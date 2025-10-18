Nóng: Mancini được liên hệ thay thế HLV Ruben Amorim tại MU 18/10/2025 13:18

(PLO)- Theo thông tin độc quyền từ Daily Mail, nhà cầm quân lão luyện Roberto Mancini đang nổi lên như một trong những ứng cử viên tiềm năng để thay thế HLV Ruben Amorim trên băng ghế nóng của Manchester United.

Cựu thuyền trưởng của Manchester City được cho là có mối quan hệ thân thiết với đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe, điều khiến khả năng ông gia nhập sân Old Trafford trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

Nguồn tin cho biết Mancini tin rằng ông hoàn toàn có thể là cái tên được Man United cân nhắc nếu HLV Ruben Amorim bị sa thải. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn sau chuỗi khởi đầu thất vọng của “Quỷ đỏ” ở mùa giải 2025-2026. Dù từng được kỳ vọng mang đến làn gió mới với triết lý bóng đá hiện đại, Amorim lại đang gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định cho đội bóng.

Daily Mail viết: “Roberto Mancini từng giúp Manchester City giành chức vô địch Premier League đầu tiên trong kỷ nguyên hiện đại, gây chú ý khi khẳng định ông có thể thay thế HLV Ruben Amorim nếu Manchester United quyết định thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện”.

Tương lai của HLV Ruben Amorim tại MU đang rất bấp bênh. Ảnh: EPA.

Trước đó, HLV Ruben Amorim thừa nhận trong buổi họp báo trước trận thắng Sunderland rằng ông đang “chạy đua với thời gian” để cứu vãn vị trí của mình. Chuỗi kết quả tệ hại, đỉnh điểm là thất bại cay đắng trước Brentford, khiến giới chuyên môn tin rằng ông khó có thể trụ lại nếu tình hình không sớm cải thiện. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với tập đoàn INEOS do Sir Jim Ratcliffe sở hữu, khẳng định nhà đầu tư người Anh vẫn ủng hộ Amorim và mong muốn cho ông cơ hội dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải.

Trong khi đó, Roberto Mancini, 60 tuổi, hiện vẫn đang tự do sau khi rời cương vị HLV trưởng đội tuyển Saudi Arabia chưa đầy một năm trước. Trước đây, ông từng có sự nghiệp huấn luyện ấn tượng tại nhiều CLB lớn như Inter Milan, Galatasaray, Zenit Saint Petersburg và đặc biệt là đội tuyển Ý, nơi ông từng giúp “Azzurri” vô địch Euro 2020. Kinh nghiệm dày dạn ở cả cấp CLB lẫn quốc tế khiến Mancini trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong trường hợp Manchester United tìm kiếm người thay thế HLV Ruben Amorim.

Nguồn tin của Daily Mail tiết lộ thêm: “Mancini có mối quan hệ khá thân thiết với Sir Jim Ratcliffe, điều có thể đóng vai trò quan trọng nếu Man United thực sự xem xét thay HLV Ruben Amorim trong thời gian tới”.

Ông thầy người Ý Mancini có mối quan hệ tốt với đồng sở hữu MU. Ảnh: EPA.

Bên cạnh vấn đề huấn luyện, Manchester United cũng đang chuẩn bị cho những biến động lớn trong đội hình, đặc biệt ở khu trung tuyến. Theo Daily Star, hai tiền vệ trụ cột Casemiro và Kobbie Mainoo có khả năng rời Old Trafford vào mùa hè tới. Casemiro sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải, trong khi Mainoo đang nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn tại châu Âu.

Để chuẩn bị cho tương lai, Man United đã bắt đầu quá trình tìm kiếm người thay thế. Ba cái tên nổi bật được cho là đang nằm trong danh sách chuyển nhượng gồm Adam Wharton (Crystal Palace), Elliot Anderson (Nottingham Forest) và Carlos Baleba (Brighton).

Wharton, cầu thủ trẻ người Anh, được xem là mục tiêu hàng đầu sau màn trình diễn nổi bật trong màu áo Crystal Palace. Anderson, tiền vệ đầy triển vọng của Nottingham Forest, cũng lọt vào tầm ngắm của MU dù đang được Manchester City theo dõi sát sao. Cầu thủ 22 tuổi này vừa có trận ra mắt đội tuyển Anh hồi tháng 9 và gây ấn tượng mạnh dưới thời HLV Thomas Tuchel.

Tiền vệ lão tướng Casemiro sắp sửa rời khỏi sân Old Trafford. Ảnh: EPA.

Về phần Carlos Baleba, MU từng quan tâm tới ngôi sao người Cameroon vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, mức giá mà Brighton yêu cầu lên tới hơn 100 triệu bảng có thể khiến thương vụ bị đình trệ. Dù vậy, theo nguồn tin của Daily Star, Manchester United nhiều khả năng sẽ trở lại bàn đàm phán vào đầu năm 2026 khi họ xác định Baleba là mảnh ghép phù hợp cho hàng tiền vệ trong dài hạn.

Trong lúc Man United đang trải qua giai đoạn chuyển giao đầy biến động, tương lai của HLV Ruben Amorim trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất. Nếu những kết quả tiêu cực tiếp tục kéo dài, khả năng Roberto Mancini trở lại Premier League trên cương vị HLV trưởng Manchester United có thể trở thành hiện thực.