MU - Liverpool: Kịch bản khó đoán 19/10/2025

(PLO)- Cuộc đại chiến giữa MU và Liverpool sẽ là tâm điểm ở vòng 8 Premier League với kịch bản khó đoán.

Tâm điểm của vòng 8 Premier League là trận đại chiến giữa Liverpool và MU trên sân Anfield với kịch bản khó đoán vì cả hai đội đều đang rất mong chờ một chiến thắng.



Liverpool đang rơi vào tình trạng khủng hoảng khá nghiêm trọng, khởi đầu là trận thua Crystal Palace với tỷ số 2-1 ở phút bù giờ. Chưa dừng lại ở đó, The Kop tiếp tục gây thất vọng khi để thua Galatasaray với tỷ số 0-1 ở đấu trường Champions League. Niềm đau của CĐV Liverpool nối dài khi họ thất bại 1-2 trước Chelsea ở vòng 7 vừa qua.

HLV Arne Slot đang rất đau đầu khi để thua 3 trận liên tiếp, khó khăn đang bủa vây đội chủ sân Anfield. Những cú sảy chân vừa qua khiến Liverpool đánh mất ngôi đầu bảng Premier League, vị trí mà họ bị Arsenal cướp mất.

Từ hàng công đến hàng thủ của Liverpool đang gặp quá nhiều vấn đề phong độ. Ảnh: EPL

Hàng thủ Liverpool vốn được mệnh danh là “bức tường thép” ở mùa giải trước nhưng hiện tại lại hoàn toàn trái ngược. The Kop đã để thủng lưới 9 bàn, trong khi chỉ ghi được 13 bàn. Liên tiếp mắc sai lầm và để thủng lưới ở những phút bù giờ, Van Dijk và các đồng đội đang đối mặt với nhiều chỉ trích từ CĐV.

Một vấn đề khác mà Liverpool cần lời giải là phong độ của tiền đạo Mohamed Salah. Chân sút người Ai Cập đang mờ nhạt kể từ khi mùa giải 2025/26 khởi tranh. Tính tới thời điểm hiện tại, Salah chỉ mới ghi được 2 bàn thắng và có 2 kiến tạo. Danh sách vua phá lưới vắng bóng Salah – cái tên vốn quen thuộc nhiều mùa qua – là điều khiến người hâm mộ Liverpool lo lắng.

Nhìn chung, Liverpool rất cần một chiến thắng ở vòng đấu thứ 8 này để “hạ nhiệt” phòng thay đồ Anfield. Đối thủ lần này được đánh giá khá cao là MU, đoàn quân của HLV Ruben Amorim đang có nhiều dấu hiệu tích cực sau quãng thời gian thi đấu bết bát.

Sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Chelsea, tưởng chừng MU sẽ hồi sinh, nhưng ngay lập tức Quỷ đỏ nhận trái đắng khi để thua Brentford với tỷ số 1-3 ở vòng 6. Chiếc ghế HLV trưởng của Amorim lung lay dữ dội sau thất bại này. Rất may, ở vòng 7, MU đã lấy lại cảm giác chiến thắng khi hạ gục Sunderland với tỷ số 2-0 – chiến thắng quan trọng giúp CĐV Quỷ đỏ bớt chỉ trích chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

MU đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm trên sân Anfield ở trận đấu tối nay. Ảnh: EPL

Thử thách của MU ở vòng 8 chính là Liverpool, đối thủ được đánh giá rất cao. Bất lợi của MU trong trận này là thành tích sân khách cực tệ: 10 trận thi đấu xa nhà gần nhất, MU chỉ thắng 1, hòa 3 và thua 6. Trận thắng sân khách gần nhất của MU diễn ra vào tháng 3/2025 trước Leicester City với tỷ số 3-0.

Hành quân đến Anfield là thử thách rất lớn cho MU. Nếu giành chiến thắng, niềm tin dành cho HLV Amorim sẽ được củng cố, ngược lại một kế hoạch “thay tướng” có thể sẽ được tính đến sớm với MU.

Thành tích đối đầu gần đây giữa hai đội đang nghiêng về phía Liverpool: trong 5 trận gần nhất, The Kop thắng 2, hòa 2 và thua 1.

Thông tin lực lượng: Liverpool không có sự phục vụ của thủ thành Alisson; bên kia chiến tuyến, MU tiếp tục thiếu vắng Lisandro Martínez và Mazraoui.

Trận đấu giữa Liverpool và MU sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30, ngày 19-10.