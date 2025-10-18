Điều Ronaldo từ chối làm tại MU 18/10/2025 06:39

(PLO)- Ben Foster đã tiết lộ điều Ronaldo từ chối làm tại MU, cho thấy sự tận tụy và chuyên nghiệp đến kỳ lạ của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Hành vi của Cristiano Ronaldo đã được người trong cuộc tiết lộ. Cựu ngôi sao của MU, thủ môn Ben Foster đã chia sẻ câu chuyện về Cristiano Ronaldo đằng sau hậu trường tại Old Trafford và cách CR7 phớt lờ một truyền thống nhất định của đội bóng. Điều Ronaldo từ chối làm tại MU là không đi uống rượu cùng đồng đội.

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, Ben Foster đã hé lộ sự tận tụy và chuyên nghiệp đến mức kỳ lạ của Cristiano Ronaldo tại Manchester United, tiết lộ rằng siêu sao 40 tuổi người Bồ Đào Nha không hề có hứng thú với việc cùng các đồng đội đi uống rượu. Cựu thủ môn của Quỷ Đỏ đã nhấn mạnh rằng tinh thần làm việc của Ronaldo ở một đẳng cấp khác biệt, và anh thường là người đến sớm nhất và rời sân tập Carrington cuối cùng của CLB.

Cặp đôi này đã chơi cùng nhau trong thời gian đầu Ronaldo thi đấu tại Old Trafford. Ronaldo được MU ký hợp đồng từ Sporting khi mới 18 tuổi vào năm 2003. Foster gia nhập MU hai năm sau đó và chứng kiến ​​sự tận tâm học hỏi nghề của tiền đạo huyền thoại người Bồ Đào Nha này.

Ben Foster đã tiết lộ điều Ronaldo từ chối làm tại MU. ẢNH: EPA

Việc các cầu thủ giao lưu, gắn kết cùng nhau trong các hoạt động của đội là điều rất thường thấy trong bóng đá. Thủ môn Ben Foster tiết lộ về hình phạt lớn nhất tại MU. Theo đó, các cầu thủ MU sẽ bị phạt rất nặng nếu bỏ lỡ đêm Giáng sinh cùng nhau.

Tuy nhiên, Foster cho biết Ronaldo đã được các đồng nghiệp tha thứ khi anh từ chối đi uống rượu vì tài năng xuất chúng của mình. Cựu ngôi sao Real Madrid và Juventus vẫn đang thi đấu ở tuổi 40 và thường xuyên ghi bàn cho đội Al Nassr thuộc giải Saudi Pro League và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Ronaldo hiện giữ kỷ lục ghi 143 bàn thắng sau 225 trận cho đội tuyển quốc gia, cũng như 805 bàn sau 1.068 lần ra sân ở cấp CLB. Và Ben Foster tin rằng tính chuyên nghiệp của Ronaldo chính là chìa khóa cho sự nghiệp lâu dài của anh.

Phát biểu trong một lần xuất hiện trên talkSPORT, cựu thủ môn đội tuyển Anh và MU Ben Foster cho biết: "Ronaldo luôn ở đó, là người đầu tiên đến và cuối cùng rời khỏi buổi tập. Đôi khi tôi đến sớm và anh ấy đã ở đó rồi. Ronaldo đã được mát-xa đầy đủ và đang ở trong phòng tập.

Không ai khác có thể làm được như Cristiano Ronaldo và duy trì phong độ này lâu đến vậy. Anh ta là một kẻ lập dị. Anh ta chẳng hề hứng thú với việc đó (đi uống rượu). Ronaldo không hề có chút ý định muốn tham gia vào chuyện đó.

Ronaldo biết rằng sẽ có người tìm cách vạch trần anh ấy, chụp ảnh hoặc ép anh ấy vào những tình huống khó khăn. Khi nói đến bóng đá và muốn chơi đúng cách cũng như làm việc chăm chỉ, Ronaldo sẽ luôn ở đó.

Ronaldo có thể không muốn tham gia vào những việc nhỏ nhặt ngoài sân cỏ, nhưng khi nói đến nhiệm vụ bóng đá, luyện tập chăm chỉ và làm mọi thứ một cách chuyên nghiệp và đúng đắn, anh ấy là người đứng đầu danh sách".

Thái độ chuyên nghiệp của Ronaldo đã giúp anh được HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson của MU yêu mến, và Ben Foster gọi Ronaldo là "học trò cưng của thầy giáo". Tuy nhiên, Foster cho biết việc ngôi sao người Bồ Đào Nha được chiến lược gia người Scotland ưu ái là phần thưởng xứng đáng cho những màn trình diễn của anh trên sân cỏ.

Điều Ronaldo từ chối làm tại MU là không thích đi uống rượu với các đồng đội. ẢNH: EPA

"Sir Alex Ferguson luôn nói tốt về Ronaldo, và nói tốt về anh ấy thì dễ hơn nhiều", Ben Foster cho biết, "Anh ấy làm mọi thứ đàng hoàng ở hậu trường. Anh ấy không bao giờ gây rối và luôn muốn tập luyện.

Khi Cristiano Ronaldo ra sân vào chiều thứ Bảy hoặc trận đấu tại Champions League vào tối thứ Tư, chắc chắn anh ấy là người sẽ cứu vãn đội bóng. Thật dễ dàng để khen ngợi một người như vậy, nhưng rõ ràng anh ấy là học trò cưng của thầy giáo".