi về Baleba (trái) khi không còn coi tiền vệ người Cameroon này là mục tiêu chuyển nhượng số 1. ẢNH: EPA

Bất chấp mức giá cao ngất ngưởng, vẫn có tin đồn Baleba sẽ chuyển đến Old Trafford trong cả kỳ chuyển nhượng tháng 1 và mùa hè năm sau. Tuy nhiên, MU cũng đang để mắt đến những tài năng khác ở hàng tiền vệ, bao gồm cả ngôi sao Adam Wharton của Crystal Palace. Thế rồi, MU đột ngột thay đổi về Baleba.

Các báo cáo hiện nay cho thấy tuyển thủ Anh Wharton đã vượt qua Baleba trong thứ tự ưu tiên chuyển nhượng của MU. Theo truyền thông Anh, Amorim rất hâm mộ Wharton, đặc biệt là nhờ khả năng khơi mào các đợt tấn công bằng những đường chuyền lên phía trước.

Khởi đầu mùa giải mới không ổn định của Baleba với Brighton cũng được cho là đã gây bất ngờ cho đội chủ sân Old Trafford. Trong khi Brighton dự kiến ​​sẽ đòi một khoản tiền khổng lồ hơn 100 triệu bảng cho Baleba, người ta tin rằng Wharton có thể được mua với số tiền ít hơn, mặc dù con số chính xác mà Crystal Palace yêu cầu vẫn chưa rõ ràng.

MU coi Wharton là mảnh ghép còn thiếu ở hàng tiền vệ. ẢNH: EPA

Crystal Palace sẽ phải tìm người thay thế trước khi để tiền vệ Wharton ra đi, khiến cho việc chuyển nhượng vào mùa hè có khả năng xảy ra cao hơn so với tháng một. Cũng có thông tin cho rằng MU sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi để đưa về cầu thủ phù hợp.

Lựa chọn giữa Wharton và Baleba dường như là một bài toán nan giải mà MU sẽ phải đối mặt trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, dù là vào tháng 1 hay mùa hè năm sau. Dường như lập trường của MU vài tháng trước có thể đã thay đổi, khi Wharton giờ đây nổi lên là mục tiêu ưu tiên hơn so với Baleba.