Chốt các môn bóng đá ở SEA Games 33 20/10/2025 12:33

(PLO)-Chủ nhà SEA Games 33, Thái Lan nêu cụ thể các địa điểm thi đấu môn bóng đá và nuôi mục tiêu lớn.

Các môn bóng đá ở SEA Games 33 được chủ nhà Thái Lan tổ chức ở khắp nơi.

SEA Games 33 đã chỉ ra địa điểm cụ thể thi đấu bóng đá nam, nữ, futsal nam, nữ.

Bóng đá nam có 10 đội tham dự chia làm 3 bảng, thay vì 10, 11 chia làm 2 bảng như trước đây. Bây giờ, hai bảng mỗi bảng 3 đội và 1 bảng 4 đội.

Ba bảng đấu bóng đá nam SEA Games 33. Bảng B và C đá tại Chiang Mai.

Mỗi bảng đá vòng tròn 1 lượt chọn đội nhất và 3 đội nhì của bảng 3 bảng so đọ chọn đội có thành tích tốt nhất vào bán kết. Thể thức này giống các giải bóng đá trẻ Đông Nam Á.

Môn bóng đá nam thi đấu từ ngày 3 đến 18-12.

Bảng A có chủ nhà Thái Lan, Campuchia và Đông Timor.

Bóng đá nữ SEA Games 33 với bảng B tử thần khi có Việt Nam, Philippines và Myanmar.

Các trận bảng này khi có chủ nhà SEA Games 33 thi đấu đều diễn ra trên sân Tinsulanonda ở Songkhla.

Việt Nam ở bảng B cùng Malaysia và Lào.

Futsal nam SEA Games 33 có 5 đội đá theo thể thức vòng tròn 1 lượt.

Bảng C có nhà đương kim vô địch Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore. Các trận đấu của 2 bảng B và C này diễn ra ở Chiang Mai, cụ thể là sân Kỷ niệm 700 sinh nhật Vua Thái. Sân này từng là sân vận động chính diễn ra SEA Games 1995.

Các trận bán kết, chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đều đá trên sân quốc gia Rajamangala.

Futsal nữ SEA Games 33 có 6 đội góp mặt.

Trong khi đó bóng đá nữ SEA Games 33 có 8 đội tham dự.

Bảng A có chủ nhà Thái Lan, Singapore, Campuchia, Indonesia.

Bảng B có đương kim vô địch Việt Nam, Philippines, Myanmar và Malaysia. Bảng B có thể gọi là bảng tử thần vì Philippines và Myanmar rất mạnh cùng với Việt Nam. Hiện nay đội tuyển nữ Myanmar đang đến Nhật Bản tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 33.

Hồi SEA Games 32 tại Campuchia thì chính tuyển Việt Nam đánh bại khó khăn Myanmar ở chung kết để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Tất cả các trận đấu của bóng đá nữ đều diễn ra ở tỉnh Chonburi trên hai sân, sân Chonburi và sân ĐH Thể thao Quốc gia Chonburi.

Futsal nam SEA Games 33 có 5 đội tham dự gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Myanmar và Malaysia. Năm đội đá theo thể thức vòng tròn 1 lượt chọn nhà vô địch.

Futsal nam SEA Games 33 diễn ra toàn bộ tại tỉnh Nonthaburi.

Futsal nữ SEA Games 33 có 6 đội tham dự chia làm hai bảng. Bảng A có Thái Lan, Malaysia, Philippines. Bảng B có Việt Nam, Myanmar và Indonesia. Futsal nữ với toàn bộ các trận đấu diễn ra ở tỉnh Samut Prakan.

Chủ nhà SEA Games 33, Thái Lan nuôi tham vọng vô địch bóng đá nam, nữ, futsal nam, nữ. Điều này họ đã từng làm được tại SEA Games 2007, khi đó Thái Lan cũng là chủ nhà, đại hội diễn ra ở Korat, Nakhon Ratchasima.