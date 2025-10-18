'MU nói tôi phải làm việc tại McDonald's hoặc họ mua lại với giá 100 triệu bảng' 18/10/2025 07:09

(PLO)- "MU nói tôi phải làm việc tại McDonald's hoặc họ sẽ mua lại tôi với giá chuyển nhượng 100 triệu bảng Anh".

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh). Một cầu thủ triển vọng của học viện đào tạo trẻ Manchester United từng được đánh giá là ngôi sao tương lai, nhưng sau khi bị đẩy khỏi Old Trafford ở tuổi 20, giờ đây anh đang chơi cho đội bóng vô danh.

Callum Gribbin từng được kỳ vọng sẽ mang về những thành công lớn cho Manchester United. Nhưng ở tuổi 26, anh chưa thể đạt được mức phí chuyển nhượng 100 triệu bảng mà các HLV ở học viện đào tạo trẻ "quỷ đỏ" từng nghĩ anh xứng đáng.

Tiền vệ sinh ra ở Salford này gia nhập học viện đào tạo của MU từ khi còn rất trẻ và sớm được so sánh với Ryan Giggs. Liverpool và Manchester City được cho là đã ngỏ lời mời khi anh 16 tuổi, nhưng Gribbin đã cam kết tương lai với đội bóng thời thơ ấu tại Premier League và ký hợp đồng bốn năm, bắt đầu bằng học bổng một năm.

Gribbin chia sẻ, "MU nói tôi phải làm việc tại McDonald's hoặc họ sẽ đào tạo tôi có giá trị chuyển nhượng 100 triệu bảng Anh". ẢNH: MANCHESTER EVERNING NEW

Huyền thoại của MU, Nicky Butt, sau đó đã dành những lời khen ngợi cho Gribbin sau màn trình diễn tại UEFA Youth League dành cho đội U-19, nhưng tiềm năng của Gribbin chưa bao giờ được phát huy. Gribbin bị MU thanh lý hợp đồng vào năm 2019 sau những chấn thương dai dẳng. Và sau những lần khoác áo Barrow, Radcliffe và FC United of Manchester, Gribbin ký hợp đồng vào tháng 2 vừa qua với Warrington Rylands, đội bóng thuộc giải Ngoại hạng Bắc Ireland.

Bây giờ, Gribbin chia sẻ chi tiết về việc rời MU, tuyên bố rằng các HLV của học viện MU đã nói anh hãy chứng minh bản thân để trở thành một cầu thủ bóng đá trị giá 100 triệu bảng Anh hoặc làm việc trong một nhà hàng thức ăn nhanh.

Trả lời phỏng vấn The Athletic (Anh), Gribbin kể lại những gì anh được nghe sau khi rời MU. Gribbin nói: "Hãy chứng minh chúng tôi sai. Hoặc là anh sẽ phải làm việc tại McDonald's, hoặc chúng tôi sẽ mua lại anh với giá 100 triệu bảng Anh."

Gribbin nói tiếp: "Giờ đây tôi chắc chắn đã nhìn nhận bóng đá theo một cách khác. Khi còn nhỏ, tôi rất thích bóng đá. Nhưng rồi khi lớn lên, bạn nhận ra bóng đá thật tàn nhẫn và không như những gì bạn tưởng tượng khi còn nhỏ.

Tôi hiểu tại sao nhiều người lại hết yêu thích môn thể thao này. Bản thân tôi chưa từng trải qua điều đó, tôi nghĩ mình chưa bao giờ hết yêu thích nó. Nhưng đôi khi bạn cũng cảm thấy chán ghét nó vì có những phần trong trò chơi khá tàn nhẫn. Tôi phải chịu một phần trách nhiệm vì khi còn trẻ, tôi đã không cư xử đúng mực. Có lúc tôi tự làm mình thất vọng rất nhiều. Về cuối thời gian ở Manchester United, tôi đã rất khó khăn.

Tôi không có cơ hội ở đội một và tôi không vui vì điều đó. Tôi đã tự hủy hoại bản thân và bắt đầu làm những điều không đúng ngoài bóng đá. Tôi còn non nớt, và vì quá tài năng, tôi nghĩ mình đã dựa dẫm vào nó. Tôi đã lạm dụng nó suốt những năm qua. Tôi luôn dựa dẫm vào tài năng của mình để vượt qua. Vì vậy, tôi nghĩ mình cần bài học để được giải thoát. Tôi đã trưởng thành rất nhiều. Nhìn lại, giờ đây tôi thấy mình hoàn toàn khác so với ngày xưa".

Callum Gribbin từng được xem là tài năng triển vọng của MU. ẢNH: DAVID KLEIN

Bốn năm sau khi rời MU, Gribbin gặp phải một chấn thương khủng khiếp. Trong trận đấu với Warrington Town năm 2023, anh bị đứt dây chằng đầu gối và sự nghiệp của anh đột nhiên rơi vào tình trạng bấp bênh.

CLB của Gribbin lúc bấy giờ, FC United of Manchester, đã kêu gọi sự giúp đỡ và Gribbin đã nộp đơn xin tài trợ từ hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) để chi trả cho một ca phẫu thuật nhằm cứu vãn sự nghiệp. Chi phí là 7.500 bảng Anh, một nửa trong số đó do PFA chi trả, nửa còn lại do CLB của Gribbin tài trợ.

"Nếu bạn ở một CLB hàng đầu và bị chấn thương đầu gối, bạn sẽ được chăm sóc tận tình", Gribbin chua chát thừa nhận, "CLB sẽ lo liệu mọi thứ và bạn không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì khác ngoài việc lấy lại thể lực. Tuy nhiên, khi bạn ở vị trí thấp hơn, mọi chuyện sẽ không như vậy".