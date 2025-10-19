Thắng Fulham, Arsenal tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng 19/10/2025 07:59

(PLO)- Bàn thắng duy nhất của Trossard ở phút 58 giúp Arsenal hạ gục Fulham với tỷ số 1-0 ở vòng 8 để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League.

Bước vào trận đấu ở vòng 8 Premier League, Arsenal đã đẩy cao đội hình tấn công, quyết tâm của Pháo thủ thấy rõ dù phải chơi ở sân khách. Trước sức ép của Arsenal tạo ra, Fulham chấp nhận lùi sâu để tổ chức phòng ngự.

Tuy nhiên, Fulham mới là đội tạo ra cơ hội đầu tiên, phút 11, Raul Jimenez thoát xuống thông minh để tung cú sút chéo góc, thủ thành David Raya rất vất vả mới có thể đẩy bóng hết đường biên ngang.

Sau tình huống Fulham uy hiếp khung thành Raya, Arsenal đáp trả ngay lập tức ở phút 15, Trossard tạt bóng chính xác vào vòng cấm để Calafiori tung cú vô-lê uy lực làm rung lưới Fulham, tiếc là bàn thắng không được công nhận do hậu vệ Arsenal đã rơi vào thế việt vị.

Bàn thắng duy nhất của Trossard giúp Arsenal có 3 điểm quan trọng để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Ảnh: EPL

Những phút tiếp theo, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Fulham, dù kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng bàn thắng khai thông thế bế tắc vẫn chưa đến, Arsenal bất lực xuyên thủng hàng thủ thi đấu chắc chắn của Fulham.

Phút 36, Bukayo Saka chọc khe thông minh để Gyokeres thoát xuống dứt điểm về góc xa khung thành nhưng thủ thành Leno đã chơi xuất sắc hơn khi đổ người cản phá.

Sang hiệp 2, Fulham dần đẩy cao tấn công nhằm tạo bất ngờ cho Arsenal nhưng không mang lại hiệu quả. Phút 58, từ tình huống đá phạt góc, trung vệ Garbiel bật cao đánh đầu kiến tạo để Trossard dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho trận đấu, 1-0 nghiêng về Arsenal.

Có được bàn thắng dẫn trước, Arsenal không còn tấn công nhanh thay vào đó là kiểm soát bóng nhằm kéo giãn đội hình của Fulham, đội chủ nhà tuy rất nỗ lực tấn công nhưng trước một hàng tiền vệ kỹ thuật và cầm bóng tốt của Arsenal, Fulham không có bóng để tổ chức phản công.

Phút 65, Macedo vừa vào sân thay người đã phạm lỗi với Bukayo Saka trong vòng cấm, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR trọng tài từ chối quả đá phát 11m cho Arsenal vì Macedo đã chạm bóng trước khi xảy ra va chạm.

Fulham có trận thua thứ 3 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPL

Những phút cuối trận, Fulham dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số nhưng thất bại, thậm chí suýt chút nữa lưới của thủ thành Leno phải rung lên lần 2 khi Gyokeres dứt điểm trong vòng cấm ở phút 79, tiếc là bóng vọt xà.

Kết thúc trận đấu, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Fulham ở vòng 8 Premier League. Với 3 điểm có được này, đoàn quân của HLV Arteta tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Premier League với 19 điểm.