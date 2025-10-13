Lâm Đồng: Tìm kiếm hạt giống quần vợt đỉnh cao cho SEA Games 33 13/10/2025 17:49

Ngày 13-10, một chương mới đầy hứng khởi của làng thể thao Việt Nam đã được viết tại bờ biển cát trắng Lâm Đồng: Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia - Cúp NovaWorld 2025 chính thức khai mạc tại cụm sân quần vợt NovaWorld Phan Thiết, mở đầu cho chuỗi sự kiện thể thao nổi bật thuộc Sports Festival 2025 (giai đoạn 2).

Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia – Cúp NovaWorld 2025 thu hút hơn 100 tay vợt chuyên nghiệp tham dự.

Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia – Cúp NovaWorld 2025 kéo dài từ 13 đến 19-10 không chỉ là một cuộc đua tranh khốc liệt cho ngôi vị vô địch Quốc gia mà còn là bước đệm quan trọng và quyết định trong việc tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu đại diện cho Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan.

Ông Nguyễn Minh (giữa), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cho các đơn vị, cá nhân liên quan.

Hơn 100 tay vợt chuyên nghiệp từ 14 đơn vị và câu lạc bộ mạnh nhất toàn quốc đã hội tụ, sẵn sàng tranh Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia ở 5 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam – nữ. Sức nóng được đẩy lên cao khi có sự góp mặt của đương kim vô địch đơn nam Vũ Hà Minh Đức (AP Sports Club), Nguyễn Văn Phương (Quân đội) cùng lớp tài năng trẻ đầy triển vọng như Nguyễn Đại Khánh, Lê Tiến Anh, Ngô Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Mai Linh…

Sức hấp dẫn của giải đấu còn đến từ chính địa điểm tổ chức. Các trận đấu diễn ra tại NovaWorld International Tennis Complex, một cụm sân đấu xứng tầm quốc tế với 14 sân Laykold chuẩn mực cùng 4 sân có mái che di động và hệ thống tiện ích hiện đại.

Đây không chỉ là một cơ sở hạ tầng thể thao, mà còn là biểu tượng cho sự đầu tư nghiêm túc, là bệ phóng để những tài năng quần vợt Việt Nam tôi luyện và khẳng định mình, hướng tới những sân chơi lớn hơn.

Ông Nguyễn Minh nhấn mạnh: Giải đấu là minh chứng cho tầm nhìn liên kết vùng mạnh mẽ, hướng đến xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm du lịch - thể thao - văn hóa - nghỉ dưỡng hàng đầu của khu vực.

Sự kiện lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt với tỉnh Lâm Đồng, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: Giải đấu là một dấu mốc quan trọng sau khi Lâm Đồng sáp nhập với Bình Thuận và Đắk Nông. Đây là minh chứng cho tầm nhìn liên kết vùng mạnh mẽ, hướng đến xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm du lịch - thể thao - văn hóa - nghỉ dưỡng hàng đầu của khu vực.

Sức nóng của giải được đẩy lên cao khi có sự góp mặt của nhiều tay vợt chuyên nghiệp, thứ hạng cao.

Sự kiện thể thao đẳng cấp này không chỉ khơi dậy phong trào rèn luyện sức khỏe toàn dân mà còn khẳng định chủ trương xã hội hóa thể thao đúng đắn của tỉnh. Qua giải đấu, hình ảnh một Lâm Đồng năng động, hội nhập và phát triển mạnh mẽ được quảng bá rộng rãi, tạo nên sự cộng hưởng hoàn hảo giữa tinh thần thể thao quyết liệt và vẻ đẹp văn hóa, du lịch của vùng đất này.