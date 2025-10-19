Vợ của HLV Klopp ra quyết định về việc chồng dẫn dắt MU 19/10/2025 06:39

(PLO)- Vợ của HLV Jurgen Klopp ra quyết định về việc chồng dẫn dắt MU và phản ứng của chiến lược gia người Đức khi nhìn thấy hợp đồng trước mặt.

Đội bóng cũ của HLV Jurgen Klopp là Liverpool sẽ đối đầu với Manchester United vào hôm nay 19-10 trên sân nhà Anfield ở vòng 8 Premier League. Và vợ của chiến lược gia người Đức này đã có phản ứng đáng chú ý khi chồng của mình được "quỷ đỏ" thành Manchester tiếp cận.

Phản ứng của vợ Jurgen Klopp về việc chồng dẫn dắt MU đã nói lên rất nhiều điều. Bản thân Klopp cũng có phản ứng đầy ẩn ý khi bản hợp đồng đã ký với MU được đưa trước mặt ông vào năm ngoái.

Với việc đội bóng của Ruben Amorim đang sa lầy trong tình trạng hỗn loạn, thua ba trong bảy trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, một chuyến làm khách đầy khó khăn đến Anfield đang chờ đón MU. Những lời kêu gọi MU sa thải HLV Amorim đang rất mạnh mẽ. Nếu kết quả của MU tiếp tục không như mong đợi, nó có thể trở nên gay gắt hơn.

Một cái tên chắc chắn sẽ được nhắc đến nếu Amorim bị MU sa thải là cựu HLV của Liverpool Klopp. Việc Klopp dẫn dắt MU là điều không tưởng, xét đến những năm tháng cống hiến trung thành và đầy danh hiệu của ông tại Liverpool. Tuy nhiên, đã có lúc, điều đó từng là một khả năng.

HLV Jurgen Klopp chắc chắn không bao giờ dẫn dắt MU vì tình yêu bất diệt với Liverpool. ẢNH: EPA

Vợ của Klopp là người có tiếng nói quyết định cuối cùng sau khi MU tiếp cận Klopp trong thời gian Klopp còn làm HLV Borussia Dortmund. Trong thời gian dẫn dắt đội bóng Đức, Klopp được rất nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu săn đón. Một trong số đó là Manchester United.

Phát biểu trên kênh TV2 của Đan Mạch năm 2019, huyền thoại của Liverpool, Phil Thompson, đã làm sáng tỏ quyết định của Klopp vào năm 2013. Thompson nói: "Tôi đã phỏng vấn Klopp cho đài Sky. Tôi hỏi liệu ông ấy và Liverpool có phải sinh ra là để dành cho nhau không. Ông ấy nhìn tôi và hỏi lại, "Tại sao?".

Sau đó, Klopp nói với tôi rằng ông ấy có thể dẫn dắt MU, nhưng vợ ông ấy nói rằng điều đó không được. Khi Liverpool liên hệ, vợ của Klopp nói được. Có điều gì đó kỳ lạ ở đây. Cứ như thể Klopp được sinh ra để dành cho Liverpool vậy".

Sau khi rời Dortmund, Klopp chuyển đến Liverpool vào tháng 10 năm 2015 và phần còn lại đã đi vào lịch sử. Klopp đưa Liverpool trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League, và nhận được màn chia tay huyền thoại khi rời đi vào năm 2024.

Nhưng trong giai đoạn cuối cùng ở Liverpool, một sự cố kỳ lạ đã khiến Klopp bối rối. Liverpool bị MU loại khỏi FA Cup với tỷ số 4-3 vào tháng 4 năm 2024 trong mùa giải cuối cùng của Klopp trước khi nhường chỗ cho Arne Slot.

Thất bại này đặc biệt đau đớn, khi Amad Diallo ghi bàn thắng quyết định cho MU ở phút bù giờ, mang về chiến thắng cho đội bóng của HLV Erik ten Hag. Khi Klopp bước vào phòng họp báo, vẻ mặt thất vọng thấy rõ, một tờ giấy bất thường hiện ra trước mặt ông.

Klopp giơ lên ​​thứ trông giống như một bản hợp đồng của MU, đã được ký kết. Ông ra hiệu cho một nhân viên có mặt ở đó với sự bối rối rõ rệt và đưa tờ giấy cho họ với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng thật ra đây là trò chơi khăm của YouTuber và streamer nổi tiếng IShowSpeed, tên thật là Darren Watkins Jr. IShowSpeed đã làm giả hợp đồng và lén để lên bàn trong phòng họp báo.

IShowSpeed được biết đến với những trò hề điên rồ trong các video của mình. Anh đến thăm sân Old Trafford vào năm đó vì ngưỡng mộ huyền thoại của MU Cristiano Ronaldo. MU chào đón IShowSpeed bằng cách đưa anh đi tham quan phòng thay đồ, xem áo đấu và mời anh ký hợp đồng giả trong phòng báo chí.

Vẫn chưa rõ liệu hợp đồng này có được cố tình giữ lại để khiến Klopp bối rối hay không, nhất là khi thời gian của ông ở Liverpool sắp kết thúc vào mùa hè năm đó. Tuy nhiên, bây giờ, Klopp đã đảm nhận vai trò là Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull ngay sau khi rời Liverpool. Và nếu Klopp trở lại băng ghế huấn luyện, Old Trafford không bao giờ là lựa chọn của chiến lược gia người Đức này.