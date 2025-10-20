HLV Arne Slot phê phán lối chơi MU yếu kém sau thất bại cay đắng của Liverpool 20/10/2025 12:56

(PLO)- HLV Arne Slot đã không giấu được sự thất vọng khi Liverpool để thua Manchester United 1-2 ngay trên sân nhà Anfield trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Bất chấp các học trò HLV Arne Slot kiểm soát hoàn toàn thế trận, Lữ đoàn Đỏ vẫn phải chấp nhận rời sân trắng tay, đánh dấu trận thua thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường. Ngay ở phút thứ hai, Bryan Mbeumo khiến khán giả Liverpool chết lặng khi mở tỷ số cho đội khách sau một pha phản công chớp nhoáng.

Liverpool nỗ lực tấn công trong suốt hiệp đấu nhưng vấp phải hàng phòng ngự kín kẽ của Man United. Phải đến phút 78, Cody Gakpo mới giúp đội chủ nhà gỡ hòa 1-1, thắp lên hy vọng giành lại ít nhất một điểm. Tuy nhiên, cú đánh đầu quyết đoán của Harry Maguire ở phút 84 đã dập tắt mọi nỗ lực đó, mang về chiến thắng đầy bất ngờ cho Quỷ đỏ.

Theo thống kê từ Sofacore, Liverpool nắm quyền kiểm soát bóng tới 64% và tung ra 19 cú sút, trong khi Manchester United chỉ có 12 lần dứt điểm. Dù vậy, hai đội lại tạo ra số cơ hội rõ ràng ngang nhau, với mỗi bên có năm tình huống nguy hiểm. Sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng cơ hội và sự hiệu quả trong khâu dứt điểm.

Liverpool đã thua MU ngay trên sân nhà Anfield. Ảnh: EPA.

Phát biểu sau trận đấu trên Sky Sports, HLV Arne Slot tỏ rõ sự bực bội với cách chơi của đối thủ. Ông cho rằng Manchester United chủ động lùi sâu, phòng ngự tiêu cực và phụ thuộc nhiều vào các pha bóng dài thay vì triển khai tấn công.

“Thật khó khi phải đối đầu với một đội chơi thấp, chỉ chăm chăm phòng ngự và tìm cơ hội phản công bằng những đường chuyền dài. Mọi thứ trở nên tệ hơn khi chúng tôi thủng lưới chỉ sau một phút, trong lúc một cầu thủ của chúng tôi bị ngã trên sân”, HLV Arne Slot chia sẻ.

Cầu thủ mà ông đề cập là Alexis Mac Allister. Tiền vệ người Argentina bị choáng sau pha tranh chấp trên không và ngã xuống ngay trước khi Mbeumo ghi bàn mở tỷ số. Dù gặp bất lợi sớm, HLV Arne Slot vẫn đánh giá cao tinh thần chiến đấu của học trò và khẳng định Liverpool đã làm đủ tốt dù không giành chiến thắng.

Ông thầy người Hà Lan giận dữ chỉ trích MU chỉ lo chơi phòng ngự. Ảnh: EPA.

“Trước trận, nếu ai đó nói với tôi rằng chúng tôi sẽ tạo ra nhiều cơ hội như vậy trước một đội chơi lùi sâu như Man United, tôi sẽ nghĩ kết quả chắc chắn không phải là thất bại. Nhưng bóng đá luôn khắc nghiệt”, HLV Arne Slot nói thêm, “Chúng tôi đã tạo ra đủ cơ hội để ghi nhiều hơn một bàn, nhưng lại để thủng lưới hai lần, trong đó gồm có một bàn từ tình huống cố định”.

Trận thua này khiến Liverpool tiếp tục rơi vào khủng hoảng. Bốn thất bại liên tiếp trên mọi mặt trận là điều hiếm thấy trong lịch sử đội bóng vùng Merseyside. Nếu không thể vượt qua Eintracht Frankfurt tại Champions League vào ngày 22-10 tới, thầy trò HLV Arne Slot sẽ phải đối mặt với chuỗi năm trận thua liên tiếp, thành tích tồi tệ nhất của Liverpool kể từ tháng 9-1953.

Dù vậy, ông thầy người Hà Lan vẫn khẳng định ông tin tưởng vào tiềm năng của đội bóng: “Chúng tôi sẽ đứng dậy, bởi những cơ hội mà Liverpool tạo ra trận này chứng minh rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. Cần thêm sự tập trung và chính xác ở khâu dứt điểm, và kết quả rồi sẽ thay đổi”.