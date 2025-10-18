Cơ hội thắng Liverpool và yếu huyệt của CLB Man United 18/10/2025 11:26

(PLO)- CLB Man United có nhiều cơ hội để giành chiến thắng Liverpool trong trận đại chiến vòng 8 Premier League, diễn ra trên sân Anfield vào đêm 19-10 nhưng bắt buộc HLV Amorim phải thay đổi vị trí của đội trưởng Bruno Fernandes.

Làm khách ở Anfield là thử thách cực kỳ khó khăn cho đội bóng của HLV Ruben Amorim, một tập thể đang thể hiện phong độ thất thường kể từ đầu mùa giải 2025-2026. Sau bảy vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, “Quỷ đỏ” mới chỉ thắng ba trận và để thua ba. Tính trên mọi đấu trường, CLB Man United có tổng cộng tám trận, trong đó chỉ thắng ba và nhận tới bốn thất bại.

Sự thiếu ổn định của CLB Man United được cho là bắt nguồn từ sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1 mà ông thầy trẻ Amorim kiên trì áp dụng, một hệ thống khiến vai trò sáng tạo của Bruno Fernandes bị bó hẹp, làm cho tuyến tấn công của đội trở nên rời rạc và thiếu đột biến.

Dẫu vậy, tình hình của Liverpool cũng không mấy khả quan. Đội chủ sân Anfield đã thua ba trận liên tiếp trên mọi đấu trường trước kỳ nghỉ quốc tế, đây chuỗi kết quả tệ hại nhất kể từ khi chiến lược gia người Hà Lan lên nắm quyền. Theo Metro, chuỗi thất bại này khiến tinh thần của “Lữ đoàn đỏ” sa sút nghiêm trọng, trong khi hàng phòng ngự vẫn là điểm yếu lớn khi để thủng lưới tới 9 bàn sau bảy trận.

HLV Ruben Amorim cùng các học trò đối diện thử thách khắc nghiệt ở chuyến làm khách Liverpool. Ảnh: EPA.

Một số ngôi sao được kỳ vọng của Liverpool cũng chưa đạt phong độ tốt. Tiền vệ Ryan Gravenberch vẫn vật lộn tìm lại cảm giác bóng, còn tân binh Florian Wirtz được chiêu mộ với kỳ vọng mang đến làn gió mới vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo kể từ đầu mùa.

Trong khi đó, CLB Man United vẫn có những điểm sáng đáng chú ý. Theo thống kê, họ là đội có số cơ hội sút trúng đích cao nhất Premier League với trung bình 10,1 lần mỗi trận. Tuy nhiên, hiệu quả dứt điểm lại là vấn đề nan giải: Benjamin Sesko và các đồng đội thường xuyên dứt điểm nhiều hơn đối thủ nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, đặc biệt là trong các trận sân nhà.

Dù vậy, đội bóng của HLV Amorim vẫn sở hữu một số lợi thế có thể khai thác. Bryan Mbeumo đang cho thấy tốc độ và khả năng phản công lợi hại, trong khi Bruno Fernandes vẫn là linh hồn sáng tạo nơi tuyến giữa. Bên cạnh đó, phong độ ghi bàn của Sesko đang có dấu hiệu cải thiện, giúp đội khách có thêm niềm tin khi hành quân đến Anfield.

Dominik Szoboszlai là linh hồn tuyến giữa của Liverpool. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, ngay trước thềm trận đấu quan trọng này, CLB Man United lại đối mặt vấn đề thể lực của Bruno Fernandes. Theo Manchester Evening News, tiền vệ người Bồ Đào Nha là cầu thủ thi đấu nhiều phút nhất kể từ khi Amorim tới Old Trafford, khiến anh rơi vào tình trạng kiệt sức. Bruno cũng đang chịu áp lực tinh thần nặng nề sau khi không thể giúp tuyển Bồ Đào Nha giành vé dự World Cup 2026 trong đợt vòng loại tháng 10, trận hòa 2-2 với tuyển Hungary mà chính Dominik Szoboszlai của Liverpool là người ghi bàn ngăn đối thủ vượt qua.

Cuộc chạm trán giữa Bruno Fernandes và Szoboszlai ở tuyến giữa hứa hẹn là tâm điểm của trận derby nước Anh. Tuy nhiên, màn so tài này còn phụ thuộc nhiều vào cách HLV Amorim sắp xếp chiến thuật cho các học trò. Trong những trận gần đây, ông thường bố trí Bruno đá lùi sâu, khiến cầu thủ này không còn phát huy được khả năng sáng tạo và nhãn quan chiến thuật vốn là điểm mạnh nhất.

Đội trưởng Bruno Fernandes có dấu hiệu mệt mỏi sau đợt hội quân tuyển Bồ Đào Nha sẽ khiến CLB Man United gặp nhiều khó khăn hơn. Ảnh: EPA.

Việc đội trưởng Bruno Fernandes bị đẩy xuống thấp khiến lối chơi của CLB Man United mất đi nhạc trưởng, trong khi hàng công thiếu người dẫn dắt. Để cải thiện hiệu quả tấn công, giới chuyên môn cho rằng Amorim cần mạnh dạn đưa ngôi sao Bồ Đào nha trở lại vị trí hộ công sở trường và linh hoạt hơn trong hệ thống chiến thuật, thay vì cố định vào sơ đồ 3-4-3 hoặc 3-4-2-1 vốn chưa phát huy hiệu quả.

Trận đấu với Liverpool được xem là thời cơ cho CLB Man United tìm lại bản lĩnh và khẳng định vị thế của mình. Một chiến thắng trên sân Anfield sẽ giúp họ cải thiện thứ hạng và tạo ra bước ngoặt, giúp Amorim củng cố niềm tin nơi người hâm mộ và ban lãnh đạo sau chuỗi trận bấp bênh đầu mùa.