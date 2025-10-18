Fulham – Arsenal: Xây chắc ngôi đầu 18/10/2025 11:08

(PLO)- Hành quân làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham ở vòng 8 Premier League, Arsenal quyết tâm giành chiến thắng để xây chắc ngôi đầu bảng.

Tận dụng cú sảy chân của Liverpool trước Crystal Palace, Arsenal đã có chiến thắng 2-0 trước West Ham để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Chiến thắng này không chỉ giúp Pháo thủ nối dài thành tích bất bại lên con số 4 ở Premier League mà đoàn quân của HLV Arteta còn leo lên vị trí số 1.

Lối chơi của Arsenal đang ngày càng hoàn thiện. Tuy một vài tân binh chưa thể hòa nhập, nhưng nhìn chung đoàn quân của HLV Arteta đang vận hành tốt và mở ra cánh cửa cạnh tranh vô địch cùng Liverpool hay Man City.

Arsenal đang quyết tâm xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Ảnh: EPL

Ngoài Premier League, Arsenal cũng đang bay cao ở đấu trường Champions League khi có chiến thắng 2-0 trước Olympiakos và đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Còn ở League Cup, Pháo thủ dễ dàng hạ gục Port Vale với tỷ số 2-0 ở vòng 3.

Ở vòng 8 Premier League, Arsenal sẽ hành quân làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham. Chiến thắng là mục tiêu cuối cùng của Arsenal để xây chắc ngôi đầu – mục tiêu này hoàn toàn có thể hoàn thành khi phong độ của họ đang rất ổn định.

Trái ngược với Arsenal, Fulham khởi đầu mùa giải chưa như ý. Đoàn quân của HLV Marco Silva đang trải qua 2 trận thất bại liên tiếp. Giành được 8 điểm sau 7 vòng đấu, Fulham đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng, cách nhóm trụ hạng chỉ 4 điểm. Nếu tiếp tục thất bại ở vòng 8, Fulham có nguy cơ bị đẩy xuống sát nhóm cầm đèn đỏ.

Tiếp đón Arsenal trên sân nhà là một thử thách quá sức cho Fulham ở giai đoạn này. Một thất bại cho đội chủ sân Craven Cottage là kết quả dễ đoán, tuy nhiên CĐV Fulham vẫn trông chờ vào thành tích trong quá khứ để níu giữ hy vọng có điểm. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Fulham thắng 1, hòa 2 và thua 2. Ở trận đấu gần nhất trên sân Craven Cottage, Fulham xuất sắc cầm hòa Arsenal với tỷ số 1-1.

Fulham gặp khó trong cuộc tiếp đón Arsenal trên sân nhà tối nay. Ảnh: EPL

Hành quân đến sân Fulham, Arsenal không có sự phục vụ của Martin Odegaard, Kai Havertz, Gabriel Jesus và Noni Madueke do chấn thương. Tân binh Piero Hincapie sẵn sàng ra sân. Phía chủ nhà Fulham, ba trụ cột Sasa Lukic, Samuel Chukwueze và Raul Jiménez cũng vắng mặt vì chấn thương.

Trận đấu giữa Fulham và Arsenal sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ 30 ngày 18/10.