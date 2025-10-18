Tài năng phi thường của Lammens: Khoảnh khắc vào đêm khuya và bàn thắng vào lưới Real Madrid 18/10/2025 13:39

(PLO)- Việc một mình tập luyện vào đêm khuya đã làm nổi bật lên tính cách và tài năng phi thường của Lammens.

Thủ môn 23 tuổi người Bỉ Senne Lammens gia nhập Manchester United vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè với mức giá 18,2 triệu bảng Anh từ Royal Antwerp, mặc dù Quỷ đỏ cũng liên hệ với thủ môn Emi Martinez của Aston Villa.

Sự tự tin, kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp của Senne Lammens đã giúp anh đến Old Trafford thay vì Emiliano Martinez. Mặc dù HLV Ruben Amorim của MU khẳng định ông rất muốn giữ Andre Onana, Altay Bayindir và Tom Heaton, nhưng có vẻ như ông đã thay đổi quyết định khi kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp đóng cửa.

Dĩ nhiên, Bayindir được HLV xếp bắt chính ngay sau khi Onana bình phục chấn thương, nhưng thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ này đã mắc một số sai lầm nghiêm trọng khi mùa giải Ngoại hạng Anh khởi tranh.

Trong khi đó, Onana đã trở lại đội hình xuất phát trong trận đấu tại Carabao Cup của United với Grimsby Town, để thủng lưới hai bàn một cách cẩu thả, khiến Quỷ Đỏ bị loại khỏi giải đấu trên loạt sút luân lưu bởi đội bóng đến từ League Two. Mặc dù MU được đồn đoán rất nhiều về việc chiêu mộ nhà vô địch World Cup 2022 Martinez, nhưng cuối cùng ban lãnh đạo "quỷ đỏ" đã quyết định chọn một Lammens trẻ hơn rất nhiều.

Tài năng phi thường của Lammens đã được HLV cũ của anh nêu bật. ẢNH: EPA

Và nếu dựa vào đánh giá của HLV Rik de Mil về cầu thủ 23 tuổi này, thì thật dễ hiểu tại sao MU lại chọn một Lammens trẻ trung thay vì một Martinez đã được chứng minh tài năng. Là HLV trưởng của đội trẻ Club Brugge trong giai đoạn đột phá của Lammens, Rik de Mil, 44 tuổi gần đây đã chia sẻ với tờ Athletic (Anh) rằng ông biết thủ môn Lammens là một người đặc biệt.

Trở lại tháng 12 năm 2019, đội bóng trẻ Club Brugge đã bị đội trẻ Real Madrid dẫn trước 2-1 tại UEFA Youth League đến tận những phút bù giờ, buộc họ phải nỗ lực ghi bàn để giành quyền vào vòng loại trực tiếp lần đầu tiên trong lịch sử. Khi Brugge chuẩn bị được hưởng quả phạt góc và không còn gì để mất trong trận đấu, HLV De Mil đã yêu cầu Lammens dâng lên để cố gắng tạo ra sự khác biệt.

Sau đó, Lammens băng qua vòng cấm địa, đón đường chuyền của Maxim De Cuyper ở cột dọc gần, rồi bật cao đánh đầu ngược ra ngoài khung thành, ghi bàn gỡ hòa 2-2. Và chính khoảnh khắc đó, De Mil đã nhận ra Lammens tài năng và tự tin đến nhường nào.

HLV Maxim De Cuyper chia sẻ: "Đúng vậy, vào lúc đó tôi hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng về mặt kỹ thuật, tôi không ngờ nó lại hay đến vậy. Tôi không ngạc nhiên khi cậu ấy chọn thời điểm chính xác; kỹ thuật đánh đầu của cậu ấy cũng tốt, bởi vì cậu ấy di chuyển rất tốt. Đôi khi cậu ấy còn chơi bóng tốt hơn một số cầu thủ khác".

De Mil cũng khẳng định Lammens thường yêu cầu được ra sân chơi 1 như cầu thủ trong các buổi tập để rèn luyện kỹ năng dùng chân, điều khá bất thường đối với một thủ môn. Trong một cuộc phỏng vấn khác, De Mil giải thích rằng ông sớm nhận thấy tinh thần làm việc tuyệt vời của Lammens.

Một buổi tối nọ, HLV De Mil làm việc muộn tại sân tập Brugge, ngồi ở bàn làm việc nhìn ra phòng tập. Khoảng 22 giờ tối, đèn bật sáng, và De Mil thấy Lammens trở về CLB để tập luyện một mình vào đêm khuya.

HLV De Mil nói: "Lammens đã ngồi ở nhà, nghĩ rằng "giờ tôi chẳng làm gì cả, nên tôi sẽ quay lại sân tập và chỉ có một mình trong phòng tập". Chúng tôi luôn nói về việc giữ cân bằng giữa việc nỗ lực và tham vọng, nhưng đồng thời, đôi khi cũng phải cho mình nghỉ ngơi. Lammens đã tự tạo cho mình rất nhiều áp lực".

Dường như thành quả lao động bền bỉ của Lammens đang được đền đáp xứng đáng. Thủ môn trẻ này đã có trận ra mắt Manchester United trước kỳ nghỉ quốc tế, giữ sạch lưới trong chiến thắng 2-0 của Quỷ Đỏ trước Sunderland, đội bóng mới lên hạng, giữa lúc người hâm mộ hò reo: "Anh là Peter Schmeichel đang cải trang à?".

Và có vẻ như Lammens sẽ tiếp tục bắt chính khi MU đến Anfield để đối đầu với Liverpool ở vòng 8 Premier League vào Chủ Nhật, ngày 19-10. Nói về thủ môn này trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Ruben Amorim của MU cho biết: "Không có gì là không thể, bạn phải chứng minh rằng mình có thể ra sân mỗi tuần. Có khả năng Lammens có thể thi đấu. Cậu ấy chưa phải là Schmeichel, cậu ấy là một chàng trai trẻ có tài năng và người hâm mộ thích điều đó".