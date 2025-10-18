Man City vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League 18/10/2025 23:16

(PLO)- Thi đấu thăng hoa, Erling Haaland lập cú đúp giúp Man City giành chiến thắng 2-0 trước Everton ở vòng 8 để tạm thời leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League.

Bước vào trận đấu ở vòng 8 Premier League, Man City đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công, không quá khó để The Citizens đẩy Everton về phía phần sân nhà phòng ngự.



Trước sức ép quá lớn mà Man City tạo ra, Everton tổ chức phòng ngự bài bản hạn chế hoàn toàn các pha dứt điểm của đội chủ nhà. Man City tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, suýt chút nữa lưới của Donnarumma đã phải rung lên sau pha phản công nhanh của Everton. Phút 14, Ndiaye cướp được bóng từ Nathan Ake rồi căng ngang thuận lợi cho Beto băng vào dứt điểm, tiếc là cú sút của tiền đạo Everton đưa bóng đi chệch cột dọc.



Phút 24, từ pha phối hợp bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm khó chịu, Erling Haaland bật cao đánh đầu đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành, CĐV Man City chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.

Erling Haaland lập cú đúp giúp Man City giành 3 điểm quan trọng, tạm vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League. Ảnh: EPL

Những phút tiếp theo chứng kiến các chân sút Man City thay nhau bắn phá khung thành của Pickford, nhưng bàn thắng khai thông thế bế tắc cho Man City vẫn chưa đến. Lối chơi phòng ngự phản công của Everton tính tới thời điểm hiện tại đang phát huy tác dụng.

Phút 41, CĐV Man City thót tim sau pha đi bóng kỹ thuật của Ndiaye loại bỏ hàng thủ Man City, cú dứt điểm cuối cùng bóng đi mạnh nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Donnarumma.

Phút 45+2, Man City đáp trả bằng cú dứt điểm chân trái của Savinho sau pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải, nhưng một lần nữa thủ thành Pickford là người giành chiến thắng.

Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi Man City tiếp tục ép sân. Sau nhiều nỗ lực thì cuối cùng đội chủ nhà cũng có bàn thắng mở tỷ số. Phút 58, Foden thả bóng để O’Reilly thoát xuống tạt vào vòng cấm, Erling Haaland thoải mái bật cao đánh đầu đưa bóng đập đất đi vào lưới, 1-0 nghiêng về Man City.

Có bàn thắng dẫn trước, Man City thoải mái hơn về tinh thần, chuyện gì đến cũng đến, phút 62, Phil Foden tiếp tục thả bóng cho Savinho thoát bóng căng ngang vào vòng cấm, Erling Haaland dứt điểm một chạm hạ gục thủ thành Pickford, tỷ số được nâng lên 2-0 cho Man City.

Có được 2 bàn thắng, Man City không còn tấn công nhanh như đầu trận, thay vào đó là chủ động kiểm soát bóng. Everton cũng nỗ lực tấn công sau khi để thủng lưới 2 bàn nhưng trước lối chơi kiểm soát bóng của Man City, Everton không có nhiều bóng để triển khai.

Everton chỉ biết tự trách mình khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn ở hiệp 1. Ảnh: EPL

Phút 90+2, Haaland tiếp tục có cơ hội lập hat-trick khi đối mặt với thủ thành Pickford, tiếc là 2 cú sút liên tiếp của tiền đạo người Na Uy không thể đưa bóng vào lưới.

Kết thúc trận đấu, Man City giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Với 3 điểm có được ở vòng 8 Premier League này, đoàn quân của HLV Pep Guardiola tạm thời chiếm vượt qua Arsenal để tạm vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League. Cả hai đang có cùng 16 điểm, Man City hơn Arsenal hiệu số nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Trước đó, Chelsea thắng Nottingham 3-0, Newcastle thua Brighton 1-2, Burnley thắng Leeds 2-0, Crystal Palace hòa Bournemouth 3-3, còn Sunderland thắng Wolves 2-0.