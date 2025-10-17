Mbeumo thuyết phục ngôi sao Premier League gia nhập MU 17/10/2025 13:12

Bryan Mbeumo đã cố gắng thuyết phục đồng đội ở đội tuyển Cameroon Carlos Baleba gia nhập Manchester United cùng anh. Bản hợp đồng trị giá 71 triệu bảng Anh từ Brentford này chưa ở Old Trafford lâu, nhưng đang cố gắng đóng góp vào việc củng cố đội hình của HLV Ruben Amorim, theo tờ Sun Sports.

Sun Sports đưa tin, Mbeumo đã thuyết phục ngôi sao Premier League gia nhập MU, anh luôn coi tiền vệ 21 tuổi năng nổ của Brighton là "em trai". MU đã quan tâm đến Baleba trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng Brighton muốn hơn 100 triệu bảng Anh và vẫn kiên quyết giữ nguyên mức giá này khiến "quỷ đỏ" rút lui.

MU hiện đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League, với việc HLV Ruben Amorim chịu áp lực rất lớn giữa lúc MU sẽ phải làm khách đến sân Anfield để đối đầu với Liverpool ở trận đấu tiếp theo. Mbeumo và Baleba vừa cùng nhau thực hiện nghĩa vụ quốc tế với tuyển Cameroon và cặp đôi này ngày càng trở nên thân thiết hơn.

Mbeumo thuyết phục một ngôi sao Premier League gia nhập MU, đó là Baleba. ẢNH: EPA

Mbeumo được nhìn thấy đang an ủi Baleba và bảo vệ anh khỏi vụ các fan tràn xuống sân sau khi Cameroon thua đội bóng nhỏ Cape Verde vào tháng 9. Nếu Brighton bán Baleba, đây sẽ là thương vụ bom tấn. Brighton rất mát tay trong việc sản sinh ra những tiền vệ trụ chất lượng. Họ đã đưa Baleba về thay thế cho Moises Caicedo, người đã mang về cho Brighton khoản lợi nhuận 73 triệu bảng Anh khi bán anh cho Chelsea.

Baleba chỉ tốn của Brighton 23 triệu bảng Anh từ Lille nhưng giá trị của anh đã tăng gấp ba lần sau mùa giải xuất sắc vừa qua. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ này đã có khởi đầu mùa giải mới khá khó khăn khi HLV Fabian Hurzeler thừa nhận sự quan tâm từ MU có thể đã khiến Baleba mất tập trung.

Trước đó, HLV Fabian Hurzeler của Brighton đã giải thích: "Chắc chắn, khi một cậu bé đọc được thông tin rằng có sự quan tâm từ Manchester United với lời đề nghị lớn, điều đó có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cậu bé, ngay cả khi cậu bé không nói ra.

Đó cũng là một phần của sự phát triển, để hiểu rằng khi bạn chơi tốt, sẽ có một lời đề nghị lớn từ một CLB lớn muốn có bạn. Sau đó, hãy tiếp tục khiêm tốn, ở lại đây và tỏa sáng, và cố gắng cùng đội tiến bước tiếp theo".

HLV Fabian Hurzeler nói thêm: "Tôi là một HLV bóng đá bởi vì, trước hết, tất nhiên là tôi bị ám ảnh bởi bóng đá. Nhưng điều quan trọng thứ hai là chứng kiến ​​sự tiến bộ và phát triển của các cầu thủ trẻ. Và cũng là giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn. Ví dụ, chúng tôi nói rất nhiều về Carlos Baleba. Cậu ấy đã có sự phát triển đáng kinh ngạc ở mùa giải trước và mọi người đều rất hài lòng và vui mừng về cậu ấy.

Giờ đây, làn sóng ấy đang dâng trào và điều thực sự quan trọng là phải luôn ở bên cạnh Baleba, tiếp tục thúc đẩy cậu ấy, tiếp tục ủng hộ cậu ấy. Đây cũng là những khoảnh khắc tôi thực sự yêu thích. Tôi nghĩ bạn không chỉ có mặt khi mọi thứ tốt đẹp".

Baleba đang là mục tiêu của MU, ngôi sao Premier League gia nhập MU sắp tới có thể là Baleba. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Mbeumo, Baleba và các cầu thủ tuyển Cameroon hiện sẽ phải đối mặt với trận play-off để giành quyền tham dự World Cup 2026 sau khi giành 1 chiến thắng và 1 trận hòa trong vài ngày trước giúp họ đứng thứ hai trong bảng đấu, sau Cape Verde.

Mbeumo là một trong những điểm sáng của MU dưới thời Ruben Amorim mùa giải này và có thể sẽ được người hâm mộ yêu mến hơn nữa nếu anh giúp MU vượt qua được kình địch Liverpool vào cuối tuần này.

Trong khi đó, Baleba sẽ ra sân cho Brighton trong trận đấu với Newcastle và sẽ tái ngộ với "người anh lớn" Mbeumo của mình vào tuần sau khi Brighton đấu với Manchester United trên sân khách Old Trafford.